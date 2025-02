https://peterbeinart.substack.com/p/from-greenland-to-gaza?utm_source=post-email-title&publication_id=105260&post_id=156501627&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Von Grönland bis Gaza

Der neue amerikanische Imperialismus

5. Februar 2025

Transkript

Donald Trump hat nun also gesagt, dass er möchte, dass die Vereinigten Staaten den Gazastreifen übernehmen und alle Menschen dort vertreiben. Das ist in gewisser Weise das, was ich befürchtet habe. Das ist das Albtraumszenario, das mich schon vor dem 7. Oktober verfolgt hat. Und es ist etwas, das sich für mich im Laufe der Jahre allmählich herauskristallisiert hat, als ich beobachtete, wie Israel immer schrecklichere Dinge tat, eigentlich sogar schon seit Avigdor Lieberman 2009 Außenminister wurde. Das ist jetzt kurios, aber das wurde als eine Art schockierendes Ereignis angesehen.

Ich beobachtete meine Gemeinschaft. Ich beobachtete mein Volk in den Vereinigten Staaten. Und mir fiel etwas auf. Es gab keine Grenzen. Es gab nichts, was Israel tun konnte, bei dem die organisierte jüdische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten sagen würde: Genug. Es gab keinen unabhängigen moralischen Standard. Israel handelte, und dann gab es eine nachträgliche Rechtfertigung, die erklärte, warum dies eigentlich völlig legitim und in der Tat durchaus lobenswert oder zumindest notwendig war.

In der organisierten amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft hieß es also jahrelang: Israel will wirklich, wirklich einen palästinensischen Staat. Nein, sie wollen wirklich, wirklich einen. Die Palästinenser werden keinen akzeptieren. Als Netanjahu 2009 zurückkam, gab es israelische Regierungen, die ganz offen sagten: Wir sind leidenschaftlich gegen einen palästinensischen Staat. Wir werden einen niemals zulassen. Und dann kam die Antwort der organisierten amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft: Nun, wie kann man ihnen das verübeln? Es ist viel zu gefährlich, einen palästinensischen Staat zu haben.

Und man denkt sich: Moment mal. Ich dachte, Sie hätten vorgestern gesagt, dass Israel wirklich einen palästinensischen Staat will, die Palästinenser aber keinen akzeptieren würden, richtig? Das ist nur ein Beispiel dafür, was wir immer wieder sehen. Und weil, wenn man – und das ist der zentrale Punkt meines Buches – einen Staat wie einen Gott behandelt, wenn man einen Staat anbetet, wenn man einen Staat als etwas betrachtet, das einen bedingungslosen Eigenwert hat, anstatt ihn an etwas anderem messen zu müssen, gemessen am Maßstab des Völkerrechts, gemessen am Maßstab der Menschenwürde der Menschen unter seiner Kontrolle, dann kann dieser Staat tun, was er will.

Und so befürchtete ich, dass Israel nach dem 7. Oktober, nach dem Schrecken des 7. Oktobers, sofort Berichte veröffentlichen würde, dass Israel die Palästinenser massenhaft aus Gaza vertreiben wolle. In der Washington Post wurde berichtet, dass Netanjahu versuchte, westliche Staats- und Regierungschefs davon zu überzeugen, Ägypten unter Druck zu setzen, dies zu tun. Und ich erinnere mich, dass ich gleich zu Beginn den Diskurs hörte. Der Diskurs lautete: Nun, das wäre eine enorme humanitäre Geste. Wie nobel von Israel, den Palästinensern die Ausreise aus Gaza zu erlauben, wenn man bedenkt, wie schrecklich es dort ist. Und so konnte man bereits die sich aufbauenden Rechtfertigungen erkennen.

Und jetzt ist diese Idee wieder auf dem Tisch, richtig, denn es war die Position der israelischen Rechten, aber es war nicht sicher, ob es möglich sein würde, weil Sisi, der ägyptische Staatschef, sich vehement dagegen ausgesprochen hatte. Und jetzt hat Donald Trump sie wieder auf den Tisch gebracht. Und die sehr amerikanisch-jüdischen Führer, passen Sie auf, beobachten Sie die Reaktion in den nächsten Tagen. Dieselben Leute, die Sie noch vor zwei Tagen als bösartigen Antisemiten beschimpft hätten, wenn Sie die Möglichkeit einer Massenvertreibung der Palästinenser angedeutet hätten, werden diese Perspektive jetzt verteidigen, AIPAC, die Anti-Defamation League, die amerikanisch-jüdische Gemeinschaft. Ich würde mich gerne eines Besseren belehren lassen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird.

Man muss sich nur die pro-israelischen Politiker ansehen. Anstatt zu sagen: „Das ist ungeheuerlich. Das verletzt eine moralische Grenze, die wir haben.“ Wir waren vielleicht bereit, Gaza in Schutt und Asche zu bomben, aber wir glauben nicht an ethnische Säuberungen in großem Maßstab. Sie werden die Messlatte höher legen und sagen: „Das ist eigentlich eine humanitäre Geste, weil Gaza unbewohnbar ist, richtig – ohne zu erwähnen, wer Gaza unbewohnbar gemacht hat, richtig – Gaza ist unbewohnbar. Und deshalb wäre es für alle Beteiligten besser, wenn die Palästinenser die Chance hätten, in einem anderen Land ein neues Leben zu beginnen. Das bedeutet es, einen Staat wie Gott zu behandeln. Das bedeutet Götzendienst in der Praxis. Die schrecklichste Barbarei. Das steht im Tanach. Das steht in der hebräischen Bibel. Die Verbindung zwischen Götzendienst, also der Verehrung von etwas Menschlichem, und der Zerstörung von Menschenleben, richtig. Das ist es, was wir sehen, richtig. Das ist also die Position der organisierten amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft, richtig. Und Netanjahu hat, wie Sie bemerkt haben, sofort applaudiert, als Trump das gesagt hat.

Die zweite Frage ist: Warum tut Trump das? Warum, richtig? Die meisten anderen amerikanischen Politiker, ja sogar die meisten Republikaner, haben nicht darüber gesprochen, richtig. Sie wären vielleicht damit einverstanden gewesen, dass Israel Palästinenser ausweist, aber sie haben nicht vorgeschlagen, dass Amerika dies übernimmt. Ich denke, es hat alles mit Grönland zu tun. Um Gaza zu verstehen, muss man Grönland verstehen. Und man muss verstehen, dass Donald Trump über die Position der Republikaner hinausgegangen ist, die lediglich darin bestand, sich nicht für die imperialistische Vergangenheit Amerikas zu entschuldigen und Kritik abzulehnen. Er glaubt so leidenschaftlich an dieses amerikanische imperialistische Projekt, dass er es in seiner nacktesten Form wiederbeleben will, richtig. Nicht nur eine Art Neoimperialismus, bei dem Amerika anderen Ländern im Grunde genommen sagt, was sie tun sollen, sondern tatsächlich, bei dem Amerika physisch die Kontrolle über das Territorium und die Ressourcen übernimmt. So spricht er über Panama, Kanada und Grönland.

Und jetzt ist Gaza Teil dieses Projekts, richtig. Und das steht in direktem Zusammenhang mit diesem heftigen Angriff auf Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, dieser massiven Gegenreaktion, richtig. Die Idee ist, dass wir jeden vernichten, der Amerikas Mythen über die Eroberungen des 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts in Frage stellt. Und ein Teil des Prozesses, diese Kritiker zu vernichten, wird darin bestehen, dass wir diesen Eroberungsprozess in seiner brutalsten und primitivsten Form nachspielen, richtig. Und so ist es erstaunlich, dass Menschen buchstäblich abgesagt haben, weil sie den Begriff „Siedlerkolonialismus“ verwendet haben, richtig. Es stellt sich tatsächlich als eine verdammt gute Beschreibung dessen heraus, was hier passiert, oder? Man vertreibt die Bevölkerung, und der Unterschied besteht darin, dass Donald Trump offenbar sicherstellen will, dass einige dieser Siedler, die Gaza besiedeln werden, nicht nur Israelis, sondern vielleicht sogar Amerikaner sind, dass Amerika einen Teil des Kuchens abbekommt, wenn man diese Menschen vertreibt.

Und das hängt direkt mit der anderen Intoleranz in Trumps Republikanischer Partei zusammen, nämlich der Intoleranz gegenüber jeglicher Infragestellung der Gründungsmythen Amerikas und des Völkermords und der Eroberung, die bei der Gründung Amerikas stattfanden, und dem Wunsch, eine Art neue Form des amerikanischen Imperialismus des 19. Jahrhunderts in Kanada, in Grönland, in Panama, jetzt in Gaza, überall dort, wo Amerika es tun könnte, zu haben. Das ist die Welt ohne moralische Grenzen. Eine Welt, in der die Menschlichkeit von Menschen, die nicht weiß und christlich oder jüdisch-christlich und westlich sind, absolut missachtet wird. Und das ist die Barbarei unserer Zeit. Es ist ungeheuerlich, das mit anzusehen, aber das hat lange auf sich warten lassen. Jeder amerikanische Politiker, jeder Rabbiner, jeder jüdische Führer, der vor Jahren und Jahren nicht bereit war, genug zu sagen, befindet sich jetzt in einer Position und wird jetzt nicht in der Lage sein, genug zu sagen. Und weil wir mit Donald Trump einen verrückten König haben, der ein Imperialist des 19. Jahrhunderts sein will, wird er Israel heute bei diesem Projekt helfen, und die Menschen werden mitziehen.

Übersetzt mit Deepl.com

