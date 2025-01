https://www.middleeasteye.net/opinion/war-gaza-palestinians-suffer-liberal-zionists-play-victim



Krieg gegen Gaza: Während die Palästinenser leiden, spielen liberale Zionisten das Opfer

Abed Abou Shhadeh

13. Januar 2025

Die Rede von Frauenrechten und Religionsfreiheit dient lediglich dazu, den Interessen des Westens in der Region zu dienen

Ein Kind weint am 26. Dezember 2024 am Ort eines israelischen Angriffs auf ein Wohngebiet im Stadtteil Tuffah von Gaza-Stadt (Omar al-Qattaa/AFP)

Weniger als ein Jahr nach der Besetzung des Westjordanlands, des Gazastreifens und der Sinai-Halbinsel durch Israel veröffentlichte der jüdische Philosoph Yeshayahu Leibowitz einen Artikel mit dem Titel „Die Gebiete“, in dem er die israelische Besatzung und die Auferlegung eines Militärregimes für Millionen von Palästinensern kritisierte.

Aus dieser Kritik ging der inzwischen berühmte Slogan hervor: „Die Besatzung korrumpiert“ – ein Satz, der zur Grundlage der Argumente vieler liberaler Zionisten geworden ist.

Diese Personen betrachten die Verbrechen der Besatzung in erster Linie als Handlungen, die ihre eigene Moral korrumpieren, und nicht als Handlungen, die das Leben anderer grundlegend schädigen. Palästinenser sind daher keine eigenständigen Menschen, sondern nur eine Kulisse für eine Geschichte, die liberale Zionisten über sich selbst erzählen.

Wenn ein Palästinenser stirbt, sehen sie sich selbst als das wahre Opfer – ihr empfindliches Gewissen wird durch diesen Tod beschmutzt. Wie die ehemalige israelische Premierministerin Golda Meir einmal bemerkte: „Wir können den Arabern vergeben, dass sie unsere Kinder getötet haben. Wir können ihnen nicht vergeben, dass sie uns zwingen, ihre Kinder zu töten.“

In dieser verdrehten Logik positionieren sich die Israelis, obwohl sie zugeben, dass sie palästinensische Kinder töten, immer noch als Opfer.

Dieser Rahmen beleuchtet die internationale Kritik am jüngsten Besuch der Außenminister Frankreichs und Deutschlands in Syrien.

Syrien, das in seinem Kampf um die Befreiung von einem der dunkelsten Regime des 20. und 21. Jahrhunderts einen beispiellosen Preis gezahlt hat, hat Hunderttausende Tote, Millionen von Flüchtlingen, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch und Folterkammern für Männer, Frauen und Kinder erlebt. Seine Zukunft bleibt ungewiss.

Fixiert auf einen Händedruck

Doch die westlichen Medien entschieden sich dafür, diese Themen zu ignorieren und konzentrierten sich stattdessen darauf, warum Syriens neuer Staatschef Ahmed al-Sharra der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock nicht die Hand schüttelte.

Wieder einmal wurde die weiße Frau aus dem Westen zur zentralen Geschichte – nicht die syrischen Frauen, die in den Gefängnissen des Assad-Regimes die Hölle durchlitten haben, oder die Kinder, die in Haftanstalten geboren wurden und noch nie Freiheit erlebt haben.

Stattdessen drehte sich die Berichterstattung um eine deutsche Politikerin, deren Gefühle möglicherweise verletzt wurden, weil ihr der Handschlag verweigert wurde. Wie immer bleiben diejenigen von uns im globalen Süden bloße Hintergrundfiguren in den Geschichten, die weiße Westler über sich selbst erzählen.

Baerbocks Zionismus ist ein tragisches Spiegelbild der Menschheit im 21. Jahrhundert, in dem das Leben der Völker des globalen Südens bedeutungslos geworden ist.

Diskussionen über Frauenrechte, Kinderrechte und Religionsfreiheit sind lediglich Instrumente, die eingesetzt werden, um ihren Interessen in der Region zu dienen. Wie sonst können wir Baerbocks unermüdliche Verteidigung und Rechtfertigung des Völkermords in Gaza verstehen?

Während dieses Völkermords, der nun schon ins zweite Jahr geht, haben wir miterlebt, wie palästinensische Frauen und Kinder regelmäßig massakriert wurden, während Baerbock weiterhin das „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ unterstützt hat. Wie kann sie behaupten, sich an manchen Orten für die Rechte der Frauen einzusetzen, während sie anderswo deren Massentötung gutheißt?

Die einzige Erklärung liegt in einer westlichen Sichtweise, die den globalen Süden als Spielwiese für den liberalen westlichen Diskurs betrachtet – ein Spiel, bei dem internationale Institutionen, wirtschaftlicher Einfluss und militärische Macht ausgenutzt werden, um die Interessen des Westens voranzutreiben.

Baerbocks Zionismus ist ein tragisches Spiegelbild der Menschheit im 21. Jahrhundert, in dem das Leben der Völker des globalen Südens vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und politischen Agenda des Westens bedeutungslos wird. Jeder Menschenrechtsdiskurs in der Welt klingt hohl.

Klare Botschaft

In einer Zeit, in der der Westen Russlands Invasion in der Ukraine vehement ablehnte, seine Rhetorik gegen Moskau rasch verschärfte und Wirtschaftssanktionen verhängte, verteidigte er gleichzeitig Israel, obwohl dieses in beispiellosem Tempo Krankenhäuser und Schulen in Gaza bombardierte.

Warum Israels Völkermord in Gaza ein westlicher Krieg gegen das palästinensische Volk ist

Mehr lesen »

In einer globalisierten Welt, in der Informationen allgemein zugänglich sind, ist die Botschaft klar: Wer Gewalt anwendet, kann seinen Willen ohne Konsequenzen durchsetzen, solange die westlichen Interessen unberührt bleiben – und als zentrale Geschichte dargestellt werden.

Wie der Dichter Mahmoud Darwish es treffend formulierte, sind wir Palästinenser durch unseren Kampf mit der zionistischen Bewegung sowohl gesegnet als auch verflucht – eine Bewegung, die im Namen des Judentums spricht, das selbst den Holocaust erlitten hat und im westlichen Bewusstsein eine ungelöste Abrechnung mit sich trägt.

Dieser Fluch umfasst die gesamte arabische Welt, die vom Westen mit all seiner wirtschaftlichen und militärischen Macht beeinflusst und geformt wird, um das Überleben Israels zu sichern – auch wenn dies bedeutet, brutale autoritäre Regime zu unterstützen und zu bewaffnen, die bereit sind, mit Tel Aviv zusammenzuarbeiten.

Selbst jetzt, inmitten eines andauernden Völkermords, verlangt jede Diskussion mit Palästinensern, dass wir Lösungen vorschlagen, die auf das Wohlergehen der Zionisten ausgerichtet sind, mit einem Rahmen, der westlichen Werten entspricht und in der Lage ist, das Verhältnis zwischen Judentum und dem Westen zu lösen. In der Zwischenzeit können Araber weiterhin sterben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Abed Abou Shhadeh ist ein politischer Aktivist aus Jaffa. Abou Shhadeh war von 2018 bis 2024 Stadtrat der palästinensischen Gemeinde in Jaffa-Tel Aviv und hat einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft von der Universität Tel Aviv.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …