Von Israel unterstützte Milizen mit Verbindungen zum IS plündern unter den Augen der israelischen Armee Hilfsgüter für Gaza Robert Inlakesh

Robert Inlakesh

29. Mai 2025



Sicherheitskräfte der Hamas zu ersetzen, und unter den wachsamen Augen von Drohnen der israelischen Streitkräfte humanitäre Hilfsgüter plündern.

Kürzlich sind neue Beweise aufgetaucht, dass mit dem IS verbundene Militante in Gaza innerhalb der von Israel kontrollierten Pufferzone operieren und Straßen kontrollieren, auf denen Hilfsgüter transportiert werden sollten. Diese bewaffneten Männer wurden fotografiert, wie sie mit automatischen Waffen posierten, israelische Militärwesten trugen und palästinensische Flaggen auf ihren Helmen hatten.

Mit bloßem Auge könnten sie mit palästinensischen Sicherheitskräften verwechselt werden. Tatsächlich handelt es sich jedoch um Mitglieder eines berüchtigten kriminellen Netzwerks, das für die Plünderung humanitärer Hilfsgüter verantwortlich ist. Am 21. Mai wurden 15 Lastwagen des Welternährungsprogramms mit Mehl geplündert, und UN-Quellen vermuten, dass die Täter diese bewaffneten Gruppen waren. Dennoch behaupten sie, eine legitime Oppositionsgruppe zu sein, die bereit ist, die Hamas zu ersetzen.

Rund 80 Tage lang hatte Israel eine totale Blockade aller Lebensmittel, medizinischen Güter, Wasser und Treibstoff für das Gebiet verhängt. Sobald eine kleine Anzahl von Lastwagen einfahren durfte, wurden die Militanten entdeckt, die mit neuer militärischer Ausrüstung ausgestattet waren und bereitstanden, um die humanitären Hilfsgüter abzufangen.

Mit dem IS verbundene „Anti-Terror-Dienste“

Der Anführer der pro-israelischen Miliz ist ein Mann namens Yasser Abu Shabab, ein Mitglied des Tarabin-Stammes, der sich zwischen dem Naqab (Negev), Gaza und dem Sinai erstreckt. Allerdings werden er und andere Mitglieder des Tarabin-Stammes aufgrund ihrer umfangreichen kriminellen Vergangenheit seit langem als nicht repräsentativ für den Stamm angeprangert.

Abu Shabab war in Gaza für seine vehemente Opposition gegen die Hamas bekannt und war wegen Drogenschmuggels verhaftet worden. Außerdem unterhielt er direkte Verbindungen zum IS im ägyptischen Sinai. Als israelische Bombenangriffe in den ersten Tagen des Gaza-Krieges die von den Sicherheitskräften der Hamas betriebenen Gefängnisse zerstörten, gelang dem berüchtigten Kriminellen die Flucht.

Von dort aus begann Abu Shabab rasch mit dem Aufbau einer militanten Truppe von mindestens 100 Mann, von denen viele ebenfalls zuvor inhaftiert waren und bekannte Verbindungen zum IS und zu al-Qaida-nahen Gruppen hatten.

Ein internes UN-Memo, über das die Financial Times im November 2024 berichtete, besagte, dass Abu Shababs Männer innerhalb der israelischen Pufferzone operierten und mit „passiver, wenn nicht sogar aktiver Duldung“ der israelischen Streitkräfte Hilfslieferungen plünderten. Dies ist bemerkenswert, da israelische Streitkräfte regelmäßig Zivilisten erschossen haben, die versuchten, in dieselbe Zone einzudringen, selbst wenn dies im Voraus koordiniert war.

Diese kriminellen Gruppierungen begannen zwar schon früh im Gaza-Krieg mit Plünderungen, traten jedoch nach der israelischen Invasion in Rafah am 6. Mai 2024 stärker in Erscheinung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die von der Hamas geführte palästinensische Polizei dabei geholfen, die Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah zu koordinieren.

Diese Sicherheit wurde trotz der Drohung Israels gewährleistet, die Polizeibeamten zu bombardieren, sollten sie sich den Hilfsgüterlastwagen nähern, wodurch die Strafverfolgungsbehörden in Gaza oft zu Untätigkeit gezwungen waren. Aber sobald Rafah überfallen war und die Polizei verschwunden war, arbeiteten israelische Streitkräfte in enger Zusammenarbeit mit kriminellen Netzwerken daran, gestohlene Hilfsgüter abzufangen und über Mittelsmänner zu verkaufen.

Die Folge war ein massiver Preisanstieg für Grundgüter, wobei diese Banden Berichten zufolge die lokalen Verkäufer nur spärlich versorgten und so während einer Hungersnot eine künstliche Knappheit aufrechterhielten. Die führende israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem hat diese Politik als „Hungersnot herbeiführen“ bezeichnet.

Zwei Quellen, die mit Hilfsorganisationen in Gaza zusammenarbeiten, bestätigten gegenüber MintPress News, dass alle Hilfsgüter, die in den Gazastreifen gelangen, entweder mit Bestechungsgeldern an diese Banden bezahlt werden oder teilweise oder vollständig beschlagnahmt werden. Beide sprachen unter der Bedingung der Anonymität und erklärten, dass die Banden nach allgemeiner Auffassung mit den israelischen Streitkräften zusammenarbeiten.

Vor dem 19. Januar, als eine vorübergehende Waffenruhe begann, trugen diese Banden Gesichtsbedeckungen und agierten als zusammengewürfelte Miliz.

In den letzten Wochen haben sie sich jedoch in „Anti-Terror-Dienst“ umbenannt und behaupten, eine Basisopposition gegen die Hamas zu sein.

Auf Abu Shababs Facebook-Seite beschreibt er sich nun als „Basisführer, der sich gegen Korruption und Plünderungen gewehrt hat“ und veröffentlicht Fotos von sich selbst, wie er auf Straßen patrouilliert und behauptet, mit internationalen Hilfsorganisationen zusammenzuarbeiten, um die Lieferung von Mehl-Lkw sicherzustellen.

Im November 2024 erklärte er gegenüber der Washington Post, dass „die Hamas uns nichts gelassen hat“, und bestritt sogar, dass seine Männer Waffen trugen. Er behauptete, die Plünderungen seien von unbewaffneten Personen begangen worden, die es vermieden hätten, Lebensmittel für Kinder zu stehlen. Doch Helfer und Lkw-Fahrer bestehen darauf, dass seine Männer bewaffnete Raubüberfälle begehen.

Ein weiterer Kriegsherr, der Berichten zufolge von Israel unterstützt wird, ist Shadi al-Sufi, ein verurteilter Mörder und Drogenhändler, der zum Tode verurteilt worden war. Im Jahr 2020 ermordete er Jabr Al-Qiq, einen hochrangigen Kommandeur der Abu-Ali-Mustafa-Brigaden der PFLP. Berichten zufolge arbeitete er später mit ISIS-Kontakten zusammen, um in den Sinai zu fliehen.

Ein hochrangiger Vertreter einer großen humanitären Organisation sagte gegenüber MintPress News:

In den Gebieten, in denen die Sicherheitskräfte operieren, ist die Lage immer stabiler, und sie sind wiederholt gegen Schwarzmarktgeschäfte vorgegangen. Jeder, der Ihnen erzählt, die Banden würden den Menschen helfen, ist ein Lügner, mehr kann ich dazu nicht sagen.

Im November berichtete Haaretz: „Die IDF ist sich des Problems bewusst. Sie sagte, dass die Regierung sogar erwägt, die Clans, denen die bewaffneten Männer angehören, für die Verteilung der Hilfsgüter an die Bewohner Gazas verantwortlich zu machen, obwohl einige Mitglieder der Clans in Terrorismus verwickelt sind und einige extremistischen Organisationen wie dem Islamischen Staat angehören.“

Dies scheint nun die israelische Strategie zu sein: diese kriminellen Banden als Ersatzsicherheitskräfte einzusetzen, um die Herrschaft der Hamas zu verdrängen. Die Umgestaltung fällt auch mit den Bemühungen der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) zusammen, einer mit den USA verbundenen Initiative, an der angeblich private Militärunternehmen beteiligt sind, was die Befürchtung aufkommen lässt, dass solche Gruppen für die Zusammenarbeit mit diesen bewaffneten Netzwerken herangezogen werden könnten.

Eine Quelle, die den palästinensischen Sicherheitskräften in Gaza nahesteht, berichtete Mint Press News, dass eine ähnliche Strategie im Norden Gazas versucht wurde, dass die Hamas jedoch in Zusammenarbeit mit politisch unabhängigen Einheimischen die kriminellen Netzwerke, die sich unter israelischer Aufsicht zu bilden begannen, zerschlagen habe.

Hamas gegen ISIS und Israel

Unterdessen haben die UNO und alle großen humanitären Organisationen, die sich mit diesem Thema befasst haben, nicht die Hamas, sondern die Banden für die Plünderungen verantwortlich gemacht. Keine von ihnen hat glaubwürdige Fälle gemeldet, in denen die Hamas Hilfsgüter gestohlen hätte. Tatsächlich hat die Biden-Regierung Israel im Februar 2024 sogar aufgefordert, seine Angriffe auf die von der Hamas geführten Sicherheitskräfte einzustellen, die bei der Koordinierung der Lieferung von humanitären Hilfsgütern nach Gaza geholfen hatten.

„Die Hamas ist ISIS“, erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Die jüngsten Aktionen Israels deuten jedoch auf das Gegenteil hin: dass es salafistische Fraktionen aktiv stärkt, um die Hamas im Gazastreifen zu untergraben. Im März brachte das israelische Militär die Idee auf, bestimmte Stammesclans zu bewaffnen, um sogenannte „Hamas-freie Zonen“ einzurichten. Zu den in Betracht gezogenen Clans gehörte auch der Dughmush-Clan, der seit langem für seine Verbindungen zum ISIS bekannt ist.

Seit die Hamas 2007 an die Macht gewählt wurde und die volle Kontrolle über den Gazastreifen übernahm, führt sie einen jahrelangen Krieg gegen salafistisch-dschihadistische Gruppierungen innerhalb des Gazastreifens. Im Jahr 2009 niederschlug sie einen Aufstand von Al-Qaida-Anhängern, bei dem 22 Menschen ums Leben kamen. Es folgten sporadische Bombenanschläge und Attentate.

Die Spannungen zwischen der Hamas und Al-Qaida-nahen Gruppen hielten über Jahre hinweg an und waren geprägt von sporadischer Gewalt und regelmäßigen Massenverhaftungen, insbesondere im Jahr 2015, als die Hamas nach einer Welle von Bombenanschlägen auf Zivilisten in Gaza über 50 salafistische Kämpfer festnahm.

Im selben Jahr trat der IS offiziell in den Konflikt ein. Die Sheikh-Omar-Hadid-Brigade, eine IS-naher Gruppe, verkündete ihre Präsenz im Gazastreifen kurz nachdem der IS den Hamas-Kommandeur Sheikh Abu Salah Taha im syrischen Lager Yarmouk hingerichtet hatte. Die Hamas reagierte umgehend: Ihre Sicherheitskräfte jagten den Anführer der Gruppe, Younis Hunnar, und töteten ihn in einem Feuergefecht.

Im Jahr 2018 erklärte der IS der Hamas offiziell den „Krieg“ und forderte seine Anhänger auf, Anschläge zu verüben, um die Gruppe in Gaza zu stürzen.

Nun, in einer bitteren Wendung, unterstützt Israel viele dieser Elemente. Unter dem Deckmantel der „Sicherheitshilfe“ bewaffnet und unterstützt es ehemalige ISIS- und Al-Qaida-Mitglieder sowie bekannte Menschenhändler und Warlords dabei, Kontrollzonen in Gaza zu errichten. Diese Kräfte werden als basisdemokratische Alternative zur Hamas vermarktet. In der Praxis plündern sie Hilfsgüter und destabilisieren die lokale Verwaltung unter den wachsamen Augen israelischer Drohnen.

Titelfoto | Illustration von MintPress News

Robert Inlakesh ist politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer und lebt derzeit in London, Großbritannien. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

Veröffentlichen Sie unsere Artikel! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit Deepl.com

