News from Nowhere: Diesmal ist es Krieg

Alex Roberts

Quelle: Al Mayadeen Englisch

7. April 2025

Alex Roberts liefert eine scharfe Satire über Trumps Rückkehr und verspottet seinen chaotischen globalen Handelskrieg, seine diplomatischen Fehler und sein wahnhaftes Streben nach Rache an Verbündeten.

Die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Rest der westlichen Welt ist seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus im Januar zunehmend angespannt.

Es mag erst ein paar Monate her sein, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Es hat die albtraumhafte Qualität einer Ewigkeit in der Hölle.

Täglich vermehren sich zunehmend undenkbare Situationen. Eine Woche mag in der Politik eine lange Zeit sein, aber es stellt sich heraus, dass drei Monate in der Geschichte ein Äon sind.

Bürger historisch befreundeter Nationen werden bei der Einreise in die USA auf Flughäfen festgehalten. Amerikanische Akademiker fliehen aus ihrem Heimatland und suchen im europäischen Exil Asyl. Traditionelle diplomatische und Verteidigungsbündnisse werden in Stücke gerissen.

Die neue Regierung begann schnell, die Verbündeten ihres eigenen Landes vor den Fernsehkameras der Welt zu beschimpfen und zu schikanieren. Sie eskalierten Konflikte unter dem Vorwand, sie zu stoppen. Sie suchten nach Möglichkeiten, Krisen auszunutzen, um schnelles Geld zu machen.

Und sie drohten, in verbündete souveräne Staaten einzumarschieren.

Die Rückkehr des grellbunten Soziopathen würde immer einen Schwerpunkt auf Vergeltung legen. Er hatte während seines Wiederwahlkampfs deutlich gemacht, dass er beabsichtigte, sich an seinen alten Feinden gnadenlos und süß zu rächen.

Rivalen würden mit Füßen getreten werden. All jene Weltführer, die ihn lächerlich gemacht hatten – und die seinen plumpen Versuch eines Putsches durch die Mob-Herrschaft beim letzten Mal, als er verlor, verurteilt hatten – würden nun seinen Zorn zu spüren bekommen.

Er war zurück. Beim letzten Mal war es kleinlich und persönlich. Dieses Mal würde es Krieg geben.

Er hatte geschlafen – aber jetzt war er aufgewacht, und die Welt würde es bereuen.

Und so sollte der zweite Tag im April das werden, was die MAGA-Verrückten den „Tag der Befreiung“ nannten. Aber die grenzenlose Dummheit von Trumps Strategie hätte den Tag davor als passenderes Datum erscheinen lassen, um Amerikas Handelskrieg mit dem Rest der Welt zu beginnen.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs versprachen eine „robuste und angemessene Reaktion“ auf Trumps Zölle. Der eher zurückhaltend formulierende britische Premierminister sagte, dass Großbritannien „sich auf alle Eventualitäten vorbereite“ und „nichts ausschließen“ werde.

Der für seine Leidenschaftlichkeit bekannte Sir Keir versprach außerdem, angesichts dieses wirtschaftlichen Aggressionsaktes „ruhig und pragmatisch“ zu bleiben.

Er betonte, dass er sich nicht zu „Kurzschlusshandlungen“ drängen lassen und keine Optionen vom Tisch nehmen würde. Außer natürlich die Entscheidung, entschlossen zu handeln.

Es ist unwahrscheinlich, dass dies den Orang-Utan im Oval Office in seinen übelriechenden Nashornlederstiefeln erzittern ließ. Er wäre wahrscheinlich vollkommen zufrieden damit gewesen, die eitrigen Ergüsse von Mr. Starmer’s gleichzeitig öliger und phlegmatischer Erwiderung zu ernten, um sein monströses Haar zu stylen oder zu füttern.

Natürlich sind Handelskriege nicht so unmittelbar verheerend wie echte Kriege. Aber sie kosten auf allen Seiten viele Tausende von Arbeitsplätzen. Sie vernichten Existenzen und Lebensweisen.

Sie wirken sich auf die wirtschaftliche und finanzielle Gesundheit aller teilnehmenden Nationen aus, auf die Fähigkeit der Regierungen, öffentliche Dienstleistungen wie Schulen und Krankenhäuser zu unterstützen, und auf die tatsächliche Gesundheit ihrer Bevölkerung.

Und wie die USA in den frühen 1940er Jahren feststellen mussten, können sie zu echten militärischen Konflikten führen. Niemand ist vor der Zerstörung durch Protektionismus geschützt. Er zerstört alles, was ihm in den Weg kommt.

Er ist die letzte Zuflucht der ökonomischen Analphabeten. Und er ist der Eröffnungszug derer, die, wie Trumps teuflischer neuer bester Freund aus der Welt der Tech-Milliardäre und Filmschurken, in der Eskalation moralischen und materiellen Chaos schwelgen, in der Zerstörung all jener Dinge, die das Gemeinwohl fördern und verbessern.

Am Tag der Befreiung seines Chefs brachen die Verkaufszahlen für die Autos des Muskrat auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren ein. Das könnte daran liegen, dass die Art von Menschen, die sich überteuerte Luxusautos leisten können, die für Fahrer mit einem Gewissen in Bezug auf den Klimawandel entwickelt wurden, möglicherweise auch nicht die größten Fans eines Narzissten sind, der den Hitlergruß würdigt, verzweifelt versucht, öffentliche Dienstleistungen zu zerstören und den Dritten Weltkrieg zu provozieren.

Am selben Tag lehnten die Wähler in Wisconsin einen Kandidaten für einen vakanten Sitz im Obersten Gerichtshof ihres Bundesstaates ab, einen Rechten, dessen Kampagne von Herrn Musk mit 25 Millionen Dollar unterstützt worden war.

Gleichzeitig sieht es so aus, als würden die 25-prozentigen Zölle, die sein Marionettenspieler an diesem Tag auf alle Autoimporte in die Vereinigten Staaten verhängt hat, Musks eigenem Automobilgeschäft noch weiter schaden, wenn andere Länder mit ähnlichen Maßnahmen zurückschlagen.

Tatsächlich werden Trumps universelle Zölle in Höhe von 10 Prozent der gesamten Weltwirtschaft mit ziemlicher Sicherheit unvorstellbaren Schaden zufügen.

Dennoch war die britische Regierung insgeheim erleichtert, dass das Vereinigte Königreich keine noch härtere Strafe erhalten hat, was ein Tribut an Sir Keirs kriecherische Unterwürfigkeit gegenüber dem obersten Mafiaboss im Weißen Haus ist. Aber sie wird weiterhin besorgt sein über die wirtschaftlichen Störungen, die durch die 20-prozentigen Zölle auf die Europäische Union verursacht werden – ein Schritt, der von den EU-Staats- und Regierungschefs als „schwerer Schlag“ für die Weltwirtschaft verurteilt wurde.

Und die 54-prozentigen Zölle, die China auferlegt wurden (und Chinas unmittelbare Vergeltungsdrohungen), scheinen letztendlich die größte einzelne Bedrohung für den Weltfrieden seit Beginn dieses Jahrhunderts darzustellen.

Am Morgen nach Trumps Ankündigung des „Befreiungstags“ erlebte der amerikanische Aktienmarkt starke Einbrüche – auch bei Aktienwerten von Unternehmen wie Amazon, deren Chefs im Januar eilig ihre Loyalität gegenüber König Donald bei seiner Amtseinführung bekundet hatten.

Ein Sprecher des Weißen Hauses riet den eingeschüchterten Wölfen der Wall Street, „Präsident Trump zu vertrauen“. Das Gelächter war bis zum Central Park zu hören.

Zurück in Großbritannien kündigte Sir Keirs Wirtschaftsminister an, dass die Regierung den Rest des Monats damit verbringen werde, Interessengruppen zu „Produkten zu konsultieren, die möglicherweise in eine britische Zollantwort aufgenommen werden könnten“.

Er hätte nicht mehr nach New Labour klingen können – und unverbindlicher – wenn er rote Rosen verteilt und gesagt hätte, er erwäge die Einrichtung einiger Fokusgruppen, mit kostenlosem Kräutertee und Cranberrysaft für alle Teilnehmer.

Doch bei all diesem schwachen Tee und Mitgefühl sollten wir auch an die Länder denken, die am stärksten von diesen Zöllen betroffen sind.

Ich spreche natürlich von den Heard- und McDonaldinseln, einem antarktischen Gebiet, das nur von Pinguinen und Robben bewohnt wird.

Obwohl es dort keinerlei Außenhandel gibt, nicht einmal (soweit wir wissen) gelegentliche Heringsgaben zwischen einer einheimischen Möwe und einem vorbeiziehenden Albatros, sind die Landbewohner dieser Inseln von den sogenannten „gegenseitigen“ Zöllen des Washingtoner Sumpfmonsters betroffen.

Ironischerweise könnten wir, obwohl uns diese unschuldigen Seelen, die von allen Auswüchsen unserer Politik und Wirtschaft nichts wissen, vielleicht leid tun, eines Tages ihr Schicksal beneiden – denn diese abgelegenen und unbewohnten Inseln, die so isoliert von den Auswirkungen unserer Spezies auf diese Welt sind, könnten nach den Kriegen, die der amerikanische Präsident so entschlossen zu provozieren scheint, endlich der einzige Ort auf dem Planeten sein, der menschliches Leben erhalten könnte.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern ausschließlich die Meinung des Verfassers.

