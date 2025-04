https://english.almayadeen.net/news/politics/colombia-s-petro-calls-gaza-genocide–compares-palestinians



Kolumbiens Petro bezeichnet Gaza als Völkermord und vergleicht Palästinenser mit Christus

Von Al Mayadeen English

Quelle: Nachrichten-Websites

19. April 2025

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro verurteilt die israelischen Aktionen in Gaza als „blutigen Völkermord“ und macht auf die Folter des palästinensischen Arztes Hussam Abu Safiya aufmerksam.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat eine seiner bisher schärfsten Verurteilungen der israelischen Aktionen in Gaza ausgesprochen, die er als „blutigen Völkermord“ bezeichnet und symbolisch mit dem Leiden Jesu Christi vergleicht. Seine Äußerungen fielen in die Karwoche, was die emotionale und moralische Bedeutung seiner Botschaft noch verstärkt.

„Lasst uns in der Stunde der Passion und des Todes Jesu an das palästinensische Volk denken, aus dem er stammt und das jetzt einem blutigen Völkermord ausgesetzt ist“, schrieb Petro am Freitag auf X (ehemals Twitter). Der Zeitpunkt der Botschaft, die am Karfreitag veröffentlicht wurde, traf einen starken Nerv und verband theologische Symbolik mit politischer Verurteilung.

Petro ist ein konsequenter Kritiker der „Völkermordkampagne Israels“ in Gaza und verurteilt wiederholt Kriegsverbrechen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza hat die Zahl der palästinensischen Todesopfer durch die anhaltende israelische Aggression inzwischen 51.000 überschritten.

Äußerungen in der Karwoche ziehen Parallelen zum Leiden Christi

Indem er Bilder vom Leiden Christi heranzog, verband Petro die Notlage des palästinensischen Volkes mit einem Moment tiefer spiritueller Reflexion. Seine Äußerungen stießen sowohl auf Zustimmung als auch auf Kritik, unterstreichen jedoch seine unerschütterliche Haltung zum israelisch-palästinensischen Konflikt.

Petros jüngste Äußerungen folgten auch auf Berichte über die sich verschlechternden Haftbedingungen von Dr. Hussam Abu Safiya, einem prominenten palästinensischen Arzt, der von den israelischen Besatzungstruppen festgenommen wurde. Abu Safiya ist Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden Gazas und wird seit seiner Entführung Anfang dieses Jahres ohne Anklage festgehalten.

Laut seinem Anwalt Gheed Qassem wurde der Arzt zunächst zwei Wochen lang in der Militärbasis Sde Teiman festgehalten, bevor er in das Ofer-Gefangenenlager verlegt wurde, wo derzeit Hunderte Palästinenser inhaftiert sind. „Er leidet sehr, er ist erschöpft von der Folter, dem Druck und der Demütigung, denen er ausgesetzt war, um ihn zu einem Geständnis für Taten zu zwingen, die er nicht begangen hat“, erklärte Qassem.

Die Tortur des Arztes hat eine Welle internationaler Unterstützung durch die Kampagne #FreeDrHussamAbuSafiya ausgelöst. Gesundheitsorganisationen, Menschenrechtsgruppen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben sich zu seiner Verteidigung zusammengeschlossen. Unter ihnen ist auch der Direktor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, der öffentlich die sofortige Freilassung von Abu Safiya gefordert hat.

Die Kampagne hat die weltweite Aufmerksamkeit für die Behandlung von Häftlingen in Gaza und den besetzten Gebieten durch „Israel“ weiter verstärkt und die allgemeine Besorgnis über Menschenrechtsverletzungen verstärkt.

Der größere Zusammenhang

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza ist Petro ein unerbittlicher Kritiker des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu. Im Mai 2024 kündigte Petro an, Kolumbien werde die diplomatischen Beziehungen zu „Israel“ abbrochen und eine Botschaft in Ramallah eröffnen, und erklärte, dass die Kohleexporte in die besetzten Gebiete „bis zum Ende des Völkermords“ ausgesetzt würden.

Im selben Monat forderte er den Internationalen Strafgerichtshof auf, einen Haftbefehl gegen Netanjahu wegen von ihm als Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza bezeichneten Taten zu erlassen. Im Juni bekräftigte Petro seine Position, indem er die Kohleexporte nach „Israel“ einstellte und damit die diplomatische Haltung Kolumbiens verschärfte. Im September 2024 bezeichnete er Netanjahu öffentlich als „Verbrecher“ und wies Vorwürfe des Antisemitismus entschieden zurück. Er erklärte, wahrer Antisemitismus liege nicht in der Ablehnung des Völkermords, sondern in der Ermordung von Kindern in Gaza.

Kurz gesagt, die mutige und unerschütterliche Haltung von Präsident Gustavo Petro gegen den israelischen Krieg gegen Gaza hat die Außenpolitik Kolumbiens neu geprägt und das Land an die Spitze der internationalen Forderungen nach Rechenschaft gestellt.

