Mearsheimer: Syrien stehen Unruhen bevor

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

15. Dezember 2024



John Mearsheimer kritisiert, dass die Medien versuchen, das Bild des HTS-Anführers Mohammed al-Jolani zu beschönigen, der nach wie vor ein „gesuchter Terrorist“ ist, auf den ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar ausgesetzt ist.

Neue Regimekräfte feiern den Sturz der syrischen Regierung am 8. Dezember auf dem Umayyad-Platz in Damaskus. (AFP)

Nach dem Sturz der Regierung von Bashar Assad wird Syrien voraussichtlich eine längere Periode des Chaos erleben, so John Mearsheimer, Professor für Politikwissenschaft und Theoretiker an der Universität von Chicago.

In einem am Samstag veröffentlichten Beitrag auf Going Underground erklärte Mearsheimer, es sei unwahrscheinlich, dass sich in Damaskus bald eine „kohärente Regierung“ bilden werde, die in der Lage sei, das gesamte Land zu kontrollieren.

„Wie sich das alles in Zukunft entwickeln wird, ist fast unmöglich zu sagen, außer dass es so aussieht, als ob in Syrien auf absehbare Zeit ein beträchtliches Chaos herrschen wird“, sagte er.

Der Politikwissenschaftler von der Universität Chicago bezeichnete den Regimewechsel auch als „kurzfristigen Erfolg“ für die Unterstützer der Opposition, vor allem die USA.

„Wir [die USA] haben uns im Grunde mit einer Reihe von Al-Qaida- und ISIS-Aktivisten zusammengetan, und sie haben gewonnen“, erklärte Mearsheimer und kritisierte die Medien dafür, dass sie versuchten, das Bild des HTS-Anführers Mohammed al-Jolani zu säubern, der nach wie vorein ‚gesuchter Terrorist ‘ sei, auf den ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar ausgesetzt sei.

„Diese Journalisten wissen sehr wohl, und die meisten Amerikaner wissen es auch, dass die USA Terroristen unterstützen“, sagte er.

In Bezug auf den Sturz der Assad-Regierung meinte Mearsheimer, dass das syrische Militär seit langem kritische Probleme hatte, die Assad nicht angegangen war, was zu einem „ausgehöhlten“ Militär führte, das den Kräften des neuen Regimes nicht standhalten konnte.

Obwohl er argumentierte, dass der Verlust des Assad-Regimes kein großer Rückschlag für Russland sei, warnte Mearsheimer, dass dies „existenzielle“ Konsequenzen für den Iran haben könnte, die dessen Streben nach Atomwaffen möglicherweise beschleunigen könnten. Er wies jedoch darauf hin, dass der Iran noch keine unmittelbaren Schritte in diese Richtung unternommen habe und dass es noch mehrere Jahre dauern würde, um solche Fähigkeiten zu entwickeln.

UN-Gesandter drängt bei Krisengesprächen auf Maßnahmen zur Verhinderung des Zusammenbruchs Syriens

Der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen, rief am Samstag ausländische Mächte dazu auf, den Zusammenbruch der kritischen Institutionen Syriens nach dem Sturz von Präsident Bashar al-Assad zu verhindern.

Der Appell erging während einer Krisenkonferenz im jordanischen Akaba, wo Diplomaten aus den USA, den arabischen Staaten, der Türkei und der EU zusammenkamen, um die anhaltende Krise zu erörtern.

Pedersen betonte, wie wichtig es sei, die staatlichen Institutionen zu schützen und die rasche Bereitstellung humanitärer Hilfe zu gewährleisten.

„Wir müssen sicherstellen, dass die staatlichen Institutionen nicht zusammenbrechen und dass wir so schnell wie möglich humanitäre Hilfe leisten können“, sagte Pedersen und fügte hinzu: “Wenn wir das erreichen können, gibt es vielleicht eine neue Chance für das syrische Volk.“

Bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken bekräftigte Pedersen seine Unterstützung für einen „glaubwürdigen und integrativen“ politischen Prozess zur Bildung der nächsten syrischen Regierung. Blinken, der sich mit führenden Politikern in Jordanien, der Türkei und dem Irak getroffen hat, unterstrich die Bedeutung einer „inklusiven“ Lösung, die die verschiedenen ethnischen und religiösen Gemeinschaften in Syrien repräsentiert.

Blinken hob auch die wichtige Rolle der UNO hervor, die bei der Bereitstellung von humanitärer Hilfe und dem Schutz von Minderheiten in Syrien eine entscheidende Rolle spielt“.

Übersetzt mit Deepl.com

