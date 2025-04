https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/4/24/live-israel-kills-at-least-40-in-attacks-on-tent-shelters-school-in-gaza



Live: Israel tötet 45 Menschen bei jüngsten Angriffen auf Zivilunterkünfte in Gaza

Von Alastair McCready

Veröffentlicht am 24. April 2025

Israelische Angriffe auf Gaza haben am Mittwoch mindestens 45 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt, wie medizinische Quellen Al Jazeera mitteilten. Die Zahl der Todesopfer steigt nach den Angriffen in der Nacht und vor Tagesanbruch auf den Gazastreifen weiter an.

Der rechtsextreme israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sagt, dass Abgeordnete der Republikanischen Partei der Vereinigten Staaten seine „sehr klare Position“ zur Notwendigkeit der Bombardierung von „Lebensmittel- und Hilfsdepots“ in Gaza unterstützen.

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza vor 18 Monaten wurden mindestens 51.305 Palästinenser getötet und 117.096 verletzt.

Das Medienbüro der Regierung in Gaza aktualisierte seine Zahl der Todesopfer auf mehr als 61.700 und erklärte, dass Tausende Menschen unter den Trümmern vermisst und vermutlich tot seien. Bei den von der Hamas angeführten Angriffen vom 7. Oktober 2023 wurden in Israel mindestens 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Israelische Kampfflugzeuge bombardieren belebten Markt in Gaza und töten mindestens 3 Menschen

Hani Mahmoud

Berichterstattung aus Gaza-Stadt, Gazastreifen

Gerade in den letzten 15 Minuten gab es einen weiteren Angriff auf die Stadt Jabalia, ein besonders belebtes Gebiet, einen Marktplatz.

Nach ersten Informationen wurde eine Polizeistation in Jabalia getroffen, und zwar zur Rushhour – also gerade jetzt – am frühen Morgen, wenn die Menschen ihre Zelte verlassen und versuchen, auf diesem Markt alles zu kaufen, was sie können.

Drei Menschen wurden bereits getötet und in das Indonesische Krankenhaus gebracht.

Zeugen berichten, dass es sich um einen massiven Angriff handelte, bei dem Kampfflugzeuge mindestens zwei Bomben auf das Gebiet abgeworfen haben.

Wir beobachten die Lage weiterhin und warten auf genauere Angaben zu den Opfern des Angriffs.

