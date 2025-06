https://www.caitlinjohnst.one/p/after-iraq-theres-no-excuse-for-buying?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=166146740&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Nach dem Irak gibt es keine Entschuldigung mehr, die Kriegspropaganda über den Iran zu glauben

Caitlin Johnstone

17. Juni 2025

Notizen vom Rand der Narrativmatrix

Es gibt absolut keine Entschuldigung dafür, nach dem, was wir alle im Irak gesehen haben, die Kriegspropaganda über den Iran zu glauben.

„Oh mein Gott, Atomwaffen!“ Halt die Klappe, du Idiot. Wenn du ein erwachsener Mensch mit Internetzugang bist und im Jahr 2025 immer noch diesen Schwachsinn glaubst, bist du entweder dumm oder böse.

❖

Präsident Donald Trump sagt nun, er habe nicht die Absicht, einen Waffenstillstand mit dem Iran anzustreben oder zu ermöglichen, und erklärte gegenüber Reportern, er strebe stattdessen eine „vollständige Kapitulation“ des Iran an.

„Ich bin nicht besonders verhandlungsbereit“, sagte Trump.

Auf die Frage der Presse, ob er sich Sorgen mache, dass US-Truppen in den kommenden Tagen zum Ziel des Iran werden könnten, sagte der Präsident: „Wir werden hart durchgreifen, wenn sie etwas gegen unser Volk unternehmen. Wir werden hart durchgreifen. Die Samthandschuhe sind ausgezogen. Ich denke, sie wissen, dass sie unsere Truppen nicht anfassen dürfen.“

Das ist eine dumme, verrückte Lüge. Der Iran hat ausdrücklich erklärt, dass er US-Stützpunkte in der Region angreifen wird, wenn die USA iranisches Territorium angreifen. Wenn man jemanden schlägt, muss man damit rechnen, zurückgeschlagen zu werden.

Wenn Trump den US-Streitkräften befiehlt, den Iran zu bombardieren, dann weil er einen Krieg beginnen will und sich bewusst dafür entschieden hat.

❖

Eine der dümmsten Geschichten, die uns derzeit über den Iran aufgetischt werden, ist die Behauptung, Israel führe Präzisionsschläge gegen hochrangige Ziele im Iran durch, während der Iran einfach überall in Israel Zivilisten bombardiert.

Ein flüchtiger Blick auf die Opferzahlen zeigt, dass dies eindeutig falsch ist. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels liegt die offizielle Zahl der Todesopfer bei 24 Israelis, die vom Iran getötet wurden, und 224 Iranern, die von Israel getötet wurden – die meisten davon sind Berichten zufolge Zivilisten. Am Freitag bombardierten sie ein Wohnhaus und töteten 60 Menschen, darunter 20 Kinder.

❖

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz prahlte auf Twitter mit einem IDF-Angriff auf einen iranischen Fernsehsender am Montag und sagte: „Die Propaganda- und Aufwiegelungsbehörde des iranischen Regimes wurde von der IDF nach einer groß angelegten Evakuierung der Bewohner in der Gegend angegriffen.“

Ich frage mich, wie die westliche Presse, die derzeit die Öffentlichkeit täuscht, um Israels Informationsinteressen zu fördern, zu dieser neuen Regel steht, dass es in Ordnung ist, Medien zu bombardieren, wenn jemand entscheidet, dass sie Propaganda betreiben.

❖

Die Leute sollten Trump wegen all dem nicht so hart beurteilen. Sie würden wahrscheinlich auch einen Krieg mit dem Iran beginnen, wenn jemand drohen würde, Ihr Kinderschänder-Video zu veröffentlichen.

❖

Im Krieg gegen den Iran geht es nicht wirklich um Atomwaffen – wenn es so wäre, hätten sie das Atomabkommen beibehalten, das seinen Zweck erfüllte. Beim Holocaust in Gaza geht es nicht wirklich um die Hamas oder Geiseln – wenn es so wäre, hätten sie einfach die Hamas ins Visier genommen oder einen Geiseldeal ausgehandelt.

Es sind alles Lügen. Im Krieg gegen den Iran geht es um regionale Vorherrschaft, und im Völkermord in Gaza geht es um Israels langjährigen Wunsch, alle Palästinenser aus dem palästinensischen Gebiet zu vertreiben. Es geht nicht um Selbstverteidigung, es geht um Land und Macht, und das war schon immer so.

❖

Das ist übrigens einer der Gründe, warum Kriegsgegner sich so sehr auf Gaza konzentrieren. Nicht nur, weil dort direkt vor unseren Augen ein schrecklicher Völkermord stattfindet, sondern auch, weil immer die Gefahr bestand, dass er zu einem regionalen Krieg mit den westlichen Verbündeten Israels eskaliert. Wir haben beobachtet, wie er sich im letzten Jahr auf die Westbank, den Libanon, den Jemen, Syrien und ein wenig auch auf den Iran ausgeweitet hat, und jetzt ist er zu einem offenen Krieg zwischen Israel und dem Iran eskaliert, an dem sich auch die USA beteiligen wollen.

Seit 20 Monaten werde ich gefragt, warum ich mich so sehr auf Gaza konzentriere und anderen Konflikten oder außenpolitischen Themen weniger Aufmerksamkeit schenke. Das ist der Grund. Es ist an sich schon ein Albtraum, aber es war auch schon immer ein Pulverfass, das in etwas viel Schlimmeres explodieren könnte.

_________________

