Kriegs-Déjà-vu Chris Hedges

Kriegs-Déjà-vu

Die Lügen, mit denen der Krieg gegen den Irak angezettelt wurde, werden wiederbelebt, um einen Krieg gegen den Iran anzuzetteln. Die Einschätzungen von Geheimdiensten und internationalen Gremien werden ignoriert und durch Wahnvorstellungen ersetzt.

Chris Hedges

19. Juni 2025

Es gibt kaum Unterschiede zwischen den Lügen, mit denen der Krieg gegen den Irak angezettelt wurde, und den Lügen, mit denen ein Krieg gegen den Iran angezettelt wird. Die Einschätzungen unserer Geheimdienste und internationalen Gremien werden, genau wie damals bei den Forderungen nach einem Einmarsch im Irak, als Halluzinationen abgetan.

Alle alten Klischees werden wiederbelebt, um uns in ein weiteres militärisches Fiasko zu locken. Ein Land, das weder für uns noch für seine Nachbarn eine Bedrohung darstellt, steht kurz davor, Massenvernichtungswaffen zu erwerben, die unsere Existenz gefährden. Das Land und seine Führer verkörpern das pure Böse. Freiheit und Demokratie stehen auf dem Spiel. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird der nächste rauchende Colt eine Atompilzwolke sein. Unsere militärische Überlegenheit sichert uns den Sieg. Wir sind die Retter der Welt. Massive Bombardements, eine aktualisierte Version von „Shock and Awe“, werden Frieden und Harmonie bringen.

Diese Lügen haben wir vor dem Irakkrieg 2003 gehört. Zweiundzwanzig Jahre später werden sie wiederbelebt. Jeder, der sich für Verhandlungen, Diplomatie und Frieden einsetzt, ist ein Handlanger der Terroristen.

Haben wir nichts aus den Fiaskos in Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien gelernt, ganz zu schweigen von der Ukraine?

All die Ghule, die uns diese vergangenen Kriege unter falschen Vorwänden verkauft haben, wie der konservative Talkshow-Moderator Mark Levin, Max Boot – der schreibt, „dass strategische Erfordernisse für eine Bombardierung von Fordow sprechen“, wo Irans Atomprogramm unterirdisch verborgen ist –, David Frum, John Bolton, General Jack Keane, Newt Gingrich, Sean Hannity und Thomas Friedman, sind zurückgekehrt, um die Luftwellen mit atemloser Panikmache zu überschwemmen.

Es spielt keine Rolle, dass ihr großer Plan, die Taliban in Afghanistan zu stürzen und dann die Regime im Irak, im Libanon, in Syrien, Libyen, Sudan, Somalia – und schließlich im Iran – zu stürzen und zu ersetzen, ihnen um die Ohren geflogen ist. Es spielt keine Rolle, dass ihre Kriegslust Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen das Leben gekostet und Billionen aus der US-Staatskasse verschlungen hat. Es spielt keine Rolle, wie idiotisch ihre Argumente sind. Ihre Megafone sind gesichert. Sie sind pflichtbewusste Handlanger der Kriegsindustrie, hirntote Neokonservative und genozidale Zionisten, die an die magische Erneuerung der Welt durch Gewalt glauben und eine Katastrophe nach der anderen ignorieren.

Vergessen Sie den jährlichen Bericht der Geheimdienste, dass „der Iran keine Atomwaffen baut und der oberste Führer Khomeini das Atomwaffenprogramm, das er 2003 ausgesetzt hat, nicht genehmigt hat“, was diese Woche vom Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, wiederholt wurde. Vergessen Sie, dass Benjamin Netanjahu seit fast drei Jahrzehnten atemlos warnt, dass der Iran kurz vor der Herstellung einer Atomwaffe steht. Vergessen Sie, dass der präventive Angriff Israels auf den Iran ein Kriegsverbrechen ist, ganz zu schweigen von den Bombenangriffen auf ein Krankenhaus, einen Krankenwagen und Journalisten. Vergessen Sie die Hunderte iranischer Zivilisten, die Israel bei seinen Luftangriffen getötet hat. Vergessen Sie, dass Israel seinen Angriff auf den Iran gestartet hat, als die sechste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über die Urananreicherung in Oman stattfinden sollte. Vergessen Sie, dass es der israelische Premierminister ist, der mit einem Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht wird, nicht der iranische Staatschef. Vergessen Sie, dass Israel, das gerade einen Völkermord an den Palästinensern verübt, mindestens 90 Atomwaffen besitzt – die unter Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag (NPT) gebaut wurden – und Inspektionen durch die IAEO verhindert. Vergessen Sie, dass Donald Trump 2018 den Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) aufgekündigt hat, ein Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms, an das sich der Iran gehalten hat. Vergessen Sie, dass Washington und London 1953 einen Staatsstreich inszeniert haben, um die demokratisch gewählte Regierung des Iran, die erste in der Region, zu stürzen und den gefügigen Schah Mohammad Reza Pahlavi an die Macht zu bringen. Vergessen Sie, dass die USA zusammen mit Israel die SAVAK, die brutale Geheimpolizei des Schahs, ausgebildet und ausgerüstet haben.

Bombardiert! Bombardiert! Bombardiert!

Das angebliche Atomwaffenprogramm des Iran ist das unbelegte Äquivalent zu Saddam Husseins mythischen Massenvernichtungswaffen und seiner Allianz mit Al-Qaida.

Die Invasion und Besetzung des Irak, die zum Tod von über 4.000 US-Soldaten und Marines sowie Hunderttausenden irakischen Zivilisten führte, hatte weitreichende Zerstörung und regionale Instabilität zur Folge und brachte eine Reihe fanatischer extremistischer Gruppen hervor, darunter den Islamischen Staat im Irak und in Syrien (ISIS). Die leeren Versprechungen – dass unsere Invasion die Demokratie in Bagdad etablieren würde, die sich dann über den gesamten Nahen Osten ausbreiten würde, dass wir als Befreier begrüßt würden und dass die Öleinnahmen den Wiederaufbau finanzieren würden – waren eine Fantasievorstellung der Regierung von George W. Bush und der Think Tanks in Washington. Diese Befürworter eines endlosen Krieges verstehen weder die Mechanismen noch die Folgen eines Krieges. Sie sind kulturell, historisch und sprachlich ungebildet, was die Länder angeht, die sie angreifen. Irak. Afghanistan, Libyen. Syrien. Iran. Ich bezweifle, dass sie den Unterschied erkennen können.

Diese Kriegsbefürworter sind, sobald sie sich als falsch erwiesen haben, geschickt darin, Schuldbekenntnisse abzugeben. Sie versichern uns ihrer guten Absichten. Sie wollten keine Desinformation verbreiten. Sie wollten nur die Welt vor „Übeltätern“ schützen und unsere nationale Sicherheit gewährleisten. Niemand, nicht einmal diejenigen in der Bush- und jetzt in der Trump-Regierung, ist absichtlich unehrlich. Es ist nicht ihre Schuld, wenn sie auf der Grundlage fehlerhafter Geheimdienstinformationen handeln. Das Problem ist nicht ihre Tugendhaftigkeit, sondern ihr Urteilsvermögen. Sie sind gute Menschen.

Aber das ist vielleicht die größte Lüge. Die Geheimdienstberichte, mit denen der Krieg gegen den Irak gerechtfertigt wurde, wurden von einer Clique wahnsinniger Neokonservativer und fanatischer Zionisten gefälscht, weil ihnen die Berichte der Central Intelligence Agency (CIA) und anderer Geheimdienste nicht passten. Jetzt erfindet eine andere Clique, die von Israel-Firsters dominiert wird, falsche Geheimdienstberichte, um einen Krieg mit dem Iran zu rechtfertigen. Diese Kriege werden nicht in guter Absicht geführt. Sie basieren nicht auf einer sorgfältigen und rationalen Bewertung überprüfbarer Geheimdienstinformationen. Es sind utopische Visionen, die nichts mit der Realität zu tun haben und bei denen unsere eigenen Geheimdienste ebenso ignoriert werden wie internationale Gremien wie die Vereinten Nationen, die Massenvernichtungswaffeninspektoren oder die IAEO.

Die Geschichte des modernen Iran ist die Geschichte eines Volkes, das gegen Tyrannen kämpft, die von westlichen Mächten unterstützt und finanziert werden. Die brutale Niederschlagung legitimer demokratischer Bewegungen über Jahrzehnte hinweg führte 1979 zur Revolution, die die iranischen Geistlichen an die Macht brachte. Die neue islamische Regierung unter Ayatollah Ruhollah Khomeini setzte sich für den Islam ein und forderte, sich gegen „arroganten“ Weltmächten und deren regionalen Verbündeten zu behaupten, die andere – darunter auch die Palästinenser – unterdrückten, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen.

„Die zentrale Geschichte des Iran in den letzten 200 Jahren ist die nationale Demütigung durch ausländische Mächte, die das Land unterworfen und ausgeplündert haben“, erklärte mir Stephen Kinzer, Autor des Buches „All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror“ (Alle Männer des Schahs: Ein amerikanischer Staatsstreich und die Wurzeln des Terrors im Nahen Osten). „Lange Zeit waren die Briten und Russen die Täter. Ab 1953 übernahm die USA diese Rolle. In diesem Jahr stürzten die amerikanischen und britischen Geheimdienste eine gewählte Regierung, vernichteten die iranische Demokratie und führten das Land in die Diktatur.“

„In den 1980er Jahren stellte sich die USA dann im Iran-Irak-Krieg auf die Seite von Saddam Hussein und versorgte ihn mit militärischer Ausrüstung und Geheimdienstinformationen, die es seiner Armee ermöglichten, Hunderttausende Iraner zu töten“, so Kinzer. „Angesichts dieser Geschichte ist die moralische Glaubwürdigkeit der USA, sich als Förderer der Demokratie im Iran zu präsentieren, gleich null.“

Wie würden wir reagieren, wenn der Iran einen Staatsstreich in den USA inszenieren würde, um eine gewählte Regierung durch einen brutalen Diktator zu ersetzen, der jahrzehntelang Demokratieaktivisten verfolgt, ermordet und inhaftiert hat? Wie würden wir reagieren, wenn der Iran einen Nachbarstaat bewaffnen und finanzieren würde, wie wir es während des achtjährigen Krieges mit dem Irak getan haben, um Krieg gegen uns zu führen? Wie würden wir reagieren, wenn der Iran eines unserer Passagierflugzeuge abschießen würde, wie es die USS Vincennes (CG49) – von den Besatzungen anderer amerikanischer Schiffe sarkastisch „Robocruiser“ genannt – im Juli 1988 tat, als sie Raketen auf ein mit iranischen Zivilisten besetztes Verkehrsflugzeug abfeuerte und alle 290 Passagiere, darunter 66 Kinder, tötete? Wie würden wir reagieren, wenn der iranische Geheimdienst Terrorismus innerhalb der USA unterstützen würde, so wie es unsere und Israels Geheimdienste im Iran tun? Wie würden wir reagieren, wenn diese staatlich geförderten Terroranschläge Selbstmordattentate, Entführungen, Enthauptungen, Sabotage und „gezielte Morde“ an Regierungsbeamten, Wissenschaftlern und anderen iranischen Führern umfassen würden? Wie würden wir reagieren, wenn ein Land wie Israel uns aufgrund einer Hypothese angreifen würde, ein Angriff, der gemäß der UN-Charta, die Präventivkriege verbietet, illegal ist?

Die Kriegshetzer, die diese militärischen Fiaskos orchestrieren, sind wieder einmal aus der Versenkung aufgetaucht. Sie wandern wie Zombies von einer Regierung zur nächsten. Sie sitzen in Thinktanks – Project for the New American Century, American Enterprise Institute, Foreign Policy Research Initiative, The Atlantic Council und The Brookings Institution –, die von Unternehmen, der Israel-Lobby und der Kriegsindustrie finanziert werden. Sie sind Marionetten, die von ihren Herren hin und her geschubst werden, denen von bankrotten Medien ein Megafon in die Hand gedrückt wird, um uns von einem Sumpf in den nächsten zu treiben.

Die alten Gesichter und die alten Lügen sind zurück und treiben uns in einen weiteren Albtraum.

