UK-Wahlen 2024: Kandidatin aus Hove wegen „antizionistischer“ Ansichten von jüdischer Wahlkampfveranstaltung ausgeschlossen

Jüdische Gruppen und Andrew Feinstein verteidigen Tanushka Marah, nachdem sie für ihre gemeinsame Plattform mit Roger Waters und Lowkey verurteilt wurde

Tanushka Marah, auf einem Werbefoto von ihrer Website (Tanushka Marah)

27. Juni 2024

Eine palästinensisch-britische Parlamentskandidatin wurde von der Teilnahme an einer Wahlveranstaltung einer jüdischen Gemeinde in Südengland ausgeschlossen, nachdem sie ein Konzert zur Unterstützung des Gazastreifens besucht hatte.

Tanushka Marah kandidiert als unabhängige Kandidatin im Küstenwahlkreis Hove und Portslade in Sussex gegen den amtierenden Labour-Abgeordneten Peter Kyle, der eine linke Pro-Palästina-Position vertritt.

Marah sollte am 30. Juni, fünf Tage vor den Parlamentswahlen, auf einer Wahlveranstaltung der örtlichen jüdischen Gemeinde sprechen.

Der Jüdische Repräsentativrat von Sussex erklärte jedoch Anfang der Woche, er habe ihre Einladung wegen ihrer „antizionistischen“ Ansichten zurückgezogen und wolle ihren „Hass“ nicht auf seiner Veranstaltung sehen.

Sie verwiesen auf ihren Auftritt bei einem Konzert mit dem Rockmusiker Roger Waters und dem Rapper Lowkey, denen sie antisemitische Äußerungen vorwarfen.

In ihrer Antwort wies Marah die Anschuldigungen zurück und erklärte, ihre Kampagne habe sich auf die Einheit und das Zusammenbringen von Menschen konzentriert“.

„Trotz der Rücknahme der Einladung und der falschen Anschuldigungen gegen mich bin ich nach wie vor bereit, an der Hustings-Veranstaltung in Hove am 30. Juni teilzunehmen, sei es physisch oder, falls erforderlich, virtuell“, sagte sie.

Der Ausschluss Marahs von der Debatte wurde auch von einer Reihe jüdischer Gruppen kritisiert.

„Die Anschuldigungen gegen Tanushka sind nicht nur unbegründet, sondern auch ein durchsichtiger Versuch, ihre Kampagne und ihren Charakter zu untergraben“, sagte ein Sprecher von Brighton and Hove Jews Against the Occupation (BHJATO).

Wir müssen aufhören, den Begriff ‚Antisemitismus‘ zu missbrauchen, um zu versuchen, die Menschen, mit denen wir nicht einverstanden sind, zu untergraben und zu erniedrigen, weil sie Israel und sein völkermörderisches Verhalten in Gaza kritisieren.

– Andrew Feinstein

„Als eine vielfältige lokale Gruppe von Juden, die über Israels anhaltenden und gewalttätigen völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser entsetzt sind, unterstützt BHJATO nachdrücklich, dass Tanushka Marahs wertvolle Perspektive bei den vom Sussex Jewish Representative Council organisierten Hustings der jüdischen Gemeinde gehört werden kann.“

Der jüdische Parlamentskandidat Andrew Feinstein, der als Unabhängiger gegen den Labour-Chef Keir Starmer in Holborn kandidiert, hat sich wegen des Vorfalls ebenfalls für Marah ausgesprochen.

Feinstein, Sohn eines Holocaust-Überlebenden, der unter Nelson Mandela diente und über den Völkermord in Auschwitz referierte, sagte gegenüber Middle East Eye: „Tanushka Marah ist eine Freundin und Genossin, ich war sehr stolz darauf, an ihrer Seite Wahlkampf zu machen und werde dies auch weiterhin tun.

„Sie hat nicht einen rassistischen oder antisemitischen Knochen in ihrem Körper. Wir müssen aufhören, den Begriff ‚Antisemitismus‘ zu missbrauchen, um zu versuchen, die Menschen, mit denen wir nicht übereinstimmen, zu untergraben und zu erniedrigen, weil sie Israel und sein völkermörderisches Verhalten in Gaza kritisieren.“

Feinstein, der ebenfalls an dem Londoner Palästina-Konzert teilnahm, sagte: „Wenn wir weiterhin Antisemitismus auf diese Weise als Waffe einsetzen, untergräbt dies den sehr realen Kampf gegen Antisemitismus, Islamophobie und alle Formen von Rassismus.“

Naomi Wimborne-Idrissi, Medienbeauftragte der Jewish Voice for Labour, sagte zu der Entscheidung der Hustings: „Dies ist nicht das erste Mal, dass eine Gruppe, die behauptet, die jüdische Meinung zu vertreten, der Unterstützung des israelischen Staates Vorrang vor dem Aufbau eines Dialogs und der Verständigung zwischen den Gemeinschaften einräumt.

„Anstatt die Ansichten einer angesehenen britischen Palästinenserin wie Tanushka Marah zu unterdrücken, würde der Jüdische Repräsentativrat von Sussex den Juden und der vielfältigen Bevölkerung von Brighton und Hove einen Dienst erweisen, wenn er ihre wertvolle Sichtweise bei seinen Hustings willkommen heißen würde.“

Gaza wichtiges Wahlkampfthema

Israels Krieg gegen den Gazastreifen war ein wichtiges Thema bei den Parlamentswahlen 2024 in Großbritannien.

Sowohl die regierende Konservative Partei als auch die oppositionelle Labour-Partei – von der ein Sieg erwartet wird – wurden kritisiert, weil sie Israels Angriff auf die palästinensische Enklave zu sehr unterstützten.

Mehrere unabhängige Kandidaten und Kandidaten kleinerer Parteien haben auf Plattformen kandidiert, die ausdrücklich die Palästinenser unterstützen.

Auch in der Labour-Partei wurden zahlreiche Kandidaten wegen ihrer pro-palästinensischen Ansichten suspendiert.

Marah ist Theaterregisseurin und lebt in Brighton. Sie ist Mitarbeiterin von Middle East Eye.

Ihre Kampagne beschreibt sie als eine Person, die „ihre Karriere der Förderung des gesellschaftlichen Engagements durch die Kunst gewidmet hat, indem sie kostenlose Kurse anbietet und integrative Theaterprojekte schafft, die Vielfalt und Kreativität feiern“.

