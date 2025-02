Nicht die EU ist in der Pflicht, sondern zuerst einmal ist der israelische Besatzer verpflichtet den Wiederaufbau von Gaza zu bezahlen. Aber das ethnische Säuberungs-Regime unter Netanjahu kennt nur Zerstörung und Vertreibung! „Die EU bedauert zutiefst die inakzeptable Zahl von Zivilisten„, wie scheinheilig, wer hat denn dazu beigetragen? Evelyn Hecht-Galinski

Live-Blog: Bewohner von Gaza müssen in Würde nach Hause zurückkehren, EU will Israel dazu auffordern

Der Waffenstillstand unterbricht den Krieg Israels gegen Gaza – bei dem Berichten zufolge über 48.284 Palästinenser getötet wurden, eine Zahl, die von offiziellen Stellen auf fast 62.000 korrigiert wurde, nachdem Tausende, die vermisst wurden und nun vermutlich tot sind, hinzugefügt wurden – geht in den 30. Tag.

Palästinensische Sanitäter und Rettungsteams haben neun weitere Leichen aus den Trümmern in Gaza geborgen. / Foto: AA

Montag, 17. Februar 2025

12:05 Uhr GMT – Die EU plant, Israel nächste Woche mitzuteilen, dass den aus ihren Häusern in Gaza vertriebenen Palästinensern eine würdige Rückkehr ermöglicht werden sollte und dass Europa zum Wiederaufbau des zerstörten Gebiets beitragen wird, wie aus einem Reuters vorliegenden Dokument hervorgeht.

In einem Dokument, das den Entwurf der EU-Position umreißt, wird sowohl das Engagement Europas für die Sicherheit Israels als auch die Ansicht betont, dass „den vertriebenen Bewohnern des Gazastreifens eine sichere und würdevolle Rückkehr in ihre Häuser in Gaza ermöglicht werden sollte“.

„Die EU wird aktiv zu koordinierten internationalen Bemühungen für eine rasche Erholung und den Wiederaufbau in Gaza beitragen“, heißt es darin, und es wird auch ein uneingeschränkter humanitärer Zugang gefordert.

„Die EU bedauert zutiefst die inakzeptable Zahl von Zivilisten, insbesondere Frauen und Kindern, die ihr Leben verloren haben, und die katastrophale humanitäre Lage, die vor allem durch die unzureichende Einfuhr von Hilfsgütern nach Gaza, insbesondere in den Norden, verursacht wurde.“

Weitere Updates

11:55 Uhr GMT – Weitere Leichen in den Trümmern von Gaza gefunden, die Zahl der Todesopfer nähert sich 48.300

Palästinensische Sanitäter und Rettungsteams bargen neun weitere Leichen aus den Trümmern in Gaza, wodurch sich die Gesamtzahl der Todesopfer des völkermörderischen Krieges Israels seit Oktober 2023 auf 48.284 erhöht, so das Gesundheitsministerium.

In einer Erklärung des Ministeriums hieß es, dass die Zahl auch vier Palästinenser umfasst, die in den letzten 24 Stunden durch das Feuer der israelischen Armee getötet wurden.

Dem Ministerium zufolge wurden außerdem 16 Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert, womit sich die Zahl der Verletzten bei dem israelischen Angriff auf 111.709 erhöht.

11:48 Uhr GMT – Israelisches Militär behauptet, Hamas-Funktionär im Südlibanon getötet zu haben

Das israelische Militär behauptete, einen Hamas-Führer im Gebiet Sidon im Südlibanon getötet zu haben, hieß es in einer Erklärung.

Die Armee gab an, dass Muhammad Shaheen der Leiter der Einsatzabteilung der Hamas im Libanon war und dass er kürzlich an der Förderung von „terroristischen Anschlägen“ unter iranischer Leitung und Finanzierung von libanesischem Territorium aus gegen israelische Bürger beteiligt war.

Ein israelischer Angriff auf ein Auto in der südlibanesischen Hafenstadt Sidon galt einem Funktionär der militanten palästinensischen Gruppe, teilten zwei libanesische Sicherheitsquellen Reuters zuvor mit. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtete, dass Rettungskräfte eine Leiche aus dem Auto geborgen hätten, das Opfer jedoch nicht identifiziert worden sei.

08:22 Uhr GMT – Saudi-Arabien richtet Treffen zum Wiederaufbauplan für Gaza aus

Saudi-Arabien wird am 20. Februar Gastgeber eines arabischen Treffens sein, bei dem ein ägyptischer Vorschlag für den Wiederaufbau des Gazastreifens ohne Vertreibung der palästinensischen Bewohner diskutiert werden soll, so ein Beamter der Arabischen Liga.

An dem geplanten Treffen werden Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) teilnehmen, sagte Hossan Zaki, der stellvertretende Generalsekretär der Arabischen Liga, in Fernsehansprachen.

„Es ist möglich, dass Palästina zu dem Treffen eingeladen wird, um den allgemeinen Rahmen des (ägyptischen) Vorschlags zu besprechen, der dem arabischen Gipfel vorgelegt wird“, fügte er hinzu.

08:22 Uhr GMT – Israelische Armee setzt Razzien im besetzten Westjordanland fort

Die israelische Armee führte eine neue Razzia in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland durch, inmitten eskalierender Spannungen, wie Zeugen berichteten.

Israelische Streitkräfte hätten die Altstadt von Nablus gestürmt und mehrere Häuser in der Gegend durchsucht, fügten sie hinzu.

Das israelische Militär habe außerdem ein palästinensisches Fahrzeug beschlagnahmt, bevor es sich aus dem Gebiet zurückzog, berichteten die Zeugen.

Der Überfall erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die israelische Armee am Sonntag einen Militäreinsatz in der Altstadt von Nablus beendet hatte, bei dem 14 Palästinenser, darunter vier Kinder, verletzt worden waren. Weiterlesen in trt.com

