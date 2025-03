Liebe von Glasgow bis Gaza: Warum Fans des Celtic FC Palästina unterstützen

https://www.mintpressnews.com/love-from-glasgow-to-gaza-why-celtic-fc-fans-support-palestine/289198/



10. März

Die kalten Ränge eines schottischen Fußballstadions sind nicht der erste Ort, an dem man eine Brutstätte organisierter Unterstützung für die Befreiung Palästinas vermuten würde. Aber wenn man am Spieltag in den Celtic Park kommt, sieht man Tausende von Fans, die Kufiyas tragen, Falafel essen und palästinensische Flaggen schwenken.

Der traditionsreiche Celtic F.C. ist eines von nur 23 Teams, die die UEFA Champions League (früher als Europapokal bekannt), den wichtigsten Vereinswettbewerb Europas, gewonnen haben. Aber ihre Fans, insbesondere die Hardcore-Fangruppe Green Brigade, sehen den Verein als Vehikel für fortschrittlichen und radikalen sozialen Wandel, einschließlich der Unterstützung des palästinensischen Widerstands.

Diese Sache hat sie schon lange mit den Fußballbehörden in Konflikt gebracht. Im Jahr 2016 war Celtic Gastgeber eines Qualifikationsspiels für die Champions League gegen die israelische Mannschaft Hapoel Be’er Sheva. Aus Protest gegen das Vorgehen Israels in Palästina organisierte die Green Brigade eine Massenpräsentation palästinensischer Flaggen und verwandelte einen Großteil des Stadions in eine Wand aus Schwarz, Weiß, Grün und Rot.

Die UEFA, der europäische Fußballverband, bestrafte Celtic für diese Aktion mit einer Geldstrafe von 8.600 £ (über 11.000 US-Dollar). Als Reaktion darauf startete die Green Brigade die Kampagne „Match the Fine for Palestine“, mit der ein ähnlicher Betrag für die Wohltätigkeitsorganisation Medical Aid for Palestine gesammelt werden sollte. Die Kampagne wurde zum Selbstläufer und brachte 176.000 £ (weit über 200.000 US-Dollar) ein.

Politische Botschaften wie diese sind bei Celtic-Spielen üblich. Während des schottischen Pokalfinales 2018 enthüllte die Green Brigade in der 70. Spielminute riesige Transparente zum Gedenken an den 70. Jahrestag der Nakba (ethnische Säuberung Palästinas) von 1948. Auf den Transparenten stand zu lesen: „Beendet den Völkermord. Beendet den Zionismus.“

Seit dem 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden israelischen Angriff sind offene Bekundungen der Unterstützung für Palästina häufiger und besser organisiert. Bei Ligaspielen ist es üblich, Wände aus palästinensischen Flaggen zu sehen, die mit Botschaften wie „Free Palestine. Victory to the Resistance“ (Befreit Palästina. Sieg dem Widerstand) übersät sind. Bei einem Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid sangen die Fans „You’ll Never Walk Alone“ und widmeten es den Menschen in Gaza.

Im September spielte Celtic gegen SK Slovan Bratislava aus der Slowakei, und die Fans schickten eine Botschaft der Unterstützung an das palästinensische Volk: „Sie können euch unterdrücken. Sie können euch einsperren, aber sie werden euren Geist niemals brechen.“ Celtic gewann das Spiel mit 5:1.

Die Solidarität der Celtic-Fans geht jedoch weit über Worte und Spendenaktionen hinaus. Nach dem Vorfall mit Hapoel Be’er Sheva half die Green Brigade bei der Gründung eines Schwesterteams, Lajee Celtic, für die Bewohner des Flüchtlingslagers Aida in Bethlehem. Die Akademie des neuen Clubs hat über 80 Kinder, die als Spieler registriert sind, und eine erste Mannschaft, die versucht, sich einen Platz in der palästinensischen Premier League zu sichern. Die Spieler von Lajee Celtic tragen die Farben der palästinensischen Nationalflagge, aber auch grüne und weiße Streifen – eine Hommage an ihren schottischen Schwesterclub. Lajee Celtic ist mehr als ein Club; seine Mission besteht nach eigenen Worten darin, „Barrieren zu durchbrechen und Hoffnung zu bringen“.

Die Behörden haben die Aktionen der Celtic-Fans nicht gut aufgenommen und versucht, sie zu bestrafen. Auch das Management des Celtic F.C. hat seine Bestürzung zum Ausdruck gebracht und sogar vielen Mitgliedern der Green Brigade den Besuch von Spielen verboten. Aber ihre Aktionen haben auch weltweit Lob erhalten. Im vergangenen Monat zeigte der türkische Meister Galatasaray ein riesiges Banner mit der Aufschrift: „Wir danken den Celtic-Fans für ihre unerschütterliche Unterstützung für Palästina.“

Von Flüchtlingen, für Flüchtlinge

Aber was erklärt die Affinität zwischen Celtic-Fans und der palästinensischen Sache? Daniela Latina, eine Akademikerin aus Glasgow und Celtic-Fan, erklärte gegenüber MintPress, dass der Schlüssel zu dieser Frage darin liege, die Wurzeln des Clubs zu verstehen.

Der Club entstand aus der Großen Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts, einem weitgehend von Menschen verursachten Genozid, der einen Zusammenbruch der irischen Kartoffelernte zur Folge hatte. Die britischen Behörden, die zu dieser Zeit über Irland herrschten, bestanden auf dem weiteren Export irischer Lebensmittel nach England und blockierten die Bemühungen um eine Hungersnothilfe.

Das Ergebnis, so erklärte Latina, war der Tod von etwa 1 Million Menschen und die Massenflucht von weiteren Millionen. Die Große Hungersnot verfolgt die irische Gesellschaft bis heute. Die Bevölkerung Irlands hat bis heute nicht wieder das Niveau der 1830er Jahre erreicht.

Eine Gruppe, die den hungernden Iren echte Hilfe leistete, war das palästinensische Volk. Wie Latina gegenüber MintPress berichtete,

Sultan Abdülmecid I. des Osmanischen Reiches, zu dem Palästina gehörte, gewährte den Iren eine Hilfe in Höhe von 10.000 Pfund, aber Königin Victoria intervenierte und verlangte, dass er nur 1.000 Pfund schickt, da sie 2.000 Pfund geschickt hatte und nicht geizig erscheinen wollte. Der Sultan ignorierte Victoria und schickte 10.000 Pfund und weitere fünf Schiffe mit Getreide, Lebensmitteln und Medikamenten.“

Die englischen Gerichte lehnten die Anträge der Hilfsschiffe auf Anlegen ab. Unbeirrt fuhr die Flotte heimlich zum Hafen von Drogheda in Irland, um ihre Hilfsgüter abzuliefern. „Als Geste der Anerkennung trägt der Drogheda United Football Club noch heute den osmanischen Stern und Halbmond“, bemerkte sie.

Demonstranten schwenken palästinensische und irakische Flaggen vor dem Flughafen Shannon, Irland, am 25. Juni 2004, vor der Ankunft von Präsident George Bush. John Giles | AP

Dennoch veranlasste die Hungersnot Hunderttausende Iren, nach Schottland zu fliehen, insbesondere in die geschäftige Stadt Glasgow. Diese Flüchtlinge wurden oft schlecht behandelt und lebten in ärmlichen Verhältnissen. 1887 gründete ein örtlicher Priester den Celtic Football Club als soziales Unternehmen, um mit den Gewinnen aus dem Ticketverkauf Suppenküchen für die irisch-katholische Gemeinde zu finanzieren. Daher vertrat Celtic von Anfang an Flüchtlinge und die am stärksten ausgegrenzten Mitglieder der Gesellschaft.

Gleichzeitig gewann die Bewegung für die irische Unabhängigkeit an Fahrt. Irland war über 700 Jahre lang von England kolonisiert worden, wobei die britischen Behörden so weit gingen, eine große Anzahl protestantischer Siedler auf die Insel zu importieren. Diese Siedler erhielten besondere Privilegien und Land, von dem die Einheimischen vertrieben wurden. Und obwohl die Republik Irland 1921 ihre Unabhängigkeit erlangte, ist die Insel bis heute in zwei Staaten geteilt, wobei der protestantisch dominierte Norden immer noch Teil des Vereinigten Königreichs ist.

Somit hat Irland – obwohl es geografisch gesehen eine westeuropäische Nation ist – eine Geschichte, die eher der von kolonisierten Nationen im globalen Süden ähnelt als der seiner Nachbarn. Dies erklärt in hohem Maße, warum Irland international zu den standhaftesten Unterstützern Palästinas gehört. Es war das erste Mitglied der Europäischen Union, das die Eigenstaatlichkeit Palästinas forderte, und das letzte, das Israel die Erlaubnis erteilte, eine Botschaft zu eröffnen. Und es war der schärfste Kritiker Israels in Bezug auf die israelische Aggression, der sich oft mit asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern verbündete und nicht mit europäischen.

Aufgrund seiner Geschichte als Nation, die für einen unabhängigen Staat kämpfte, der in den Augen vieler immer noch zweigeteilt und von einer ausländischen Macht besetzt ist, und weil so viele Iren einen Flüchtlingshintergrund haben, fühlen sich viele Menschen auf natürliche Weise mit Palästina verbunden und sehen Verbindungen zwischen ihren beiden Kämpfen. Vielleicht ist es dann nur natürlich, dass Celtic, Glasgows irisch-katholischer Club, der von Flüchtlingen gegründet wurde, viel von sich selbst im palästinensischen Volk wiedererkennt.

Israels Krieg gegen den Fußball

Im Rahmen seines Krieges gegen Gaza hat Israel versucht, Symbole der palästinensischen Kultur und Identität auszulöschen. Dazu gehört auch der Fußball. Seit dem 7. Oktober 2023 wurden mindestens 500 palästinensische Athleten, Schiedsrichter oder Sportfunktionäre getötet. Der vielleicht bemerkenswerteste Fall ist Dr. Adnan Al-Bursh, Leiter der medizinischen Abteilung des palästinensischen Fußballverbandes. Al-Bursh wurde von israelischen Streitkräften gefangen genommen, gefoltert und wahrscheinlich zu Tode vergewaltigt. Bis heute weigern sich die israelischen Streitkräfte, seinen Leichnam zurückzugeben.

Der Angriff auf den palästinensischen Fußball begann jedoch nicht erst im Jahr 2023. Im Jahr 2014 waren die Cousins Jawhar Nasser Jawhar (19) und Adam Abd al-Raouf Halabiya (17) – junge Stars, die kurz vor der Berufung in die Nationalmannschaft standen – auf dem Heimweg von einer Trainingseinheit in der Nähe von Ramallah. Sie wurden von den israelischen Streitkräften (IDF) aus dem Hinterhalt angegriffen, die al-Raouf in die Beine schossen. Jawhar eilte ihm zu Hilfe, wurde aber selbst mit Kugeln durchsiebt, darunter sieben in seinem linken Fuß, drei in seinem rechten und eine in der Hand. Ein Kampfhund wurde auf sie losgelassen, und anschließend brachen Soldaten al-Raouf das Bein, was darauf hindeutet, dass sie wussten, wer die beiden waren.

Israel hat auch absichtlich palästinensische Stadien zerstört und die palästinensische Nationalmannschaft jahrzehntelang regelmäßig daran gehindert, das Land zu verlassen, wodurch sie gezwungen war, sich von internationalen Wettbewerben zurückzuziehen. Infolgedessen besteht die Nationalmannschaft heute größtenteils aus Spielern aus der Diaspora.

Infolgedessen gibt es eine wachsende Basisbewegung, die Israel und israelische Teams von internationalen Wettbewerben ausschließen will – und sie wird von Celtic-Fans angeführt. Bei ihrem jüngsten Champions-League-Duell mit Bayern München enthüllten die Fans ein riesiges Banner, auf dem sie die Behörden aufforderten, „‚Israel‘ die Rote Karte zu zeigen“. Ähnliche Demonstrationen gab es bei Spielen in Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland, Irland, der Türkei und Malaysia.

In einem Gespräch mit MintPress News erklärte ein Sprecher der Gruppe „Red Card Israel“, dass die Suspendierung Israels von Sportveranstaltungen zeigen würde, dass „die Verletzung von Menschenrechten zu Ausschlüssen auf internationaler Ebene führt und dass es nicht weiterhin das Völkerrecht eklatant missachten kann, während es gleichzeitig das Privileg der internationalen Teilnahme am Sport genießt“.

Befürworter des Verbots weisen darauf hin, dass die Behörden regelmäßig Maßnahmen gegen Nationalstaaten ergreifen. In den 1990er Jahren wurde Jugoslawien wegen des Bürgerkriegs auf dem Balkan von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1994 ausgeschlossen. Und 2022 wurde Russland wegen seiner Invasion in der Ukraine sowohl von der Weltmeisterschaft als auch von den Olympischen Spielen ausgeschlossen.

Bei Israel ist die Situation jedoch komplizierter, vor allem, weil die Machthaber konsequent an der Seite Tel Avivs stehen und gegen diejenigen vorgehen, die gegen den Völkermord protestieren. Ob die Kampagne erfolgreich sein wird, ist höchst ungewiss. Aber eines steht außer Zweifel: Die Fans von Celtic werden sich auf die Seite Palästinas stellen, bei Regen und bei Sonnenschein.

Titelbild | Fans von Celtic Glasgow zünden beim UEFA-Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund im Oktober 2024 Pyrotechnik und tragen T-Shirts und Flaggen mit der Aufschrift „Free Palestine“. Foto | AP Images

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von zahlreichen akademischen Artikeln. Er hat auch Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.

