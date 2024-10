https://www.trtworld.com/magazine/why-jews-dont-want-christopher-columbus-to-be-identified-as-jewish-18221397



Warum Juden nicht wollen, dass Christoph Kolumbus als Jude identifiziert wird

17. Oktober 2024

Wissenschaftler argumentieren, dass die Anerkennung des Entdeckers als Jude die Vorstellung verstärken würde, dass „dieselben Juden“, die die amerikanischen Ureinwohner vernichtet haben, auch die palästinensischen Ureinwohner vernichten.

Reuters

Eine Statue von Christoph Kolumbus, einer umstrittenen Persönlichkeit, die im 15. Jahrhundert Amerika erforschte, steht an der Reforma-Allee in Mexiko-Stadt, Mexiko. Foto: Reuters

Der Entdecker Christoph Kolumbus aus dem 15. Jahrhundert, der dafür bekannt ist, Amerika unter spanischer Flagge „entdeckt zu haben“ und damit den Weg für die europäische Kolonisierung geebnet zu haben, war ein sephardischer Jude aus Westeuropa, wie neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf der Grundlage von DNA-Analysen belegen.

Der Ursprung des Wortes „sephardisch“ ist Sefarad, was auf Hebräisch Spanien bedeutet.

Kolumbus gilt als einer der einflussreichsten Menschen der Geschichte, da er mit seiner Reise über den Atlantik im Jahr 1492 den Weg für europäische Länder ebnete, Handelsrouten nach Amerika zu etablieren.

Doch jüdische Gelehrte wehren sich: Sie bestehen darauf, dass Kolumbus nicht als Jude identifiziert werden darf.

Unter den vielen Gründen für ihre Zurückhaltung, die jüdische Identität Kolumbus‘ anzuerkennen, sticht einer besonders hervor: Der spanische Seefahrer ist weithin für seine Mitschuld am Kolonialismus und am Völkermord bekannt.

Israel, ein von Juden dominierter Staat, wird vor dem Internationalen Gerichtshof beschuldigt, einen Völkermord begangen zu haben. Der ausgewachsene Krieg Tel Avivs gegen Gaza hat seit dem 7. Oktober 2023 über 42.400 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet.

Matt Goldish, Geschichtsprofessor und Inhaber des Lehrstuhls für jüdische Geschichte an der Ohio State University, sagte in einem Interview mit einer jüdischen Publikation, er sei besorgt über den „potenziellen Judenhass“ in einer Zeit, in der der Kolonialismus weithin verurteilt wird.

Mit der sich wandelnden globalen Einstellung zum Kolonialismus ist der Ruf von Kolumbus in den letzten Jahrzehnten einer intensiven Prüfung unterzogen worden.

Während Kolumbus oft dafür gefeiert wird, die sogenannte Neue Welt entdeckt und der Weltwirtschaft zu einem beispiellosen Wachstum verholfen zu haben, führten seine Reisen zur brutalen Kolonialisierung indigener Bevölkerungsgruppen.

Berichte aus Kolumbus‘ eigener Zeit beschreiben seine Beteiligung an der Versklavung, Folterung und Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung.

Als Gouverneur von Hispaniola, das heute zwischen der Dominikanischen Republik und Haiti aufgeteilt ist, führte Kolumbus eine strenge Herrschaft ein, die zu massenhaftem Tod und weit verbreitetem Leid unter den indigenen Völkern führte.

Goldfish sagte, dass Kolumbus in Amerika als „Dreh- und Angelpunkt für die Schuldzuweisungen für die Sünden der Europäer“ benutzt wird.

„Wenn Kolumbus für alles verantwortlich gemacht wird, verschmilzt der Antisemitismus mit den postkolonialen und postmodernen Trends zu einer wirklich gefährlichen Idee.“

Er sagt, dass viele Menschen den Zionismus als eine europäische Bewegung betrachten, die „den armen einheimischen Arabern Palästina stehlen“ will. Die Anerkennung der jüdischen Identität von Kolumbus könnte daher „einen perfekten Sturm des Judenhasses“ auslösen.

Mit anderen Worten: Die Anerkennung von Kolumbus als Jude würde die Vorstellung verstärken, dass „dieselben Juden“ die Zerstörung sowohl der Zivilisation der amerikanischen Ureinwohner als auch der palästinensischen Ureinwohner verursacht haben.

„Als Nächstes erwarten wir vielleicht ein verschwörerisches Bild aus den Protokollen der Weisen von Zion, aber diesmal von links“, sagte er und bezog sich dabei auf ein umstrittenes Dokument aus dem frühen 20. Jahrhundert, das den sogenannten jüdischen Plan zur Weltherrschaft erklärt.

Reuters

Venezolanische Demonstranten spannen am 12. Oktober 2004 in Caracas ein Seil, um eine Christopher-Kolumbus-Statue zu stürzen. Foto: Reuters

Zweifelhafte Ursprünge

Kolumbus ist auf Italienisch als Cristoforo Colombo und auf Spanisch als Cristóbal Colón bekannt. Er wurde jedoch auch – von ihm selbst und anderen – als Christoual, Christovam, Christofferus de Colombo und sogar Xpoual de Colón bezeichnet.

Historiker haben manchmal die allgemein akzeptierte Theorie angezweifelt, dass Kolumbus aus Genua, Italien, stammte. Andere populäre Theorien führen seine Herkunft auf Spanien, Griechenland, Portugal und Großbritannien zurück.

Um das Rätsel zu lösen, führten Forscher eine 22-jährige Untersuchung durch, bei der winzige Proben von Überresten untersucht wurden, die in der Kathedrale von Sevilla begraben sind, die lange Zeit von den dortigen Behörden als letzte Ruhestätte von Kolumbus bezeichnet wurde.

Die Wissenschaftler verglichen diese Proben mit der DNA seiner bekannten Nachkommen und präsentierten die Ergebnisse letzte Woche in einer Dokumentation mit dem Titel „Columbus DNA: The True Origin“ im spanischen Staatsfernsehen.

„Wir haben DNA von Christoph Kolumbus, sehr unvollständig, aber ausreichend. Wir haben DNA von Hernando Colón, seinem Sohn … Und sowohl im Y-Chromosom (männlich) als auch in der mitochondrialen DNA (von der Mutter vererbt) von Hernando gibt es Merkmale, die mit einer jüdischen Herkunft vereinbar sind“, sagte ein Forensiker in der Dokumentation.

Jüdische Gelehrte haben jedoch große Skepsis gegenüber den neu entdeckten Beweisen geäußert.

Die DNA kann darauf hindeuten, dass Kolumbus jüdische Vorfahren hatte, aber wie beweist sie, dass er ein bekennender Jude war, fragte Jonathan Ray, Professor für Judaistik an der Georgetown University.

Ronnie Perelis, außerordentlicher Professor für sephardische Studien an der Yeshiva University, stellte fest, dass Kolumbus‘ Schriften zeigten, dass er eine „eklektische Theologie“ schuf, die viele jüdische Elemente enthielt, wenn auch in einer „tief christlichen“ Ausprägung.

„Genetik macht niemanden zum Juden.“

