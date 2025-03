https://redflag.org.au/article/us-government-kidnaps-palestinian-student-activist



US-Regierung „entführt“ palästinensischen Studentenaktivisten

10. März 2025

Mahmoud Khalil bei einem pro-palästinensischen Protestlager, Columbia University, New York, April 2024 FOTO: Ted Shaffrey/AP

Die US-Behörden haben den palästinensischen Aktivisten Mahmoud Khalil verhaftet, eine prominente Persönlichkeit im Solidaritätslager der Columbia University im Gazastreifen im vergangenen Jahr.

Khalil befand sich Berichten zufolge in seiner von der Universität zur Verfügung gestellten Wohnung in Manhattan, als Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) ihn am Samstagabend mitnahmen. Laut Khalils Anwältin Amy Greer drohten sie auch damit, seine schwangere Frau zu verhaften.

Khalil ist ständiger Einwohner der Vereinigten Staaten; seine Frau ist Staatsbürgerin. Greer teilte der Associated Press mit, dass die ICE-Beamten ihr sagten, sie handelten auf Anweisung des Außenministeriums. Sie sagte auch, dass der Aufenthaltsort von Mahmoud unbekannt sei.

„Da weder Khalils Anwalt noch seine im achten Monat schwangere Frau wissen, wo in den Vereinigten Staaten er derzeit festgehalten wird, scheint „inhaftiert“ ein Euphemismus zu sein. Entführt scheint passender zu sein“, kommentierte Corey Robin, Professor an der City University of New York.

Dies ist der erste öffentlich bekannte Abschiebeversuch im Rahmen des von Präsident Trump versprochenen harten Durchgreifens gegen studentische Aktivisten.

In ihrem Wahlprogramm für 2024 versprach die Republikanische Partei, „ausländische, Christen hassende Kommunisten, Marxisten und Sozialisten von Amerika fernzuhalten“ und „Pro-Hamas-Radikale abzuschieben und unsere Universitätsgelände wieder sicher und patriotisch zu machen“.

Dann warnte Trump in einer Exekutivverordnung vom 30. Januar: „Ich werde auch schnell die Studentenvisa aller Hamas-Sympathisanten auf dem Universitätsgelände annullieren, die wie nie zuvor von Radikalismus befallen sind.“

Kurz nach der Unterzeichnung der Anordnung setzte das Justizministerium eine behördenübergreifende „Task Force zur Bekämpfung des Antisemitismus“ ein. Laut einer Medienmitteilung wird deren oberste Priorität darin bestehen, „antisemitische Belästigungen an Schulen und auf dem Campus auszumerzen“.

Die Verfolgung von Mahmoud Khalil hat nichts mit der „Bekämpfung des Antisemitismus“ zu tun, die kaum mehr als ein Euphemismus für den Krieg gegen Palästinenser und ihre Unterstützer ist.

Deportation Defense in den Vereinigten Staaten hat die folgende Erklärung veröffentlicht. Wir ermutigen die Leser von Red Flag, die Petition zu unterzeichnen und sie weit zu verbreiten.

——————–

Forderung nach sofortiger Freilassung des palästinensischen Studentenaktivisten Mahmoud Khalil aus der DHS-Haft

Am Abend des 8. März 2025 wurde der studentische Aktivist Mahmoud Khalil von der Columbia University vom Department of Homeland Security festgenommen. Die Verhaftung folgt auf die Ankündigung des Außenministeriums, dass es plant, Studenten, die mit pro-palästinensischen Protesten in Verbindung stehen, abzuschieben. Der Student, der Palästinenser ist, hat einen rechtmäßigen ständigen Wohnsitz in den USA.

Die Columbia University, die kürzlich ein neues Protokoll über ihre Pläne zur Zusammenarbeit mit der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) veröffentlicht hat, hat Khalil wegen seiner palästinensischen Identität und seines offenen Aktivismus bei mehreren Gelegenheiten in den letzten 17 Monaten ins Visier genommen.

Er war im vergangenen Frühjahr als Verhandlungsführer während des Gaza-Solidaritätslagers tätig und ist häufig in Medieninterviews und Pressekonferenzen aufgetreten. Die anhaltende Zustimmung der Columbia University gegenüber Bundesbehörden und parteiischen Institutionen von außerhalb hat diese Situation ermöglicht.

Wie viele andere arabische und muslimische Studenten war Khalil das Ziel verschiedener zionistischer Schikanierungskampagnen, die von Doxing-Websites wie Canary Mission angeheizt wurden. Diese rassistische Hetze dient dazu, pro-palästinensische Aktivisten einzuschüchtern und andere zu warnen.

Fügen Sie Ihren Namen hinzu, um die sofortige Freilassung des palästinensischen Studentenaktivisten Mahmoud Khalil aus der DHS-Haft und eine Rücknahme des Protokolls der Columbia University zu fordern, das ICE ohne Haftbefehl auf dem Campus erlaubt.

Übersetzt mit Deepl.com

