Livestream: Iran schlägt nach israelischem Angriff zurück

Ali Abunimah

13. Juni 2025

„Ich war zum Zeitpunkt des Angriffs wach und habe die Explosionen gehört“, berichtete Dr. Mohammed Marandi am Freitag live aus Teheran gegenüber The Electronic Intifada.

„Sie haben die Wohnhäuser in unserer Nachbarschaft bombardiert, ebenso wie Nachbarschaften, die nicht weit entfernt sind“, fügte der Professor der Universität Teheran und geopolitische Analyst hinzu.

„Wir sahen ähnliche Szenen wie im Libanon und im Gazastreifen“, sagte Marandi und bezog sich dabei auf „Kinder, die aus Gebäuden geworfen wurden“.

Der von diesem Autor moderierte Livestream fand statt, während Menschen in der gesamten Region auf die von Teheran angekündigte „vernichtende“ Vergeltung für den massiven und anhaltenden israelischen Angriff warteten, der in den frühen Morgenstunden des Freitags begonnen hatte.

Das gesamte Interview können Sie im Video oben in diesem Artikel sehen.

Kurz nach Ende des Livestreams begann der Iran mit der angekündigten Vergeltungsmaßnahme gegen Israel und feuerte mehrere ballistische Raketen ab, von denen einige Tel Aviv direkt trafen. Nach ersten israelischen Angaben wurden mindestens 40 Menschen verletzt.

Jeremy Diamond von CNN berichtete, dass militärische Einrichtungen in und um Tel Aviv, darunter die Geheimdienste Mossad und Shin Bet, die im Oktober bereits fast getroffen worden waren, erneut angegriffen wurden.

Der Autor dieses Artikels beobachtete von der jordanischen Hauptstadt Amman aus, wie iranische Raketen abgeschossen wurden und offenbar versucht wurde, sie abzufangen.

US-Beamte teilten den Medien mit, dass amerikanische Streitkräfte Israel bei der Abfangung der Raketen unterstützten.

Der Iran bestätigte, dass er mit Vergeltungsschlägen begonnen habe, kündigte jedoch an, später weitere Details bekannt zu geben.

Hochrangige iranische Beamte getötet

Die israelischen Angriffe auf den Iran richteten sich gegen die oberste Militärführung des Iran und töteten mehrere hochrangige Offiziere, darunter den Generalstabschef der Streitkräfte, General Mohammad Baqeri, und den Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde, Generalmajor Hossein Salami.

Bei den israelischen Angriffen, die neben Wohngebieten auch nukleare und militärische Einrichtungen zum Ziel hatten, wurden auch mehrere hochrangige Wissenschaftler getötet und 78 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt.

Netanjahu erklärte, die Angriffe würden „so viele Tage wie nötig“ fortgesetzt.

„Es ist zweifellos ein dunkler Tag, und ich denke, es ist klar, dass es ein Fehler war, diese Kommandeure und Regierungsbeamten zu enttarnen“, räumte Marandi ein.

„Der Iran muss sich jetzt neu formieren, und das Militär muss sich vorbereiten“, sagte Marandi. „Und ich denke, in den kommenden Stunden werden wir eine offensive Haltung sehen – die Iraner werden mit Angriffen beginnen.“

Diese Vorhersage erwies sich als zutreffend.

Marandi wies israelische Behauptungen zurück, der Iran habe bereits früher am Tag mit Vergeltungsmaßnahmen begonnen.

Tel Aviv behauptete am Freitag, dass der Iran als erste Reaktion 100 Drohnen auf Israel abgefeuert habe und dass die israelische Luftwaffe diese abschießen würde.

Jordanien gab ebenfalls bekannt, dass seine Luftwaffe mehrere Raketen und Drohnen abgefangen habe, die in den jordanischen Luftraum eingedrungen seien, ohne jedoch anzugeben, woher diese gekommen seien.

„Es wurden keine Drohnen aus dem Iran abgefeuert“, sagte Marandi. „Es ist möglich, dass eine Handvoll Drohnen vom Irak aus, von der irakischen Widerstandsbewegung, gestartet wurden.“

In einer bizarren Erklärung am frühen Freitag unterstützte das deutsche Außenministerium den Angriff Israels auf den Iran und behauptete, die Aggression sei durch das „Recht Tel Avivs auf die Verteidigung seiner Existenz und der Sicherheit seiner Bürger“ gerechtfertigt.

Unter der falschen Behauptung, „der Iran reagiere mit Hunderten von Drohnenangriffen auf Israel“, fügte die Berliner Regierung hinzu: „Wir verurteilen den wahllosen iranischen Angriff auf israelisches Territorium aufs Schärfste.“

Diese Verurteilung einer nicht existierenden iranischen Vergeltungsmaßnahme erfolgte Stunden bevor der Iran tatsächlich mit ballistischen Raketen und nicht mit Drohnen reagierte.

„Die Angriffe Israels auf den Iran sind eine verbotene Anwendung von Gewalt gemäß Artikel 2(4) der UN-Charta, ein bewaffneter Angriff gemäß Artikel 51, der dem Iran das Recht auf Selbstverteidigung gibt, und wahrscheinlich ein internationales Verbrechen der Aggression durch israelische Führer“, so Ben Saul, Vorsitzender für internationales Recht an der Universität Sydney, der auch als UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Terrorismusbekämpfung tätig ist.

Der Iran hat die Fähigkeit zur Vergeltung

Die wichtigsten militärischen Ressourcen des Iran – sein riesiges Arsenal an Drohnen und ballistischen Raketen – seien „wirklich unberührt geblieben“, behauptete Marandi. Er warnte auch davor, dass sich der Konflikt regional ausweiten könnte, wenn die Vereinigten Staaten direkt eingreifen und der Iran US-Militärstützpunkte und andere Einrichtungen im Persischen Golf angreifen würde.

„Der Persische Golf ist nicht sehr groß, und der Iran verfügt über riesige Mengen an Raketen und Drohnen“, sagte Marandi. „Daher wäre es klug, wenn sich die USA heraushalten würden“, fügte Marandi hinzu und wies darauf hin, dass ein solcher Konflikt eine globale Wirtschaftskrise auslösen könnte.

Trump „entlarvt zunehmend die Rolle, die er gespielt hat“

„Friedenspräsident“ Trump schürt Kriegsflame

Am Freitag zuvor hatte Trump in einem Beitrag auf seiner Website „Truth Social“ seine uneingeschränkte Unterstützung für den israelischen Angriff zum Ausdruck gebracht – eine außergewöhnliche Haltung, da die Vereinigten Staaten gerade in vermeintlich gutgläubigen Verhandlungen mit dem Iran über ein neues Atomabkommen stehen.

„Ich habe dem Iran eine Chance nach der anderen gegeben, ein Abkommen zu schließen. Ich habe ihnen in aller Deutlichkeit gesagt, sie sollen es einfach tun, aber egal, wie sehr sie sich auch bemühten, egal, wie nah sie kamen, sie haben es einfach nicht geschafft“, schrieb Trump.

Der Präsident erklärte: „Ich habe ihnen gesagt, dass es viel schlimmer werden würde als alles, was sie kennen, erwarten oder ihnen gesagt wurde, dass die Vereinigten Staaten bei weitem die besten und tödlichsten militärischen Ausrüstungsgüter der Welt herstellen und dass Israel über viele davon verfügt und noch viel mehr bekommen wird – und dass sie wissen, wie man sie einsetzt.“

„Bestimmte iranische Hardliner haben mutige Worte gefunden, aber sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Sie sind jetzt alle TOT, und es wird nur noch schlimmer werden“, drohte Trump.

„Es gab bereits viele Tote und große Zerstörungen, aber es ist noch Zeit, dieses Gemetzel zu beenden, bevor die nächsten, noch brutaleren Angriffe stattfinden.“

Als Reaktion auf Trumps Erklärung witzelte der Fernsehmoderator Andrew Napolitano, ein ehemaliger Moderator von Fox News und langjähriger persönlicher Freund Trumps, sarkastisch: „Der ‚Friedenspräsident‘.“

Wenn dies jedoch eine Verhandlungstaktik sein soll, um den Iran dazu zu bringen, den Forderungen der USA und Israels nachzugeben – wie beispielsweise die Aufgabe seines Urananreicherungsprogramms –, wird sie laut Marandi nach hinten losgehen.

Der Versuch, mit Trump zu verhandeln, sei „ziemlich sinnlos“, sagte Marandi. „Die Vereinigten Staaten ändern ständig ihre Position.“

Für Marandi ist die Atomfrage ohnehin nur ein Vorwand für die Feindseligkeit, Aggression und Versuche eines Regimewechsels seitens Israels und der USA.

Unterstützung für Palästina im Visier

„Diese Angriffe auf den Iran haben nichts mit dem Atomprogramm zu tun. Sie haben nichts mit Terrorismus, Menschenrechten oder der globalen Erwärmung zu tun“, sagte Marandi. „Sie haben mit der Haltung des Iran zu Palästina“ und seiner Unterstützung für den Widerstand dort zu tun.

Der Iran habe seit langem die Fähigkeit, Atomwaffen zu bauen, habe sich aber aus strategischen Gründen dagegen entschieden, sie zu besitzen, so Marandi – teils aus moralischen Gründen, teils um kein regionales Wettrüsten anzuheizen.

„Aber wenn das so weitergeht – wenn sie unsere Atomanlagen angreifen, dann wird sich die Nukleardoktrin des Iran ändern“, warnte Marandi.

Sollte der Iran tatsächlich Atomwaffen einsetzen, könnte der von den USA unterstützte israelische Angriff genau das bewirken, was er eigentlich verhindern soll: einen atomar bewaffneten Iran.

