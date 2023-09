Medien: Selenskij könnte im UN-Sicherheitsrat mit Vertreter Russlands an einem Tisch sitzen Wie einige westliche Medien berichtet, könnte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im UN-Sicherheitsrat an einem Tisch mit einem russischen Delegierten landen. Die Sitzung soll der Beilegung des Ukraine-Konflikts gewidmet sein.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij könnte sich mit einem russischen Vertreter an einem Tisch wiederfinden. Dies berichtet die Zeitung Politico unter Berufung auf einen westlichen Diplomaten. Nach Angaben der Zeitung könnte Selenskij, wenn nächste Woche eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zur Ukraine abgehalten wird, „seine Position öffentlich am selben Tisch mit einem Vertreter Russlands darlegen“.

Es wird darauf hingewiesen, dass Selenskij in New York um Unterstützung für seinen Zehn-Punkte-Friedensplan werben und nach einem Ausweg aus der Nahrungsmittelkrise suchen will. Nach Angaben von Politico könnte Außenminister Sergei Lawrow, der die russische Delegation bei der nächsten Sitzung der Generalversammlung leiten wird, als Vertreter Russlands an der Sitzung teilnehmen.

