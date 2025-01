https://english.almayadeen.net/news/politics/syria-is-free—israel–get-out–frustration-grows-in-quneit



Syrien ist frei, „Israel“ raus: Die Frustration in Quneitra wächst

Von Al Mayadeen English

Quelle: Associated Press

6. Januar 2025

Einwohner von Quneitra haben berichtet, dass israelische Invasionstruppen Häuser zerstört und Bauern in bestimmten Gebieten daran gehindert haben, ihre Felder zu betreten.

Israelische Militärpanzerfahrzeuge blockieren eine Straße, die in die Stadt Quneitra in Syrien führt, Sonntag, 5. Januar 2025 (AP)

Eine Hauptstraße in der Provinzhauptstadt Quneitra im Süden Syriens war durch Erdhaufen, umgestürzte Palmen und einen Metallpfosten, der früher einmal eine Ampel gewesen zu sein schien, blockiert. Hinter den Barrikaden war ein israelischer Panzer zu sehen, der die Straße entlang manövrierte.

Israelische Invasionstruppen drangen in das Gebiet ein – einen Teil einer von den Vereinten Nationen überwachten Pufferzone in den besetzten Golanhöhen, die durch einen Waffenstillstand zwischen Syrien und „Israel“ aus dem Jahr 1974 geschaffen wurde – kurz nach dem Sturz von Präsident Bashar Assad im vergangenen Monat.

Das israelische Militär ist auch über die Pufferzone hinaus in syrisches Gebiet eingedrungen, was Proteste der Bewohner hervorrief, die berichteten, dass israelische Invasionstruppen Häuser zerstört und Bauern in bestimmten Gebieten daran gehindert hätten, ihre Felder zu betreten. Bei mindestens zwei Gelegenheiten eröffneten israelische Truppen das Feuer auf Demonstranten.

Die Bewohner von Quneitra, einer ländlichen Region mit vielen kleinen Dörfern und Olivenhainen, äußerten sich laut Associated Press frustriert über die anhaltenden israelischen Vorstöße und die Untätigkeit der neuen syrischen Führung sowie der internationalen Gemeinschaft.

Die Frustration in Quneitra wächst, da die Bewohner die israelischen Vorstöße anprangern

Rinata Fastas berichtete AP, dass israelische Invasionstruppen zwar lokale Regierungsgebäude durchsucht, aber noch keine Wohngebiete betreten hätten. Ihr Haus liegt direkt innerhalb der neu verbarrikadierten Zone in der Provinzhauptstadt, die früher als Baath City bekannt war, benannt nach der Regierungspartei von al-Assad, und jetzt Salam City heißt.

Sie äußerte die Befürchtung, dass israelische Truppen weiter in die Region vordringen oder versuchen könnten, das bereits eroberte Gebiet dauerhaft zu besetzen. „Israel“ hält die Golanhöhen weiterhin besetzt, die es Syrien während des Krieges von 1967 abgenommen hat.

Es ist erwähnenswert, dass die internationale Gemeinschaft, mit Ausnahme der USA, die Golanhöhen als besetzt betrachtet.

„Aber warum meldet sich niemand im neuen syrischen Staat zu Wort und spricht über die Verstöße, die in der Provinz Quneitra geschehen, und gegen die Rechte seines Volkes?“, fragte Fastas.

Die Vereinten Nationen haben ‚Israel‘ kürzlich beschuldigt, gegen das Waffenstillstandsabkommen von 1974 verstoßen zu haben, indem es in die ausgewiesene Pufferzone eingedrungen ist.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, dass die israelischen Truppen in dem Gebiet bleiben werden, „bis eine andere Regelung gefunden wird, die die Sicherheit Israels gewährleistet“. Er machte diese Bemerkungen vom schneebedeckten Gipfel des höchsten Berges Syriens, des Berges Hermon (Jabal al-Scheich), der sich nun unter israelischer Kontrolle befindet.

Als Reaktion darauf hat die neue syrische Regierung beim UN-Sicherheitsrat offiziell Beschwerde wegen israelischer Luftangriffe und Gebietsverletzungen in Syrien eingereicht.

„Israel“ erschoss 6 Syrer bei friedlichen Protesten

In dem Dorf Dawaya, das außerhalb der Pufferzone liegt, lag der 18-jährige Abdelrahman Khaled al-Aqqa am Sonntag auf einer Matratze im Haus seiner Familie und erholte sich noch von Schussverletzungen an beiden Beinen, wie AP berichtete. Al-Aqqa teilte mit, dass er sich am 25. Dezember etwa 100 Einheimischen anschloss, um gegen den israelischen Einmarsch zu protestieren, und dabei „Syrien ist frei, Israel raus!“ rief.

„Wir hatten keine Waffen, wir waren nur in der Kleidung da, die wir trugen“, sagte er. “Aber als wir uns ihnen näherten, fingen sie an, auf uns zu schießen.“

Laut Berichten von Anwohnern und Medienberichten wurden sechs Demonstranten verletzt. Ein weiterer Mann wurde am 20. Dezember bei einem ähnlichen Vorfall im Dorf Maariyah verletzt. Die israelische Armee behauptete damals, der Mann sei angeschossen worden, nachdem er sich schnell genähert und Aufrufe zum Anhalten ignoriert habe.

Adel Subhi al-Ali, ein lokaler Anführer, saß neben seinem 21-jährigen Sohn Moutasem, der sich von einer Schussverletzung erholte, die er sich am 25. Dezember bei den Protesten zugezogen hatte. Moutasem wurde zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht, das jedoch nicht über die nötigen Ressourcen verfügte, um ihn zu behandeln. Später wurde er nach Damaskus verlegt, wo er operiert wurde.

Als er die israelischen Panzer vorrücken sah, sagte al-Ali gegenüber AFP: „Wir hatten das Gefühl, dass eine Besatzung unser Land besetzt. Also mussten wir es verteidigen, auch wenn wir keine Waffen hatten … Es ist ihnen unmöglich, sich hier niederzulassen.“

Al-Ali forderte die internationale Gemeinschaft auf, ‚Druck auf Israel auszuüben, damit es zu dem zurückkehrt, was mit dem früheren Regime vereinbart wurde‘, und bezog sich dabei auf das Waffenstillstandsabkommen von 1974 und die Rückgabe der Golanhöhen an Syrien.

