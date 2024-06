https://english.almayadeen.net/news/politics/palestine-s-battle-against-zionist-editing-on-wikipedia





Palästinas Kampf gegen zionistische Bearbeitung auf Wikipedia

Von Aya Youssef

Quelle: Al Mayadeen Englisch

23. Juni 2024

Aufgrund der zionistischen Bearbeitung und der offensichtlichen Voreingenommenheit gegenüber pro-israelischen Berichten werden die Online-Nutzer den veränderten Berichten ausgesetzt, die „Israel“ sie sehen lassen will.

Es ist eine zionistische Besetzung, aber online.

Wikipedia, die größte und einflussreichste Online-Enzyklopädie der Welt, ist zu einem Schlachtfeld für konkurrierende Erzählungen geworden. Zu den umstrittensten und am heftigsten diskutierten Themen gehört die palästinensische Sache. Für die Palästinenser ist der Kampf um eine faire Darstellung ihrer Geschichte und Perspektive in Wikipedia ein ständiger Kampf, dessen Auswirkungen weit über den digitalen Bereich hinausgehen.

Die Palästinenser kämpfen also nicht nur darum, sich in der realen Welt Gehör zu verschaffen, sondern sind auch gezwungen, online heftige Kämpfe auszutragen, insbesondere auf Wikipedia.

Wie funktioniert Wikipedia?

Zunächst einmal müssen wir verstehen, wie diese Plattform funktioniert. Die Reichweite und der Einfluss von Wikipedia sind atemberaubend. Mit Millionen von täglichen Nutzern und Inhalten, die in mehreren Sprachen verfügbar sind, ist das offene Redaktionsmodell der Plattform, das es jedem erlaubt, Artikel beizutragen und zu bearbeiten, sowohl ihre größte Stärke als auch ihre größte Schwäche. Dieses Modell macht Wikipedia anfällig für Voreingenommenheit, Editierkriege und das systematische Unterdrücken bestimmter und wichtiger Standpunkte.

Die Online-Schlachten

Die palästinensische Sache ist ein Paradebeispiel dafür, wie auf Wikipedia umstrittene Erzählungen sind. Artikel, die sich auf Palästina und seine Geschichte beziehen, werden oft zu Schauplätzen ideologischer Kämpfe, bei denen pro-israelische und pro-palästinensische Redakteure über Inhalt, Wortlaut und Quellen streiten. Dieser Kampf kann zu erheblichen Verzerrungen und Auslassungen führen, die sich darauf auswirken, wie Millionen von Lesern den andauernden Kampf der Palästinenser, die seit 76 Jahren unter brutaler Besatzung stehen, verstehen.

Systematische Verzerrung und Desinformation

Pro-palästinensische Stimmen werden auf Wikipedia häufig zusammen mit ihren Identitäten gelöscht. Mehrere Faktoren tragen zu diesem Ungleichgewicht bei. Erstens gibt es eine systemimmanente Voreingenommenheit in der Redaktionsgemeinschaft. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Wikipedia-Redakteure überwiegend aus westlichen Ländern stammen, was zu einer verzerrten Darstellung nicht-westlicher Themen führen kann. Außerdem ist bekannt, dass organisierte Gruppen mit politischen Zielen den Inhalt von Wikipedia beeinflussen.

So haben beispielsweise israelfreundliche Gruppen Netzwerke von Redakteuren aufgebaut, die Artikel über Palästina überwachen und bearbeiten, um sicherzustellen, dass die Darstellung mit ihren Ansichten übereinstimmt.

Im Jahr 2010 berichtete The Guardian, dass zwei israelische Gruppen einen Kurs für „zionistisches Editieren“ für Wikipedia ins Leben gerufen haben und Workshops anbieten, in denen die Teilnehmer lernen sollen, wie man „einige der am heftigsten umstrittenen Seiten“ auf der Website umschreibt und überarbeitet.

Eine der an den Workshops beteiligten Gruppen, der Yesha Council, wurde vom ehemaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett geleitet. Damals sagte der ehemalige Premierminister: „Wir wollen Wikipedia nicht verändern oder in einen Propagandaarm verwandeln… Wir wollen nur die andere Seite zeigen. Die Leute denken, dass Israelis gemeine, böse Menschen sind…“.

Bennett protestierte damals und ärgerte sich darüber, dass „die Karte Israels ohne die Golanhöhen oder Judäa und Samaria dargestellt wird“, so als wolle er die tatsächliche Besetzung auf Google Maps dokumentieren.

Online-Karten zeigen oft die israelische Perspektive und stellen die besetzten Gebiete als legitime Teile dar, die sich „Israel“ einfach nehmen kann. Eine authentische palästinensische Karte zu finden, die die wahren Grenzen Palästinas widerspiegelt, kann sich jedoch als gewaltige Herausforderung erweisen. Es ist ein digitaler Kampf, auf Darstellungen zuzugreifen, die mit der palästinensischen Sichtweise übereinstimmen und ihr Land korrekt wiedergeben.

Aber was ist mit Palästina?

Für Palästinenser ist der Kampf um eine faire Darstellung ihres Kampfes auf Wikipedia ein harter Kampf. Artikel über wichtige historische Ereignisse wie die Nakba (die Katastrophe von 1948), die Besetzung der palästinensischen Gebiete und die anhaltenden Widerstandsbewegungen werden oft unerbittlich geprüft und bearbeitet, um die palästinensische Perspektive zu minimieren oder zu diskreditieren. Bemühungen, israelische Menschenrechtsverletzungen, illegale Siedlungen und den täglichen Kampf des palästinensischen Volkes hervorzuheben, werden häufig in Frage gestellt oder entfernt.

Massaker, die oft an Palästinensern verübt werden, werden in der Regel als gerechtfertigt angesehen, ohne dass der vollständige Kontext der Geschichte bekannt ist.

Wer steckt hinter Wikipedia?

„Ich bin ein starker Befürworter Israels“, sagte Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia, in einem Interview mit der Jewish Telegraphic Agency (JTA).

Er sagte diese Worte, als er in das besetzte Palästina reiste, um den Dan-David-Preis entgegenzunehmen, der jedes Jahr an der Universität Tel Aviv verliehen wird.

Im Jahr 2015 erschien in der Times of Israel ein Artikel über den Gründer von Wikipedia und seine „unverschämte“ Pro-„Israel“-Politik.

Der Artikel beginnt mit einer Darstellung des „Dilemmas“, mit dem Wikipedia zu kämpfen hat: Die Ungewissheit darüber, wie die Trennungsmauer entlang des Westjordanlandes zu bezeichnen sei. Ursprünglich als „Sicherheitszaun“ bezeichnet, wurde der Artikel durch die Hinzufügung des Begriffs „Apartheidmauer“ durch einen Redakteur noch komplexer. Eine Suche nach „Apartheidmauer“ auf Wikipedia ergibt nun den Begriff „Israelische Westbank-Sperre“ als erstes Ergebnis.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Wikipedia einen Artikel mit dem Titel „Arbitration Palestine-Israeli Article“ (Artikel zur Schlichtung zwischen Palästina und Israel) unterhält, der 2008 eingerichtet wurde, um einen Verhaltenskodex für Benutzer zu erstellen.

Es ist jedoch wichtig, auf die inhärente Voreingenommenheit dieser Regeln hinzuweisen, die von den Nutzern verlangen, dass sie mindestens 30 Tage lang auf der Website registriert sind und mehr als 500 Änderungen vorgenommen haben, bevor sie zu Wikipedia-Seiten über Palästina beitragen können. Solche Beschränkungen können die Perspektiven und Beiträge derjenigen einschränken, die mit dem palästinensischen Kampf vertraut sind, und so das auf der Plattform dargestellte Bild möglicherweise verzerren.

Jüngste Beispiele für Wikipedia-Kriege

Ein bedeutender „Editierkrieg“ ist auf Wikipedia im Zusammenhang mit einem Artikel über ein israelisches Massaker im Flüchtlingslager Nuseirat in der Nähe von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens am 8. Juni ausgebrochen.

Die brutale Aggression, die darauf abzielte, vier israelische Gefangene aus dem Gazastreifen zurückzuholen, tötete mehr als 270 vertriebene Palästinenser und verletzte über 700 weitere.

Derzeit steht dieses israelische Massaker im Mittelpunkt eines heftigen Editierkriegs auf Wikipedia, was die Plattform dazu veranlasst hat, die Bearbeitungsrechte für die Seite, die über dieses Ereignis berichtet, einzuschränken.

Der Artikel sorgte für Empörung bei zahlreichen X-Nutzern, die besonders frustriert darüber waren, dass eine Google-Suche nach dem Begriff „Nuseirat-Massaker“ nur einen Wikipedia-Artikel ergab, der als „Rettungsaktion“ bezeichnet wurde und ganz oben in den Ergebnissen stand.

Dies warf die Frage auf: Warum hat Wikipedia die Bearbeitungen auf der Nuseirat-Seite eingeschränkt? Im Allgemeinen können die meisten Wikipedia-Einträge von jedem registrierten Benutzer bearbeitet werden, aber einige Artikel sind „geschützt“, um „störende Bearbeitungen zu kontroversen Themen“ zu verhindern, wie es auf der Wikipedia-Homepage heißt. Wenn Artikel gesperrt sind, werden die Bearbeitungsmöglichkeiten eingeschränkt, um Änderungen zu verlangsamen und zu kontrollieren.

Es gibt verschiedene Stufen des Schutzes. Die Nuseirat-Seiten wurden „vollständig geschützt“, was bedeutet, dass nur bestätigte Benutzer und Administratoren der Wikipedia sie bearbeiten können.

Und dies ist nur ein Beispiel dafür, wie palästinensische Erzählungen online berücksichtigt werden.

Die Suche nach „Gaza-Völkermord“ auf Google ergibt das Top-Wikipedia-Ergebnis mit dem Titel „Palästinensischer Völkermord-Vorwurf“, was die Schwere des laufenden israelischen Völkermordes auf subtile Weise herunterspielt, indem es als bloße „Anschuldigung“ dargestellt wird, anstatt die grausame Realität der Situation anzuerkennen.

Die Suche nach „Gaza genocide Wikipedia“ bringt das Top-Ergebnis mit dem Titel „Allegations of genocide in the 2023 Israeli attack on Gaza“ (Vorwürfe des Völkermordes beim israelischen Angriff auf Gaza 2023), was die Schwere der israelischen Aktionen in Gaza verharmlosen könnte.

Pro-Palästina-Aktivisten versuchen, der Voreingenommenheit entgegenzuwirken

Trotz dieser Herausforderungen gibt es anhaltende Bemühungen, der Voreingenommenheit entgegenzuwirken und eine gerechtere Darstellung der palästinensischen Geschichte auf Wikipedia zu gewährleisten.

Die versteckten Kämpfe um die Darstellung Palästinas auf Wikipedia werfen ein Schlaglicht auf den breiteren Kampf um die Kontrolle über historische und zeitgenössische Erzählungen. Im ständigen Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit zählt jeder Beitrag.

Die Sicherstellung, dass die Stimmen der Palästinenser gehört und ihre Sichtweisen angemessen dargestellt werden, ist für ein genaueres und dokumentiertes Verständnis des laufenden Kampfes von entscheidender Bedeutung.

Eine schnelle Suche auf Wikipedia nach palästinensischen Themen offenbart eine auffällige Voreingenommenheit, die Skepsis über ihre Glaubwürdigkeit als Quelle für das Verständnis unseres Kampfes für die Freiheit hervorruft.

Während „Israel“ sich selbst als florierend und seine Darstellung als unvoreingenommen betrachten mag, gehen pro-israelische Nutzer im Internet oft sehr weit, indem sie beispielsweise Online-Kurse belegen, um die Existenz eines kolonialen Gebildes zu verteidigen.

Würden die pro-palästinensischen Nutzer jedoch nicht effektiv das, was sie als das wahre Gesicht „Israels“ ansehen, hervorheben und entlarven, wären die Besatzungsmächte vielleicht nicht so vehement über ihre Online-Präsenz und ihr Image besorgt. Die Reaktion der Besatzung darauf, dass sie online herausgefordert wird, deutet darauf hin, dass dieses digitale Schlachtfeld eine große Bedeutung hat, auch wenn sie das Gegenteil behaupten.

