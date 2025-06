https://www.newarab.com/news/wbs-palestinians-are-trapped-between-israel-iran-crossfire



Palästinenser im besetzten Westjordanland sind zwischen den Fronten Israels und Irans gefangen

Während illegale israelische Siedlungen über Luftabwehrsysteme und Schutzbunker verfügen, gibt es in den palästinensischen Gebieten im besetzten Westjordanland keinerlei Schutz.

Fayha Shalash

18. Juni 2025

Dieses Bild zeigt iranische Raketenspuren am Himmel über der Stadt Ramallah im besetzten Westjordanland am 18. Juni 2025. [Getty]

Das Leben der Palästinenser im besetzten Westjordanland ist durch herabfallende iranische und jemenitische Raketen oder Splitter von israelischen Abfangraketen, die von Luftabwehrsystemen abgefeuert werden, extrem gefährdet.

Sie werfen Israel vor, diese Abfangraketen absichtlich aus dem Luftraum illegaler israelischer Siedlungen auf palästinensische Dörfer und Städte umzulenken, ohne Rücksicht auf das Leben der Bewohner zu nehmen.

In der Stadt Sa’ir östlich von Hebron wurden am Freitag fünf palästinensische Kinder durch Splitter einer jemenitischen Rakete leicht bis mittelschwer verletzt, nachdem israelische Raketen deren Flugbahn abgefangen hatten.

Abfangraketen versuchen, die Gefahr durch Raketen so weit wie möglich von den israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland abzulenken, was dazu führt, dass diese Raketen oder Splitter oft über palästinensische Gebiete verstreut werden.

Maysa Tarawa berichtete The New Arab, dass vier ihrer Kinder und ihr Neffe verletzt wurden, als eine jemenitische Rakete in ihrem Garten einschlug.

Sie erklärte, dass in der nahe gelegenen Siedlung Kiryat Arba Luftangriffssirenen ertönten, gefolgt von einer lauten Explosion, die das Haus heftig erschütterte. Dann hörte sie ihre Kinder schreien und weinen.

„Die 12-jährige Yara trug ihre 4-jährige Schwester Julia vor dem Haus, als Steine auf sie fielen und sie verletzten. Währenddessen spielten der 10-jährige Nour und der 8-jährige Zaid mit meinem 8-jährigen Neffen Karam draußen und erlitten alle Verbrennungen durch die Wucht der Rakete“, sagte sie.

Das Haus war sofort voller Staub, und die Familie konnte nicht ganz begreifen, was passiert war. Kurze Zeit später stellten sie fest, dass alle Fenster zerbrochen waren, einige davon aus den Rahmen gerissen, die Küchentheke war ebenfalls weggeblasen und die Möbel übereinander geschoben worden.

Im Jahr 2014, während des Krieges im Gazastreifen, schlug eine Abfangrakete in der Nähe des Hauses ein, wobei es keine Opfer gab, aber erheblicher Sachschaden entstand.

„Die Kinder haben immer noch Angst, und Yara weigert sich nach wie vor, zu Hause zu schlafen. Sie schläft bei ihrem Großvater. Sie alle leben in Angst, Unruhe und einem schwierigen psychischen Zustand“, schloss Maysa.

Die Stadt Dhahiriya südlich von Hebron ist eines der Gebiete, die am stärksten von Splittern aus Abfangraketen betroffen sind, die bislang Sachschäden verursacht haben.

Ali Shaban, der Bürgermeister, berichtete TNA, dass fast täglich Splitter herunterfallen und Häuser, Straßen und Wohngebiete treffen. Die Stadt erstreckt sich über ein großes Gebiet, das jedoch vollständig besiedelt ist.

Er sagte, er habe das palästinensische Militärverbindungsbüro kontaktiert und über dieses Problem informiert, aber es scheint keine Lösung zu geben.

„Die Bewohner melden ständig Splitter von Abfangraketen, die auf die Dächer ihrer Häuser oder in ihre Gärten fallen, sodass an den meisten Tagen leider Splitter zu sehen sind“, fügte er hinzu.

Ausnutzung des Krieges

Der Rassismus des Iron Dome-Systems beschränkt sich nicht nur auf das besetzte Westjordanland. In den 1948 besetzten Gebieten betrachtet Israel palästinensische Gemeinden als „offene Gebiete“ und fängt keine Raketen für sie ab.

Zu diesen Gebieten gehört auch die Stadt Tamra in der Nähe von Haifa, wo am Sonntag vier palästinensische Frauen durch eine iranische Rakete auf tragische Weise ums Leben kamen. Grund dafür ist das Fehlen eines Luftabwehrsystems in diesem Gebiet.

In palästinensischen Dörfern und Städten, sowohl in den Gebieten von 1948 als auch im Westjordanland, gibt es keine Schutzräume. Der Schutz vor Raketen liegt bei den Palästinensern selbst, die aufgrund bewusster israelischer Restriktionen nicht einmal die Infrastruktur in ihren Gebieten ausbauen können.

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza und des neuen Krieges Israels gegen den Iran ist kein einziger Splitter von jemenitischen oder iranischen Raketen oder Abfangraketen auf israelische Siedlungen gefallen. Im Gegensatz dazu sind Dutzende solcher Raketen in palästinensischen Dörfern und Städten eingeschlagen, was die Überzeugung der Palästinenser bestärkt, dass ihr Leben nicht so wichtig ist wie das der Siedler.

Issa Amro, ein Aktivist gegen die Siedlungen, sagte gegenüber TNA, dass Israel das Leben seiner Siedler schützt und die aktuelle Eskalation mit dem Iran ausnutzt, um seine Kontrolle auszuweiten und die Palästinenser zu isolieren.

Er betonte, dass Israels Schutz der Siedler auf Kosten der Palästinenser gegen das Völkerrecht verstößt und eine schwere Verletzung der Rechte der Zivilbevölkerung darstellt, die eigentlich vollständig geschützt sein sollte.

„Israel nutzt diesen Krieg, um Fakten vor Ort in Bezug auf Siedlungen und die Vertreibung der Palästinenser zu schaffen. Es nutzt jeden Konflikt in der Welt, um die Palästinenser zur Flucht zu zwingen und ihr Land zu verlassen“, fügte er hinzu.

Gleichzeitig greifen israelische Siedler unter dem Schutz der israelischen Armee, die ihre Hauptquartiere und Lager evakuiert und sich unter den Palästinensern versteckt, die keine Nahrung, Wasser und Energieversorgung haben und keinen sicheren Ort zum Schutz finden, weiterhin unerbittlich Palästinenser an.

„Sie bringen uns in Gefahr und hungern uns aus, und sie verstoßen offen gegen das Völkerrecht und das Kriegsrecht, ohne dass sie dafür bestraft werden oder sich jemand darum kümmert“, sagte Amr.

