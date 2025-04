https://www.middleeasteye.net/opinion/holocaust-weaponised-repress-anti-genocide-voices-how



Wie der Holocaust als Waffe eingesetzt wird, um Stimmen gegen Völkermord zu unterdrücken

Mark Etkind

23. April 2025

Als Nachfahre eines Holocaust-Überlebenden habe ich an Pro-Palästina-Demonstrationen teilgenommen – und miterlebt, wie britische Gegner versuchten, uns zu diffamieren

Ein pro-palästinensischer Aktivist hält während einer Demonstration in London am 7. September 2024 ein Plakat hoch (Justin Tallis/AFP)

Am israelischen Holocaust-Gedenktag, der diese Woche auf Mittwoch und Donnerstag fällt, werden israelische und US-amerikanische Politiker wahrscheinlich die Gelegenheit nutzen, um zu suggerieren, dass ihre Zerstörung Gazas irgendwie mit dem Schutz der Juden vor einem weiteren Holocaust zu tun habe – und dass jeder, der gegen diese Zerstörung protestiert, in Wirklichkeit von Antisemitismus motiviert sei.

Genau das geschah letztes Jahr, als sowohl der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als auch der ehemalige US-Präsident Joe Biden solche Behauptungen aufstellten. Als Reaktion darauf veröffentlichten zehn Holocaust-Überlebende einen Brief, in dem sie erklärten: „Die Erinnerung an den Holocaust auf diese Weise zu instrumentalisieren, um entweder den Völkermord in Gaza oder die Unterdrückung an Universitäten zu rechtfertigen, ist eine völlige Verhöhnung des Andenkens an den Holocaust.“

Nicht nur Netanjahu und Biden haben den Holocaust auf diese Weise missbraucht. Der britische Premierminister Keir Starmer bezog sich eindeutig auf die pro-palästinensische Bewegung, als er in einer Rede vor dem Holocaust Educational Trust im vergangenen September über Antisemitismus an Universitäten und „Hassmärsche auf unseren Straßen“ sprach.

Dieser Missbrauch des Holocaust und des Antisemitismus, um Gegner des Völkermords in Gaza zu diskreditieren, hat nun den Weg für die britische Regierung geebnet, ein neues Gesetz zu verkünden, das Proteste in der Nähe von Gotteshäusern, einschließlich Synagogen, verbietet. Innenministerin Yvette Cooper begründete dies damit, dass mehrere Londoner Synagogen „zu oft“ durch pro-palästinensische Proteste „gestört“ worden seien.

Was sie nicht erwähnte, war, dass es keinen einzigen gemeldeten Vorfall einer Bedrohung einer Synagoge im Zusammenhang mit einer pro-palästinensischen Demonstration gab. Dies deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen als jemand, der zusammen mit vielen anderen bei zahlreichen pro-palästinensischen Demonstrationen Schilder mit Hinweis auf meine jüdische Herkunft getragen hat.

Auf meinem Schild steht: „Dieser Sohn eines Holocaust-Überlebenden sagt: Stoppt den Völkermord in Gaza.“ Zusammen mit anderen Nachkommen von Überlebenden werde ich nicht nur herzlich willkommen geheißen, sondern oft bejubelt von Tausenden unserer Mitdemonstranten.

Natürlich verdienen Synagogen Schutz vor echten Bedrohungen. Aber die Tatsache, dass einige Synagogenbesucher starke politische Meinungsverschiedenheiten mit Gegnern des Völkermords in Gaza haben, bedeutet nicht, dass das Recht auf Protest unterdrückt werden sollte.

Sieg für pro-israelische Aktivisten

Leider ist es wie in den USA und Deutschland auch in Großbritannien nicht die Priorität der Regierung, die Rechte ihrer Bürger zu verteidigen, sondern ihre Unterstützung für scheinbar endlose Kriege im Nahen Osten. Die Tatsache, dass die Polizei kürzlich den Holocaust-Überlebenden Stephen Kapos wegen seiner Teilnahme an einer pro-palästinensischen Demonstration am 18. Januar verhört hat, ist nur ein Indikator für diesen sehr beunruhigenden Trend zu mehr Krieg und Unterdrückung.

Die Organisatoren der Demonstration vom 18. Januar hatten ursprünglich vor, vom BBC-Hauptquartier zum Whitehall zu marschieren. Der Marsch wurde jedoch unter dem Vorwand verboten, er stelle eine Bedrohung für eine örtliche Synagoge dar – ein Gebäude, das nicht einmal auf der Marschroute lag.

Die Zeitung „Jewish Chronicle “ behauptete, der Rabbiner dieser Synagoge habe gesagt, er habe bei einer früheren Demonstration „Völkermord an den Juden“-Rufe gehört. Ben Jamal, Direktor der Palestine Solidarity Campaign, sagt jedoch, er habe die Angelegenheit mit der Polizei besprochen, und der Slogan, auf den sich der Rabbiner bezog, lautete lediglich: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein.“

Mit anderen Worten: Es scheint, dass die Polizei aufgrund einer Fehlinterpretation eines einzigen Slogans den beispiellosen Schritt unternommen hat, eine Großdemonstration zu verbieten.

Dies war ein klarer Sieg für die pro-israelischen Aktivisten, die seit einiger Zeit versucht hatten, unsere Proteste zu verhindern. Vor einem Jahr gehörte zu ihrer Strategie die folgende schockierende Behauptung des Leiters der Kampagne gegen Antisemitismus, Gideon Falter: „Anstatt sich mit der Gefahr antisemitischer Gewalt auseinanderzusetzen, scheint die Politik der Londoner Polizei stattdessen zu sein, dass gesetzestreue jüdische Londoner sich nicht in den Teilen Londons aufhalten sollten, in denen diese Demonstrationen stattfinden. Mit anderen Worten, dass diese Gebiete für Juden gesperrt sind.“

Es handelte sich um eine Menschenmenge, die sich versammelt hatte, um sich gegen Völkermord zu wehren, nicht um ein Denkmal für Völkermord anzugreifen.

Falter gab diese viel beachteten Kommentare ab, nachdem er im April 2024 von der Londoner Polizei daran gehindert worden war, zu einer Pro-Palästina-Demonstration zu gehen. Ein Polizist sagte ihm, sein „offen jüdisches“ Aussehen könnte die Demonstranten provozieren.

Die Geschichte erwies sich jedoch als etwas komplizierter, da der Beamte auch sagte, er habe Falter „absichtlich den Bürgersteig verlassen und gegen den Marsch laufen sehen“. Nicht nur das, unsere Gruppe von „offen jüdischen“ Nachkommen von Holocaust-Überlebenden stand während seiner gesamten Auseinandersetzung mit der Polizei nur wenige Meter von Falter entfernt. All dies schien im Widerspruch zu seiner Behauptung zu stehen, er habe nur versucht, „die Straße zu überqueren“, und dass der Bereich für Juden gesperrt sei.

Die Falter-Geschichte verblasste schließlich, nur um dann von den Medien mit einer noch absurderen Geschichte wieder aufgegriffen zu werden, in der behauptet wurde, dass während einer weiteren Pro-Palästina-Demonstration im April das Holocaust-Mahnmal im Hyde Park mit einer Plane abgedeckt worden sei, weil befürchtet wurde, es könnte von einem „antisemitischen Mob“ verwüstet werden.

Natürlich wurde in diesen Berichten nicht erwähnt, dass Stephen Kapos an der Spitze des Marsches stand und dass die Teilnehmer, sobald sie im Hyde Park angekommen waren, in ehrfürchtiger Stille seinen Schilderungen seiner Holocaust-Erlebnisse lauschten. Diese Menschen hatten sich versammelt, um sich gegen einen Völkermord zu stellen, nicht um ein Holocaust-Mahnmal anzugreifen.

Erfundene Geschichten

In seiner Rede im vergangenen September sagte Starmer: „So wie ich dafür gekämpft habe, meine Partei aus dem Abgrund des Antisemitismus zurückzuholen, verspreche ich Ihnen, dass ich dasselbe tun werde, wenn ich das Land führe. Ja, wir werden dieses nationale Holocaust-Denkmal und Lernzentrum bauen. Und wir werden es neben dem Parlament errichten.“

Dieses neue Denkmal wäre sinnvoll, wenn wir ebenso prominente Denkmäler für die Millionen Opfer von Kriegen, Hungersnöten und Massakern hätten, die vom Britischen Empire verübt wurden. Aber natürlich gibt es keine Pläne, neben dem Parlament riesige Denkmäler für diese ebenso würdigen Opfer zu errichten.

Die Fixierung des britischen Establishments auf einen Völkermord gegenüber allen anderen veranlasste Starmer im Januar dazu, anzukündigen, dass jeder Schüler Zeugenaussagen von Holocaust-Überlebenden anhören sollte. Dieser Respekt gegenüber Holocaust-Überlebenden scheint sich jedoch nicht auf diejenigen zu erstrecken, die Israel kritisieren.

Als 2018 berichtet wurde, dass Menschen wegen „Rufens“ entfernt wurden, zeigten sich Journalisten und Politiker überhaupt nicht besorgt über diese Störung – obwohl der Hauptredner der Veranstaltung ein Auschwitz-Überlebender war. Stattdessen fixierten sie sich darauf, dass der Vorsitzende der Versammlung, der ehemalige Labour-Chef Jeremy Corbyn, diesem bestimmten Überlebenden erlaubt hatte, Israels Politik mit der der Nazis zu vergleichen.

Dies war nur eine von vielen weitgehend erfundenen Geschichten über das angebliche „Antisemitismusproblem“ der Labour-Partei – ein „Problem“, das von Corbyns Gegnern in der Labour-Fraktion im Parlament massiv übertrieben wurde, um seine Führung zu diskreditieren.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Starmer, als Kapos bei einer Sitzung der Labour-Delegierten widersprach und sagte, er habe in der Partei nie Antisemitismus erlebt, ihm vorwarf, die Partei zu spalten – und dass sie seitdem nie wieder miteinander gesprochen haben.

Im Jahr 2023 drohte Labour Kapos mit Disziplinarmaßnahmen, sollte er bei einer vom verbotenen Socialist Labour Network organisierten Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag sprechen. Da Kapos nicht bereit war, sich auf diese Weise mundtot machen zu lassen, trat er aus der Partei aus.

Dieser Missbrauch von Antisemitismus und Holocaust sowie die Misshandlung von Holocaust-Überlebenden sind schockierend. Aber vielleicht sollten wir nicht so schockiert sein. Schließlich sind wir auch nicht schockiert, wenn Wladimir Putin die Erinnerung an die Gräueltaten der Nazis benutzt, um seinen Krieg in der Ukraine zu rechtfertigen.

Geschichte zu missbrauchen ist genau das, was Politiker tun. Das einzig wirklich Schockierende ist, dass so viele vermeintlich intelligente Journalisten und politische Kommentatoren immer noch so unkritisch und leichtgläubig sind. Eines Tages wird sich das vielleicht ändern.

Bis dahin müssen wir einfach weiter gegen Völkermord und dessen Missbrauch protestieren.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Mark Etkind ist der Sohn eines Überlebenden des Ghettos von Lodz und verschiedener Konzentrationslager, darunter Buchenwald, und Mitorganisator von Holocaust-Überlebenden und Nachkommen gegen den Völkermord in Gaza.

