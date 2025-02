https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/2/20/live-hamas-to-release-bodies-of-israeli-captives-as-shaky-gaza-truce-holds



LIVE: Drei Busse explodieren in der Nähe von Tel Aviv bei mutmaßlichem „Terror“-Angriff

02:51

Gazas Waisenkinder sind inmitten von Krieg und Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung mit Traumata, Verletzungen und einer ungewissen Zukunft konfrontiert

Von Alice Speri und Virginia Pietromarchi

Veröffentlicht am 20. Februar 2025

Drei Busse explodieren in Bat Yam in der Nähe von Tel Aviv bei einem mutmaßlichen „Terror“-Angriff, so die israelische Polizei.

Die Hamas hat die Leichen von vier Gefangenen, darunter Shiri Bibas und ihre beiden Kinder, in Khan Younis in Gaza übergeben, da der fragile Waffenstillstand zwischen den beiden Seiten weiterhin hält.

Israelische Streitkräfte töteten einen palästinensischen Mann im östlichen Stadtteil Shujayea von Gaza-Stadt.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens hat 48.319 palästinensische Todesfälle im israelischen Krieg gegen Gaza bestätigt, während 111.749 Menschen verwundet wurden. Das Medienbüro der Regierung aktualisierte die Zahl der Todesopfer auf mindestens 61.709 Menschen und gab an, dass Tausende von Palästinensern, die unter den Trümmern vermisst werden, vermutlich tot sind.

Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel mindestens 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 in Gefangenschaft genommen.

vor 9 Minuten

(21:05 GMT)

Sprengkörper für gleichzeitige Detonation: Berichte

Israelischen Medienberichten zufolge sollten alle fünf Sprengkörper – von denen nur drei explodierten – gleichzeitig detonieren.

Channel 12 zitierte eine Sicherheitsquelle, die angab, dass die Explosionen als „strategischer Terroranschlag“ gedacht waren.

Times of Israel zitierte den Polizeichef des Bezirks Tel Aviv, Haim Sargarof, der sagte, dass die Vorrichtungen identisch waren, über Zeitzünder verfügten und provisorisch wirkten.

Die Verkehrsbehörde wurde angewiesen, alle Busse, Züge und Stadtbahnen anzuhalten und zu kontrollieren.

vor 14 Minuten

(21:00 GMT)

Israel hat „kein Gefühl der Sicherheit“

Leitender politischer Analyst bei Al Jazeera

Wir sollten uns [diese Busexplosionen] nicht zu sehr zu Herzen nehmen, bis wir mehr Informationen haben. Vieles von dem, was ich bisher gehört habe, ist: Wir wissen dies nicht, wir wissen das nicht und wir wissen nicht alles. Es ist wirklich sehr schwierig, eine Synthese auf der Grundlage einiger verstreuter Informationen eine halbe Stunde nach dem Vorfall zu erstellen.

Im Moment wissen wir nicht viel. Aber was wir wissen, ob die Details bekannt sind oder nicht, ist, wie verzweifelt die Israelis sind, die nur allzu gut wissen, dass […] sie sich nicht sicher fühlen können.

Das ist sicher. Unabhängig davon, was heute passiert ist, ist die Idee, dass ihre instinktive Reflexion, ihre unmittelbare Reaktion auf so etwas ist: „Das ist wieder dasselbe, wir können uns in unserem Land nicht sicher fühlen, wir können uns in unseren eigenen Städten nicht sicher fühlen, wir können uns in unseren eigenen öffentlichen Verkehrsmitteln nicht sicher fühlen“.

All die Versprechen, die von israelischen Politikern gemacht wurden, dass sie Israel Sicherheit bringen werden … Ich spreche nicht über die Einzelheiten dieses Falls, aber Israel lebt weiterhin in ständiger Angst, in ständiger Sorge, in ständiger Unsicherheit, trotz monatelanger Kriege, trotz anderthalb Jahren Völkermord und trotz Dutzender Kriege, die Israel im Namen der Sicherheit geführt hat.

