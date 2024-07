Wir müssen Israel als einen Siedler-Kolonialstaat begreifen von Roxanne Dunbar-Ortiz

https://www.counterpunch.org/2024/07/12/we-must-understand-israel-as-a-settler-colonial-state/



von Roxanne Dunbar-Ortiz

12. Juli 2024

Während meines Studiums an der University of Oklahoma in den Jahren 1956-57 lernte ich einen palästinensischen Studenten der Erdöltechnik namens Said Abu-Lughod kennen. Said, dessen älterer Bruder Ibrahim Abu-Lughod später ein renommierter Professor an der Northwestern University werden sollte, erzählte mir, wie israelische Siedler seine Familie während der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 gewaltsam aus ihrem angestammten Haus in Jaffa vertrieben hatten. Dies war nur acht Jahre zuvor geschehen, als Said 12 Jahre alt war. Seine Familie floh als Flüchtlinge nach Jordanien. ‚

Said gab mir auch ein Buch mit dem Titel WhatPrice Israel? von Alfred M. Lilienthal, das mein Denken wirklich verändert hat. Heute gibt es viele hervorragende Studien von palästinensischen und anderen Historikern, aber in den 1950er Jahren gab es nichts Vergleichbares. (Später traf ich den Autor auf der Palästina-Konferenz der Vereinten Nationen 1983, an der auch Jassir Arafat und eine große Delegation der Palästinensischen Befreiungsorganisation teilnahmen, und konnte ihm danken).

Diese Erfahrung als Teenager war meine Einführung in das Konzept des Siedlerkolonialismus und machte mich zu einem Befürworter des palästinensischen Selbstbestimmungsrechts und des Rechts auf Rückkehr. Das war es auch, was mich dazu brachte, Geschichte zu studieren und schließlich meine Doktorarbeit über den spanischen Siedlerkolonialismus in New Mexico zu schreiben, der dort auch heute noch ein wichtiges Thema ist.

Als ich 1960 Oklahoma verließ, um das San Francisco State College zu besuchen, hatte ich erwartet, dass die Stadt eine Brutstätte antikolonialen Eifers sein würde – und das ohne jede Grundlage. Das war lange vor den berühmten Streiks von 1968, aber auf dem Campus gab es eine sehr sichtbare Gruppe von meist weißen Aktivisten, die der Kommunistischen Partei der USA angehörten. Ich fühlte mich von dem Eifer angezogen, mit dem sie die aufkeimende schwarze Bürgerrechtsbewegung im Süden unterstützten, und obwohl ich verheiratet war und Teilzeit arbeitete, besuchte ich ihre Kundgebungen auf dem Campus so oft ich konnte. Was mich jedoch verwirrte, war ihre lautstarke Befürwortung des Staates Israel. Viele hatten die dortigen sozialistischen Kibbuzim besucht und dort eine Zeit lang gelebt und gearbeitet. Die meisten dieser Studenten waren selbst nicht jüdisch; der eine, der mein bester Freund wurde, stammte aus einer griechischen Einwandererfamilie aus der Arbeiterklasse in Indiana.

So wie die USA sich selbst als „Nation der Einwanderer“ feiern, feierten die Zionisten Palästina als ein Land ohne Menschen für ein Volk ohne Land.

Ihre Unterstützung für Israel war, wie ich später verstand, sinnbildlich für die verführerische Mythologie, die Siedlerkolonialstaaten kultivieren und von der sie abhängig sind. Diese jungen Menschen fühlten sich von der Geschichte eines Staates angezogen, der zum Schutz jüdischer Flüchtlinge vor dem Holocaust gegründet wurde. Auch die mystischen Akkorde der amerikanischen Besiedlung schwangen damals stark mit, vor allem wegen der „New Frontier“-Rhetorik von John F. Kennedy. Der Enkel von Einwanderern wurde zum Präsidenten gewählt und begeisterte die jungen Leute. Als er seine Nominierung in Los Angeles annahm, sagte Kennedy: „Ich stehe heute Abend mit dem Blick nach Westen in einem Gebiet, das einst die letzte Grenze war. In den Ländern, die sich 3.000 Meilen hinter mir erstrecken, haben die Pioniere von einst ihre Sicherheit, ihren Komfort und manchmal ihr Leben aufgegeben, um hier im Westen eine neue Welt aufzubauen. … Wir stehen heute an der Grenze zu einer neuen Welt.“ In den Köpfen der jungen Studenten war der Staat Israel ein Duplikat dieses Versprechens. Sie wussten wenig über die indigenen Völker, die hier in Nordamerika aus ihren Dörfern und ihrer Heimat vertrieben wurden, und noch weniger über die Existenz der Palästinenser.

Obwohl es große Unterschiede und Zeiträume für die Etablierung des Siedlerkolonialismus gibt, gibt es einen gemeinsamen Nenner, der den Prozess bestimmt. Um dies zu verstehen, ist es hilfreich, wie der Historiker Lorenzo Veracini es tut, zwischen „Siedlern“ und „Einwanderern“ zu unterscheiden: Während Migranten in bestehende politische Ordnungen eintreten, sind „Siedler Gründer politischer Ordnungen“ und bringen ihre Souveränität mit.

Mahmood Mamdani, ein Wissenschaftler südasiatischer Herkunft, der in Uganda aufgewachsen ist, drückt es in seinem Buch Neither Settler Nor Native (Weder Siedler noch Einheimische) so aus: Wenn die Europäer in den Vereinigten Staaten Einwanderer wären, hätten sie sich den bestehenden Gesellschaften in der Neuen Welt angeschlossen. Stattdessen zerstörten sie diese Gesellschaften und bauten eine neue auf, die durch spätere Siedlungswellen verstärkt wurde.“

Dennoch feiern sich die Vereinigten Staaten als „Nation der Einwanderer“, so wie die israelischen Zionisten Palästina als „Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“, als Heimat für Juden aus der ganzen Welt und als Nation der Flüchtlinge feierten – eine Rhetorik, die die Mythologie der amerikanischen „Nation der Einwanderer“ widerspiegelt. Eine Rhetorik, die den Siedlerkolonialismus ignoriert, schreibt Mamdani, „ist für siedlerkoloniale Nationalstaatsprojekte wie die Vereinigten Staaten und Israel unerlässlich“, die sich mit dem unpolitischen Projekt der Einwanderung tarnen, um ihr wahres Projekt der Festigung des kolonialen Nationalstaats zu verbergen.

Auch wenn der treffende Begriff „Siedlerkolonialismus“ erst vor kurzem erfunden wurde, reicht die Praxis des Siedlerkolonialismus viele Jahrhunderte zurück. Er begann nicht 1948 in Palästina oder mit den niederländischen Afrikanern, die etwa zur gleichen Zeit das Apartheidregime in Südafrika errichteten, sondern war eine Erfindung des britischen Kolonialismus, der 1607 mit der Gründung der „Plantation of Ulster“ im kolonisierten Irland begann. Sie wurde bald zum Vorbild für die englische Kolonisierung Nordamerikas.

Die Gründung der Vereinigten Staaten als kapitalistischer Siedlerstaat weniger als zwei Jahrhunderte später markierte den Beginn eines hundertjährigen Krieges zur Auslöschung der indigenen Völker und Gemeinschaften Nordamerikas, wobei ihre Farmen und ihr Grasland gewaltsam beschlagnahmt und durch angloamerikanische und andere westeuropäische Siedler ersetzt wurden, um eine massive Wirtschaft aufzubauen. Ermöglicht wurde dies durch die gewaltsame Entführung, Versklavung und Verschleppung von Afrikanern, wodurch die Westküste Afrikas praktisch entvölkert wurde.

Englische Siedler gründeten auch Kolonien in Kanada, Australien und Neuseeland, wo sie die indigene Bevölkerung ethnisch säuberten. Die Franzosen und Spanier wiederum gründeten ihre eigenen Siedlerkolonien in Mittel- und Südamerika, in der Karibik, im Pazifik und in Nordafrika, wobei Algerien die bekannteste ist.

Diese Siedlerkolonien hatten alle ein gemeinsames Ziel, nämlich das, was die Nazis als Lebensraum bezeichneten, d. h. das Gebiet, das ein Staat oder eine Nation für seine/ihre natürliche Entwicklung zu benötigen glaubt. Dies war zunächst mit dem Aufstieg des Kapitalismus in Großbritannien und der Schaffung von Plantagen und Monokulturen zur Gewinnerzielung verbunden. Im Falle des britischen Siedlerkolonialismus in Nordirland war diese Monokultur die Kartoffel. Die 13 Siedlerkolonien, die Großbritannien ab 1607 in Nordamerika anlegte, mussten mit der Arbeitskraft versklavter Afrikaner zunächst Tabak und Indigo (zur Herstellung von Farbstoffen) für den europäischen Markt und dann, mit der Eroberung der karibischen Inseln, Reis für die Ernährung der versklavten Afrikaner produzieren.

Obwohl der Siedlerkolonialismus nicht die vorherrschende Form westlicher imperialistischer Eroberung ist, hat er deutliche Vorteile gegenüber anderen Formen wie der europäischen militärischen und administrativen Kontrolle über Indien und Afrika – und er war, gemessen an dem Land, den Ressourcen und dem Reichtum, den die kolonisierende Nation anhäufte, die effektivste Form. Die britische Kolonisierung Irlands hilft zu erklären, warum: Indem es landlose schottische, walisische und englische Siedler dazu verleitete, irischen Bauern ihr Land wegzunehmen, vertrieb Großbritannien die Iren von ihrem kleinen Landbesitz in Nordirland – und nutzte den Eifer der Siedler aus, sich gewaltsam freies Land zu nehmen. Mit der britischen Kolonisierung jenseits des Atlantiks wurden landlose Briten ermutigt, dasselbe in Nordamerika zu tun. Nach ihrer Gründung nutzten die neuen Vereinigten Staaten die gleichen siedlungskolonialen Instrumente, um sich innerhalb eines Jahrhunderts den Rest des Kontinents anzueignen.

Es ist kein Zufall, dass diese imperialen Mächte mit ihrer Geschichte des gewalttätigen Antisemitismus die stärksten Befürworter eines jüdischen Staates inmitten der arabischen Region wurden. Ein schwer bewaffneter, westlich geprägter Staat war genau das, was sie brauchten, um ihre Interessen gegen den aufkommenden arabischen Nationalismus und die antiimperialistische Stimmung zu schützen.

Der jüdische Siedlerkolonialismus, der im Staat Israel gipfelte, war eine komprimierte Version dieser früheren englischen Siedlerkolonien, die von den Briten im Rahmen des Mandats für Palästina gefördert wurden. Das jüdische Volk hatte schon immer in diesem Gebiet gelebt, zusammen mit Dutzenden anderer Gemeinschaften, einschließlich neuer monotheistischer Ableger des Judentums mit dem Aufkommen des Christentums und des Islam. Der Endedes 19. Jahrhunderts aufkommende politische Zionismus forderte, dass alle Juden nach Palästina zurückkehren und es beherrschen sollten.

Am 14. Mai 1948 verkündete David Ben-Gurion, der Vorsitzende der Jewish Agency, die Gründung des Staates Israel, der sofort von US-Präsident Harry Truman und ein Jahr später von den Vereinten Nationen anerkannt wurde. Der Siedlerkolonialismus in Palästina begann jedoch nicht mit den jüdischen Holocaust-Flüchtlingen. Im Jahr 1908 wurde im Iran Öl gefunden, eine Entdeckung, die den Nahen Osten zu mehr als einem Jahrhundert imperialer Einmischung und Gewalt verdammen sollte. Britische, französische und US-amerikanische Ölgesellschaften übernahmen die Vorherrschaft in der Region. Es ist kein Zufall, dass diese imperialen Mächte mit ihrer Geschichte des gewalttätigen Antisemitismus die stärksten Befürworter eines jüdischen Staates inmitten der arabischen Region wurden. Ein schwer bewaffneter, westlich orientierter Staat war genau das, was sie brauchten, um ihre Interessen gegen den aufkommenden arabischen Nationalismus und die antiimperialistische Stimmung zu schützen. Das kaiserliche Großbritannien gab 1917 die Balfour-Erklärung heraus, in der ein „jüdisches Heimatland“ in Palästina befürwortet wurde.

Zum Zeitpunkt der Balfour-Erklärung machten die Juden etwa ein Zehntel der Bevölkerung in dem Gebiet aus. Die Briten konsultierten die arabische Mehrheit in Palästina nicht. Im Jahr 1947 betrug der jüdische Bevölkerungsanteil etwa 33 %. Dennoch gab der in jenem Jahr von der UN-Generalversammlung verabschiedete Teilungsplan ihnen etwa 55 % des Landes.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Israel als Siedlerkolonialstaat verstanden wird, denn es wäre unmöglich, den aktuellen Konflikt in Gaza zu verstehen, ohne seinen siedlungskolonialen Kontext zu kennen. Wie der Historiker Rashid Khalidi feststellt, handelt es sich bei dem Konflikt nicht um zwei gleichberechtigte nationale Bewegungen, die um dasselbe Land kämpfen, sondern vielmehr um „einen Kolonialkrieg, der von verschiedenen Parteien gegen die einheimische Bevölkerung geführt wird, um sie zu zwingen, ihr Heimatland gegen ihren Willen an ein anderes Volk abzutreten.“

Dieser Artikel erschien zuerst in In These Times.

Roxanne Dunbar-Ortiz ist die Autorin von An Indigenous Peoples‘ History of the United States.

Übersetzt mit deepl.com

