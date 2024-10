Koalieren SPD und BSW in Brandenburg? Woidkes Flirt mit Wagenknecht wird immer heißer Elmar Schütze

wagenknecht-wird-immer-heisser-li.2263861

Koalieren SPD und BSW in Brandenburg? Woidkes Flirt mit Wagenknecht wird immer heißer

Nach vier Gesprächsrunden nähern sich die Wahlsieger und die Newcomer immer mehr an. Doch vor allem bei den Fragen um Krieg und Frieden bleibt es kompliziert.

Elmar Schütze

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (l., SPD) und Falk Peschel (r., BSW) bei der Konstituierenden Sitzung des Landtags Sören Stache/dpa

Das geht schnell. Drei Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg wird eine Koalition der SPD mit den Newcomern vom BSW immer wahrscheinlicher. Die Stimmung unter den möglichen Partnern ist gut, ist zu hören, es soll bereits ein viertes Sondierungsgespräch gegeben haben. Nun könnten bald Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden.

Selbst für die in dem östlichen Bundesland so umstrittenen Fragen zu Krieg, Frieden und der Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen im Westen Deutschlands könnte sich eine Lösung andeuten: Sie könnten in einer Präambel, die dem Koalitionsvertrag vorgeschaltet ist, niedergeschrieben werden.