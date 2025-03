https://www.middleeasteye.net/news/gaza-rescue-workers-recover-paramedics-body-rafah-while-eight-remain-missing



Leiche eines Sanitäters aus Gaza nach israelischer Belagerung aus Rafah geborgen, acht weitere Personen werden vermisst

Notfallteams berichteten, dass der Körper von Anwar Abdul Hamid Al-Attar „zerfetzt“ und die Fahrzeuge der Besatzung „zu einem Haufen Metall“ zerlegt worden seien

Sanitäter der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft (PRCS) halten bei einem Protest am 11. Februar 2024 in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland Plakate hoch, um den Tod ihrer Kollegen anzuprangern (AFP)

Veröffentlicht am: 28. März 2025,

Die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft (PRCS) in Palästina und der palästinensische Zivilschutz haben bestätigt, dass ihre Teams die Leiche eines ihrer Besatzungsmitglieder geborgen haben, das am Sonntag im westlichen Rafah in Gaza nach einer tagelangen Belagerung des Gebiets durch Israel vermisst wurde.

Anwar Abdul Hamid Al-Attar, ein Mitarbeiter einer humanitären Mission, gehörte zu den neun Besatzungsmitgliedern des Palästinensischen Roten Halbmonds und des Zivilschutzes, die im Gebiet Tel al-Sultan in Rafah eingeschlossen waren, nachdem israelische Streitkräfte es am Sonntag eingekreist hatten und etwa 50.000 Palästinenser von Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung abgeschnitten waren.

Attars Leiche wurde geborgen, nachdem das Palästinensische Rote Kreuz, Zivilschutzteams und das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) fünf Tage lang mehrere koordinierte Versuche unternommen hatten, Zugang zu dem Gebiet zu erhalten.

Das Palästinensische Rote Kreuz gab an, den Kontakt zum Team verloren zu haben, nachdem israelische Streitkräfte das Team auf dem Weg zur Behandlung der Verwundeten am Sonntag beschossen hatten. Es wurde berichtet, dass eines der Besatzungsmitglieder freigelassen wurde, nachdem es schwer geschlagen worden war.

Der palästinensische Zivilschutz berichtete, dass seine Mitarbeiter nach der Bergung von Al-Attars Leiche, die „zerfetzt“ gewesen sei, „einen großen Schock“ erlitten hätten.

Die Fahrzeuge des Teams, der einzige verbliebene Krankenwagen und das einzige verbliebene Feuerwehrauto in der Gegend, wurden „zu einem Haufen Metall“ reduziert.

Der Zivilschutz fügte hinzu, dass seine Teams am Tatort zerrissene Sicherheitsausrüstung gefunden hätten, was darauf hindeutet, dass die israelischen Streitkräfte die Besatzung während ihres militärischen Einfalls in das Gebiet ins Visier genommen haben.

Nach dem Angriff sagte die Organisation jedoch, die Armee habe „den Tatort absichtlich verändert und die Leichen einiger Bürger mit Bulldozern und schweren Maschinen begraben“.

Die Verteidigung erklärte, ihre Teams hätten seit Freitagmorgen auf die Genehmigung Israels gewartet, um wieder Zugang zu dem Gebiet zu erhalten und die Suche nach ihren verbleibenden vermissten Kollegen fortzusetzen, die sie namentlich benannten: Feuerwehrmann Zuhair Abdul Hamid Al-Farra, Feuerwehrmann Samir Yahya Al-Bahapsa, Feuerwehrmann Ibrahim Nabil Al-Maghari, Krankenwagenfahrer Fouad Ibrahim Al-Jamal, Krankenwagenoffizier Youssef Rassem Khalifa.

Die Organisation erklärte, dass die israelischen Streitkräfte „ein Verbrechen des Völkermords an unseren Teams begangen“ und damit gegen das humanitäre Völkerrecht und die Völkermordkonvention verstoßen hätten.

„Die anhaltende Zerstörung unserer Ressourcen durch die Besatzung und die gezielte Bekämpfung unseres Personals werden uns nicht davon abhalten, unsere humanitären Dienste zu erbringen„, hieß es in einer Erklärung.

“Kein Zufall“

Die vermissten Männer gehören zu Dutzenden von Rettungs- und Hilfskräften, die bei israelischen Angriffen in der Enklave in der vergangenen Woche getötet wurden oder vermisst werden.

Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) berichtete, dass innerhalb einer Woche acht ihrer Mitarbeiter bei israelischen Angriffen getötet worden seien.

Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe einer Gemeinschaftsküche kam ein Freiwilliger der World Central Kitchen (WCK) ums Leben und sechs weitere wurden verletzt, als gerade Mahlzeiten verteilt wurden.

„Unser Herz ist heute schwer“, sagte die in den USA ansässige NGO in einer Erklärung am X.

Am 15. März wurden acht Freiwillige der britischen Wohltätigkeitsorganisation Al-Khair Foundation bei einem israelischen Drohnenangriff getötet, als sie im Norden des Gazastreifens in Beit Lahia Zelte für vertriebene Palästinenser aufstellten.

Auf die Frage, ob das britische Außenministerium den Angriff verurteile, sagte ein Sprecher: „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Zivilisten in allen Szenarien geschützt werden, auch Journalisten und humanitäre Organisationen, die in die Lage versetzt werden müssen, ihre wichtige Arbeit in Sicherheit zu verrichten.“

Am 19. März kam bei einem israelischen Luftangriff auf ein Gebäude der Vereinten Nationen in Deir al-Balah ein UN-Mitarbeiter ums Leben und fünf weitere wurden schwer verletzt.

Jorge Moreira da Silva, Leiter des UN-Büros für Projektdienste, sagte auf einer Pressekonferenz, dass dieser Angriff „kein Unfall“ gewesen sei.

„Israel wusste, dass es sich um ein UN-Gelände handelte, dass dort Menschen lebten, wohnten und arbeiteten, es ist ein Gelände. Es ist ein sehr bekannter Ort“, sagte er.

Nach der jüngsten Anschlagsserie forderten Großbritannien und Frankreich eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats, um ‚die humanitäre Lage in Gaza und den Schutz von humanitären Helfern‘ zu erörtern.

„Humanitäre Helfer können in Gaza immer weniger arbeiten, und letzte Woche wurde ein UN-Gelände getroffen. Das ist inakzeptabel“, postete die britische UN-Mission auf X.

OCHA berichtete Anfang dieser Woche in einem Update, dass seit Oktober 2023 bei israelischen Angriffen in Gaza etwa 400 Helfer, darunter Lehrer, Ärzte und Krankenschwestern, getötet wurden.

Darunter befinden sich 289 UN-Mitarbeiter, 34 PRCS-Mitarbeiter und 76 Mitarbeiter anderer NGOs.

Unterdessen warnte der Direktor des UN-Welternährungsprogramms in Palästina, dass über 90 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen aufgrund der neuen israelischen Hilfsblockade für das Gebiet nun von Ernährungsunsicherheit betroffen sind.

„Wir haben etwas Hilfe, aber sie ist von sehr schlechter Qualität“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

Der Mangel an Kochgas sei nach wie vor ein großes Hindernis und behindere die Bemühungen, Mahlzeiten bereitzustellen, sagte er.

Er forderte außerdem dringende Maßnahmen zum Schutz der Helfer und ein Ende der Blockade, die die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern behindere.

