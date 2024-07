https://www.trtworld.com/turkiye/powerful-turkish-defence-can-stop-israels-war-on-palestinians-erdogan-18188845



Starke türkische Verteidigung kann Israels Krieg gegen die Palästinenser stoppen – Erdogan

Der türkische Präsident Erdogan sagte, dass Ankaras Fortschritte in der Verteidigungsindustrie es ihm ermöglichen würden, Israels Brutalität gegen die Palästinenser zu bekämpfen, und verwies auf die früheren Aktionen der Türkei in Karabach und Libyen.

Präsident Erdogan hebt die türkische Verteidigungsindustrie als Präventivmaßnahme hervor. / Foto: AA

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erklärt, dass die Türkei die brutalen Angriffe Israels auf die Palästinenser verhindern würde, wenn Ankara in der Verteidigungsindustrie „sehr stark“ wäre.

In einer Rede in seiner Heimatstadt in der nordöstlichen Provinz Rize betonte Erdogan am Sonntag die Fortschritte der Türkei in der Verteidigungsindustrie und äußerte sich zuversichtlich über weitere Fortschritte.

„So wie wir in Karabach einmarschiert sind, so wie wir in Libyen einmarschiert sind, können wir das auch mit ihnen tun. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Wir müssen nur stark sein, damit wir diese Schritte unternehmen können“, sagte Erdogan.

Erdogan bekräftigte auch, dass die Türkei als Reaktion auf die israelischen Gräueltaten im Gazastreifen alle ihre Handels- und diplomatischen Beziehungen zu Tel Aviv abgebrochen hat.

Zum Besuch des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in der Türkei erklärte Erdoğan, Ankara habe ihn eingeladen, aber Abbas habe nicht positiv auf die Einladung reagieren können.

„Wir werden den nächsten Prozess entsprechend durchführen“, fügte Erdogan hinzu.

