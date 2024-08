https://english.almayadeen.net/articles/opinion/why-the-israelis-are-incapable-of-implementing-a-ceasefire



Warum die Israelis nicht in der Lage sind, einen Waffenstillstand umzusetzen

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

Trotz leerer Waffenstillstandsgespräche offenbart das Scheitern der USA und „Israels“ eine düstere Realität: Der zionistische Traum zerbröckelt in immerwährendem Krieg und wirtschaftlichem Zusammenbruch.

Es wurde wieder viel Wert auf nutzlose Waffenstillstandsverhandlungen gelegt, die angeblich den Krieg in Gaza beenden sollen, obwohl die Hamas eine Beteiligung an dem Hamsterradprozess abgelehnt hat, von dem die USA der Welt erzählen, dass er eine ernsthafte diplomatische Anstrengung darstellt. In Wirklichkeit wurde bereits ein regionaler Konflikt ausgelöst, die Welt von vor dem 7. Oktober wird nie mehr zurückkehren, und die Zukunft der zionistischen Entität wird in einem Zustand des ständigen Krieges liegen.

Um es klar zu sagen: Wenn die US-Regierung einen Waffenstillstand gewollt hätte, wäre er bereits eingetreten oder würde plötzlich verkündet werden. Der Rahmen dafür ist bereits vorhanden, ein Abkommen könnte umgesetzt werden, und jeder in Gaza festgehaltene Israeli würde schließlich gegen eine große Summe palästinensischer Gefangener ausgetauscht werden. Wir müssen nicht weit zurückgehen, um zu zeigen, dass ein solcher Waffenstillstand und Gefangenenaustausch möglich ist: Im November letzten Jahres gab es einen kleineren Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch, der bewies, dass die Hamas ein solches Abkommen umsetzen würde. Doch weder die USA noch ihre israelischen Verbündeten streben einen sinnvollen Waffenstillstand an und spielen mit dieser Idee nur zu politischen Zwecken.

Letztendlich wird es zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen kommen müssen, wahrscheinlich nach einer großen Eskalation in der gesamten westasiatischen Region, aber selbst wenn dies eher früher als später geschieht, wird der Krieg anderswo weitergehen.

Das Ausmaß des völkermörderischen Extremismus, das auf allen Ebenen der israelischen Gesellschaft vorhanden ist, ist nicht zu ignorieren. Wir sprechen hier nicht mehr von den intelligenten Politikern, den Hundepfeifen und der geschönten Rhetorik der Vergangenheit, sondern von roher und dreister ethnischer Vorherrschaft. Itamar Ben Gvir ist der israelische Polizeiminister und Bezalel Smotrich ist der Finanzminister der Entität, sie sind keine Randgruppen der Siedlerbewegung im Westjordanland, sondern sie kontrollieren direkt die Politik des Regimes.

Es gibt keine nennenswerten israelischen politischen Kräfte, die sich gegen den Krieg in Gaza stellen, und auch keine nennenswerten Antikriegsdemonstrationen von jüdischen Israelis. Selbst die 98 Palästinenser, die in den besetzten Gebieten leben, sind oft zu eingeschüchtert, um Demonstrationen zu wagen, trotz ihres Schmerzes über die Geschehnisse in Gaza. Die Demonstrationen, die häufig gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu stattfinden, werden aus Sorge um die in Gaza gefangen gehaltenen israelischen Soldaten und um die Soldaten, die in den Händen des Widerstands sterben, organisiert, nicht aber aus Sorge um die palästinensische Zivilbevölkerung.

Westliche Liberale haben das Argument vorgebracht, dass die Israelis die Nase voll haben von Netanjahu und dass er bei einer Wahl plötzlich von der Macht verdrängt würde, um zu suggerieren, dass es irgendwie eine Stimme der Vernunft gibt, die gegen die derzeitige Führung ist. Dies stützt sich auf veraltete Umfragen, aus denen hervorgeht, dass der israelische Premierminister derzeit der beliebteste Politiker ist und dass er trotz der Prognosen, dass er keine Koalition zustande bringen könnte, immer noch besser abschneiden würde als seine Opposition. Doch das ist irrelevant, denn das Problem, das viele Israelis mit Benjamin Netanjahu haben, ist nicht, dass er einen völkermörderischen Krieg führt, in dem Zehntausende von Kindern abgeschlachtet werden. Wir wissen das, weil alle Umfragen darauf hindeuten, dass die überwältigende Mehrheit der zionistischen Öffentlichkeit der Meinung ist, dass im Gazastreifen genug oder nicht genug Gewalt angewandt wird, während die Zahl derer, die glauben, dass zu viel Gewalt angewandt wurde, im niedrigen einstelligen Bereich (prozentual gesehen) bleibt.

Warum wird darauf hingewiesen? Weil der zionistische Traum auf allen Ebenen zerbrochen ist. Die Idee einer israelischen „Abschreckungskapazität“ ist längst überholt , von Expansionismus ganz zu schweigen. Jedem, der Augen hat, ist klar geworden, dass das zionistische Regime keine Möglichkeit hat, mit den Bedrohungen aus dem Libanon, dem Jemen, Syrien, dem Iran und dem Irak umzugehen, abgesehen davon, dass es einen größeren regionalen Krieg anzettelt. Dem Militär des zionistischen Regimes ist es im Gazastreifen nicht gelungen, den palästinensischen Widerstand zu besiegen, und es sieht nun keinen anderen Ausweg mehr als einen breiteren regionalen Krieg oder einen Waffenstillstand.

Schauen wir uns den Zustand der israelischen Wirtschaft an: Der Tourismus ist tot, 46.000 Unternehmen haben Konkurs angemeldet, Importe und Exporte sind drastisch zurückgegangen, Investoren ziehen sich zurück, milliardenschwere Projekte scheitern, der Hafen von Eilat ist pleite gegangen, der Wert des Schekels ist gesunken und die Liste geht weiter. Im Norden des besetzten Palästinas ist die Industrie tot, die Siedlungen wurden geräumt und werden mit Raketen, Drohnen und Flugkörpern beschossen, während über 100.000 Vertriebene nirgendwo hingehen können.

Das israelische Militär ist erschöpft und hat seine Soldaten über die Fronten im Gazastreifen, im Westjordanland und im Norden des besetzten Palästinas verstreut, während es ihnen an Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportern mangelt, falls der Krieg im Norden ausbricht. Ihre schlecht ausgebildeten, undisziplinierten und überlasteten Soldaten sind eindeutig nicht in der Lage, gegen Leute wie die Hisbollah zu kämpfen.

All dies ist offensichtlich, und diese Schwäche hat das Schlimmste in den Israelis zum Vorschein gebracht, die bereits eine Apartheid-Ideologie angenommen hatten. Tief im Innern würden sie alle gerne in die wahnhafte rassistische Blasenwelt zurückkehren, in der sie vor dem 7. Oktober lebten, aber das ist nicht möglich. Die Welt wird niemals vergessen, was geschehen ist, und die Überlebenden werden ihren Kampf um Selbstbestimmung niemals aufgeben.

Die Vorstellung, dass ihre rassistische Siedlerkolonie auf Kosten der gesamten Region in Wohlstand leben kann, ist bedroht, eine existenzielle Bedrohung, und damit auch die amerikanische Hegemonie. Aus diesem Grund werden weder Washington noch Tel Aviv von ihrer Position abrücken, den „Sieg“ anzustreben. Was Benjamin Netanjahu persönlich betrifft, so ist er von einer Koalition extremistischer Verrückter umgeben, die er mit an die Macht gebracht hat – ein Projekt, das 2005 begann. Hinter ihm steht auch eine israelische Öffentlichkeit, die ihre Gefangenen zurückhaben will und in dieser Hinsicht vielleicht etwas Druck ausübt, die aber auch möchte, dass der Gazastreifen für immer von der Landkarte verschwindet. Es gibt also keinen Anreiz für ihn, den Krieg in Gaza zu beenden, weder in den USA noch im eigenen Land, da die Widerstandskräfte in der Region die einzigen sind, die wirklichen Druck ausüben können.

Wenn Sie wissen wollen, wie die israelische Gesellschaft denkt: Nachdem der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, erklärt hatte, er fordere einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister, stieg Netanjahus Unterstützung in den Umfragen sprunghaft an. Oder sehen Sie sich die Tatsache an, dass es völlig akzeptabel war, dass das Thema der Gruppenvergewaltigung eines wehrlosen palästinensischen Gefangenen, der an seinen Verletzungen starb und ohne Anklage festgehalten wurde, in der israelischen Knesset debattiert wurde, wobei ein Mitglied von Netanjahus Likud-Partei die Gruppenvergewaltiger leidenschaftlich verteidigte. Einer der Gruppenvergewaltiger wurde sogar ins israelische Fernsehen eingeladen, um für die von ihm begangenen Taten zu werben und Soldaten zu verfolgen, obwohl es ein Video gibt, das den schrecklichen Vorfall zeigt. Es gab sogar Proteste zugunsten von zehn Soldaten, die der Beteiligung an der Gruppenvergewaltigung beschuldigt wurden und die Ben-Gvir als Helden bezeichnete, und eine israelische Anwaltsorganisation, die vier der Beschuldigten vertritt, argumentierte, dass die Gruppenvergewaltigung in Notwehr geschah.

Egal, ob wir die israelische politische Elite, das Militär, die Polizei, den Geheimdienst, die Gesellschaft oder die Medien betrachten, wir sehen Völkermordwahn. Der Grund dafür ist, dass ihre narzisstische, suprematistische Ideologie vor ihren Augen zusammenbricht und sie zu erkennen beginnen, dass die Aufrechterhaltung der Apartheid nicht mehr möglich ist.

Die Gelegenheit für die Israelis, die einzige Lösung umzusetzen, die ihnen die Fortsetzung ihrer Existenz ermöglicht hätte, ist vorbei. Wäre es dem zionistischen Regime mit den Osloer Verträgen wirklich ernst gewesen und hätte es einfach das Völkerrecht als Konsens für eine so genannte Zweistaatenlösung akzeptiert, hätte es vielleicht weitermachen und sein Regime tatsächlich aufrechterhalten können. Dem palästinensischen Volk jedoch den Zugang zu grundlegenden Menschenrechten auf nur 22 % des historischen Palästina zu ermöglichen, war für sie im Rahmen ihrer rassistischen Expansionsideologie nicht möglich.

Wir befinden uns nun in der Endphase dieses kolonialen Siedlerprojekts, und die Israelis sind zu der Erkenntnis gelangt, dass die Aufrechterhaltung ihres ethnisch-suprematistischen Regimes absoluter Privilegien die Ausrottung und ethnische Säuberung aller Menschen bedeutet, die ihnen im Weg stehen. Sie sind so sehr in ihrer eigenen kollektiven Form des Narzissmus versunken, in der sie sich sowohl als Opfer als auch als Held der Geschichte sehen, dass es unmöglich ist, jetzt aufzuhören. Das ist auch der Grund, warum die israelische Gesellschaft in der Frage, welche Art von ethnisch-suprematistischem Regime sie anstrebt, in der Mitte gespalten ist: ob es ein säkulares oder religiöses Regime sein wird.

Daher begehen sie mit voller Unterstützung der USA langsam nationalen Selbstmord. Dieser Prozess könnte sich etwas verzögern, wenn in Gaza ein Waffenstillstand erreicht wird, der das sofortige Ende des Regimes mit militärischen Mitteln verhindert, aber der Krieg wird auf andere Weise weitergehen. Das Westjordanland wird wahrscheinlich zu ihrem Sandsack werden, bis sie anderswo wieder eskalieren können, und das einzige Versprechen, das man der eigenen Bevölkerung geben kann, ist eine Zukunft im ewigen Krieg.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …