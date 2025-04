Netanjahus Krieg gegen israelische Institutionen

https://www.counterpunch.org/2025/04/01/netanyahus-war-on-israeli-institutions/



Binoy Kampmark

1. April 2025

Bildquelle: Chenspec – CC BY-SA 4.0

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu führt einen Krieg an vielen Fronten. Er hat den angespannten Waffenstillstand mit der Hamas in Gaza auf spektakulär blutige Weise beendet und die Bombardierung von Hisbollah-Stellungen im Südlibanon wieder aufgenommen. Auch die von den Huthi-Rebellen im Jemen auf Israel abgefeuerten Raketen bergen die Gefahr einer weiteren Ausweitung der Feindseligkeiten.

Im Inland führt er einen zermürbenden, ja sogar gewalttätigen Feldzug gegen israelische Institutionen und ihre Vertreter, ein Unterfangen, das sich nicht von seinem laufenden Korruptionsprozess trennen lässt. So hat er sich beispielsweise damit beschäftigt, die Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara ihres Amtes zu entheben, ein Prozess, der angesichts der notwendigen Rolle eines Sonderausschusses für Ernennungen langwierig sein wird. Am 23. Mai verabschiedete das Kabinett einen Misstrauensantrag gegen sie, was einen scharfen Brief des Generalstaatsanwalts nach sich zog, in dem die Regierung Netanjahu es gewagt habe, sich „über das Gesetz zu stellen, ohne Kontrolle und Gegenkontrolle zu handeln, und das sogar in den heikelsten Zeiten“.

Ganz oben auf der Abschussliste von Netanjahu steht der Geheimdienstmitarbeiter Ronen Bar, der Chef des Shin Bet, den er ausdrücklich beschuldigt, von dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 gewusst zu haben. „Das ist eine Tatsache und keine Verschwörung“, heißt es unverblümt in einer Erklärung aus dem Büro des Premierministers. An jenem Morgen um 4:30 Uhr „war dem scheidenden Shin-Bet-Chef bereits klar, dass eine Invasion des Staates Israel wahrscheinlich war“.

Das PMO versäumte es, Netanyahus Eigeninteresse an der Verfolgung von Bar zu erwähnen, da Shin Bet das Büro auf Verbindungen zur Regierung von Katar untersucht, die angeblich Barauszahlungen zur Förderung der Interessen von Doha beinhalten.

Bar wurde zwar offiziell entlassen, eine Maßnahme, die noch nie von einer Regierung des israelischen Staates ergriffen wurde, doch das israelische Oberste Gericht hat seine Entlassung ausgesetzt und Netanjahu erlaubt, Ersatzkandidaten in Betracht zu ziehen.

Es ist jedoch die Justiz, die viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, und zwar schon vor den Anschlägen vom 7. Oktober. Ein Großteil des Jahres 2023 wurde darauf verwendet, den Einfluss und die Unabhängigkeit des Obersten Gerichtshofs zu beschneiden. Einige Gesetze, die diesen Prozess anstrebten, waren im Juli 2023 verabschiedet worden, aber der Oberste Gerichtshof hob das Gesetz im Januar 2024 in einer 8:7-Entscheidung auf. Das entsprechende Gesetz entzog dem Gericht die Möglichkeit, die Exekutive zu kontrollieren, indem es Regierungsentscheidungen, die als „unvernünftig“ erachtet wurden, für ungültig erklärte. Nach Ansicht der ehemaligen Obersten Richterin Esther Hayut war das Gesetz „extrem und unrechtmäßig“ und stellte eine Abkehr „von den grundlegenden Befugnissen der Knesset dar, weshalb es aufgehoben werden muss“.

Selbst in Kriegszeiten war die Regierung Netanjahu weiterhin fest entschlossen, einer aktiven Justiz die Flügel zu stutzen. Im Januar 2025 unternahm sie einen zweiten Versuch mit einem neuen, geänderten Vorschlag, der gemeinsam vom israelischen Justizminister Yariv Levin und Außenminister Gideon Sa’ar verfasst wurde. Das Gesetz, das am 27. März in dritter und letzter Lesung von der Knesset verabschiedet wurde, ändert den Ausschuss, der für die Ernennung von Richtern zuständig ist. Der vorherige neunköpfige Justizausschuss bestand aus drei Richtern, zwei unabhängigen Anwälten und vier Politikern, die zu gleichen Teilen aus Regierung und Opposition stammten. Nun werden die entsprechenden Anwälte von der Regierung und der Opposition ernannt und sollen nach den nächsten Wahlen in Kraft treten.

Die Erschütterungen in der israelischen Politik zeigten sich in verschiedenen Versuchen, die Gesetzgebung aufzuhalten, wenn nicht gar ganz aufzugeben. Gegen das Gesetz zur Änderung des Ausschusses für die Ernennung von Richtern wurden 71.023 Einwände erhoben. Es wurde zwar mit 67 zu 1 Stimmen angenommen, aber nur, weil die Opposition die Abstimmung boykottierte. Benny Gantz, der Vorsitzende der Nationalen Einheit, schrieb an Netanjahu vor den Lesungen und plädierte für eine Aufgabe des Gesetzes. „Ich appelliere an Sie als jemanden, der die Verantwortung dafür trägt, im Namen aller Bürger dieses Landes zu handeln.“ Er erinnerte den Premierminister daran, dass die israelische Gesellschaft “verwundet und blutend, auf eine Weise gespalten ist, wie wir es seit dem 6. Oktober [2023] nicht mehr gesehen haben. 59 unserer Brüder und Schwestern sind immer noch in Gaza gefangen, und unsere Soldaten, aus allen politischen Lagern, kämpfen an mehreren Fronten.“

Die Warnung kam schließlich. Ein solches Vorgehen, bei dem eine parlamentarische Mehrheit „einseitig Gesetze verabschieden kann, die von der Bevölkerung abgelehnt werden, wird die Fähigkeit zur Schaffung umfassender Reformen, die die gesamte Bevölkerung ansprechen, beeinträchtigen, zu einer Polarisierung führen und das Misstrauen sowohl in der Legislative als auch in der Exekutive erhöhen.“

Bevor die Gesetzgeber in einem letzten Versuch, Gantz zu überzeugen, unter Berufung auf den ehemaligen Premierminister Menachem Begin eine Mahnung aussprachen, dass „Demokratien langsam untergehen oder sterben, wenn sie an einer bösartigen Krankheit leiden, die als Krankheit der Mehrheit bezeichnet wird“. Eine solche Krankheit schreitet allmählich voran, bis „der Vorhang der Dunkelheit langsam über der Gesellschaft fällt“.

Gantz versuchte auch, Levin dazu zu drängen, das Gesetz vor den beiden Plenartagungen der Knesset fallen zu lassen. In einem Bericht von Channel 12 nannte er es einen „Fehler“, die Gesetzgebung voranzutreiben. Die Antwort von Levin lautete, dass die Gesetzgebung ein geeigneter Kompromiss sei, den er und Sa’ar als Abschwächung des vorherigen Vorschlags eingebracht hätten, der der Regierung die vollständige Kontrolle über die Ernennung von Richtern übertragen hätte. Die Überarbeitung sollte „die Spaltung der Nation heilen“.

Heilung ist für Netanjahu ein schwer vorstellbares Konzept. Seine autoritäre Politik ist die eines obersten Überlebenskünstlers mit einer Prise zweckdienlichem Populismus. Den sozialen Pakt mit schädlichen Angriffen auf verschiedene heilige Kühe, von Geheimdienstmitarbeitern bis hin zu Richtern, zu zerschlagen, ist das Opfer, das er bereit ist zu bringen. Dass dies zu einem Misstrauen gegenüber den israelischen Institutionen führen wird, scheint ihn weniger zu beunruhigen als die Tatsache, dass er sich der Rechenschaftspflicht entzieht und die Nachwelt fragwürdige Belohnungen erhält.

Binoy Kampmark war Commonwealth-Stipendiat am Selwyn College in Cambridge. Er lehrt an der RMIT University in Melbourne. E-Mail: bkampmark@gmail.com

Übersetzt mit Deepl.com

