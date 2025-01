https://redflag.org.au/article/gaza-ceasefire-keep-up-the-fight-for-a-free-palestine



Waffenstillstand im Gazastreifen: Kämpft weiter für ein freies Palästina

19. Januar 2025

Mick Armstrong

Die Palästinenser im Gazastreifen feierten die erste Ankündigung des Waffenstillstandsabkommens überschwänglich. Doch ihre Hoffnungen auf eine bessere Zukunft nach 15 Monaten voller Hölle und Elend wichen der Angst, als Israel sofort eine weitere wütende Kampagne von Luftangriffen auf zivile Ziele startete.

Dies war eine klare Botschaft der israelischen Absichten. Ja, es könnte ein Waffenstillstand kommen, aber Israel wird seine militärische Kontrolle über die palästinensische Bevölkerung der Enklave aufrechterhalten und durchsetzen. Gaza wird ein Freiluft-Gefangenenlager bleiben, über das Israel die Hölle loslassen wird, wann immer es seinen Interessen dient.

Der Waffenstillstand, sofern er hält, wird nach all dem Leid natürlich eine Erleichterung sein. Allerdings ist das komplexe Abkommen in drei Phasen fragil, und die Israelis könnten durchaus versuchen, es zu stören oder zu sabotieren.

Die rechtsextremen und faschistischen Kräfte in Israel sind über jede Unterbrechung des völkermörderischen Krieges wütend. Finanzminister Bezalel Smotrich forderte einen „vollständigen Sieg“ – einen endlosen Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung und die Zerstörung jeglicher Hoffnungen auf einen eigenen Staat. Die Rechtsextremen fordern die Wiederaufnahme der Angriffe nach der sechswöchigen ersten Phase des Waffenstillstandsabkommens und der Freilassung der Geiseln.

Das Leben der Menschen in Gaza wird sich durch den Waffenstillstand nur minimal verbessern. Zusätzlich zu den Zehntausenden Toten und der noch viel größeren Zahl an Verwundeten wurde die gesamte Infrastruktur von Gaza verwüstet – Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Straßen, das Abwassersystem, die Landwirtschaft, Bäckereien, die Strom- und Wasserversorgung. Es gibt keine Arbeitsplätze. Krankheiten und Hungersnöte sind auf den Straßen allgegenwärtig. Die Bomben mögen aufhören, aber all dies wird sich nicht ändern.

Den Bewohnern von Gaza werden im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens keine echten demokratischen Rechte zugestanden. Es wird keine freien Wahlen geben. Ihnen soll eine Militärdiktatur aufgezwungen werden.

Die US-Regierung möchte, dass eine internationale Interimsregierung, die sich größtenteils aus Truppen „verlässlicher“ autoritärer arabischer Staaten zusammensetzt, Gaza überwacht, gefolgt von der Ernennung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die die Leitung übernimmt. Die PA versucht, sich bei den USA und Netanjahu für eine Rolle als verlässliches Vichy-Regime in Gaza zu empfehlen, indem sie eine brutale Offensive im Westjordanland durchführt, um jegliche demokratische Opposition gegen ihre Diktatur zu zerstören.

Nachdem Israel Gaza verwüstet hat, hat es nun grünes Licht von den USA, seinen Angriff auf die Westbank zu verstärken, die das Hauptziel der Zionisten ist. Die Israelis bauen ihre illegalen Siedlungen rasch aus und vertreiben die Palästinenser unerbittlich von ihrem Land. Um ihre Absichten glasklar zu machen, wurde unmittelbar nach der Bekanntgabe des Waffenstillstands eine mörderische Truppe zionistischer Siedler aus der Haft entlassen und auf die Bevölkerung der Westbank losgelassen.

Der US-Imperialismus ist der entscheidende Gewinner dieses langwierigen Krieges, sogar noch mehr als Israel. Der Rivale der USA, der Iran, wurde stark geschwächt – seine strategische Position im Nahen Osten wurde erheblich geschwächt.

Der wichtigste Verbündete des Iran, die Hisbollah, hat militärisch und politisch schwere Schläge einstecken müssen. Die Führung der Hisbollah wurde durch israelische Angriffe dezimiert und ein Großteil ihres Militärapparats zerstört. Und nach langen Monaten des politischen Stillstands und einem weiteren Versuch, die Hisbollah zu isolieren, wurden im Libanon ein neuer, von den USA unterstützter Präsident und Premierminister eingesetzt.

Das monströse Assad-Regime in Syrien, ein weiteres Schlüsselelement der vermeintlichen „Achse des Widerstands“, wurde gestürzt. Die Hamas wurde zerschlagen, die pro-iranischen Milizen im Irak geschwächt.

Die herrschende Klasse und das politische Establishment der USA, nicht nur Trump und Biden, scheinen Netanjahu klargemacht zu haben, dass Israel im Krieg gegen Gaza alles erreicht hat, was es erreichen konnte. Die USA waren dafür, nach ihrem Sieg im Nahen Osten weiterzumachen und sich wieder auf das Hauptspiel des US-Imperialismus zu konzentrieren: die Vorbereitung auf einen zukünftigen Krieg mit China.

Eine Reihe von völlig heuchlerischen westlichen Staats- und Regierungschefs erklärte, der Waffenstillstand in Gaza sollte der Auftakt zu einer Zweistaatenlösung für die Palästinenser sein. Dies ist eine monumentale Fassade, um den Anschein zu erwecken, dass sie auch nur einen Funken moralischen Anstands besitzen und sich um die Menschenrechte kümmern.

Diese kapitalistischen Politiker wissen ganz genau, dass der zionistische Staat niemals die Gründung eines palästinensischen Staates neben Israel akzeptieren wird. Und die westlichen Staats- und Regierungschefs waren noch nie bereit, Israel ernsthaft in die Pflicht zu nehmen, um auch nur ein Quäntchen Gerechtigkeit für die Palästinenser zu erreichen. Ein mächtiger israelischer Staat dient den strategischen Interessen des westlichen Imperialismus im lebenswichtigen Nahen Osten.

Die radikale internationale Bewegung zur Unterstützung Palästinas, die in den letzten 15 Monaten entstanden ist, ist eine der wenigen positiven Entwicklungen, die aus diesem schrecklichen Völkermord hervorgegangen sind. Wir haben die größten und nachhaltigsten Proteste erlebt, die es je in der westlichen Welt zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser gegeben hat. Die politischen Meinungen haben sich erheblich verschoben, insbesondere bei einer Schicht jüngerer Menschen.

Die Bewegung darf im Kampf nicht nachlassen. Selbst wenn der Waffenstillstand hält, werden die schrecklichen Probleme, mit denen das palästinensische Volk konfrontiert ist, nicht gelöst.

Die Bewegung muss als absolutes Minimum fordern, dass die westlichen Mächte, die Israel unterstützt haben, ohne Bedingungen für den Wiederaufbau von Gaza zahlen. Dies muss sofort beginnen. Lebensmittel, medizinische Versorgung, Treibstoff und provisorische Unterkünfte müssen in Strömen fließen.

Kranke und Verwundete müssen Gaza verlassen dürfen, um eine angemessene medizinische Behandlung zu erhalten. Palästinensische Flüchtlinge müssen nach Australien einreisen dürfen und sofort Asyl erhalten.

Die israelische Armee muss sofort aus dem gesamten Gazastreifen abgezogen werden. Die israelischen Razzien im Westjordanland müssen sofort eingestellt werden. Netanjahu und das gesamte israelische Kriegskabinett sollten verhaftet und wegen Völkermordes angeklagt werden. Die australische Regierung sollte alle Beziehungen zu Israel abbrechen. Wir dürfen nicht vergessen, was in diesem völkermörderischen Krieg geschehen ist.

Aber darüber hinaus muss die Bewegung für echte soziale und nationale Freiheit für das palästinensische Volk kämpfen, vom Fluss bis zum Meer. Die einzige Lösung, für die es sich zu kämpfen lohnt, ist eine vollständig demokratische Gesellschaft, in der alle Menschen im historischen Palästina, unabhängig von ihrer Religion oder Nicht-Religion und unabhängig von ihrem ethnischen Hintergrund, wirklich gleiche Rechte haben.

Die Pro-Palästina-Bewegung muss auch den Weg zur Befreiung aufzeigen und diskutieren. Wie kann die Freiheit des palästinensischen Volkes angesichts der Militärmacht des zionistischen Staates mit seiner scharfen Unterstützung durch die USA und andere westliche imperialistische Staaten wie Australien erreicht werden?

Nach all den Schrecken der letzten 15 Monate ist klar, dass wir uns nicht auf kapitalistische Politiker jeglicher politischer Couleur verlassen können, egal ob Demokraten oder Republikaner, Labour oder Liberale. Es hat keinen Sinn, sie um Menschlichkeit zu bitten oder die vermeintlich „kleinere Übel“-Alternative zu wählen, die sich, sobald sie an der Regierung ist, immer als eine andere Form des Übels herausstellt.

Die gesamte westliche kapitalistische Ordnung muss in Frage gestellt werden. Das bedeutet, eine sozialistische Bewegung mit einer starken Unterstützerbasis in der Arbeiterklasse aufzubauen.

Das ist keine einfache Aufgabe. Es wird nicht über Nacht geschehen, aber es ist die einzige Hoffnung auf echte Befreiung.

Im Nahen Osten hat sich die sogenannte „Achse des Widerstands“, auf die Teile der palästinensischen Bewegung blickten, als reiner Papiertiger entpuppt. Sie war nie bereit oder in der Lage, den Palästinensern nennenswerte Unterstützung zu bieten, geschweige denn Israel zu besiegen.

Die Achse des Widerstands war lediglich ein Mechanismus zum Schutz der Interessen des reaktionären iranischen Staates. Es ging nicht darum, für die Rechte der Palästinenser und der Unterdrückten und Ausgebeuteten im Nahen Osten einzutreten.

Viele Jahrzehnte Erfahrung haben auch hinreichend gezeigt, dass keines der kapitalistischen Regime der Region, trotz ihrer manchmal radikalen Ansprüche, jemals bereit war, einen umfassenden Kampf gegen den Imperialismus und für die Befreiung Palästinas zu führen. Ein solcher Kampf würde die Mobilisierung der Masse der Arbeiter und Unterdrückten erfordern, was unweigerlich den Reichtum und die Macht der herrschenden Klassenelite bedrohen würde.

Außerdem wird ein Guerillakampf, so heldenhaft er auch sein mag, nicht in der Lage sein, die Macht des zionistischen Staates zu besiegen, der vom US-Imperialismus bis ins Mark unterstützt wird. Dies war jahrzehntelang der Ansatz der alten Palästinensischen Befreiungsorganisation unter Jassir Arafat und jetzt der Hamas, aber ohne Erfolg.

Die einzige Kraft, die in der Lage ist, die gesamte arabische Welt entscheidend ins Wanken zu bringen und eine Revolution bis an die Grenzen Israels zu bringen, ist die Arbeiterklasse. Die Interessen der Palästinenser sind eng mit denen der Arbeiter in den umliegenden Staaten verbunden, die unter der brutalen diktatorischen Herrschaft des Kapitalismus leiden.

Die Revolte des Arabischen Frühlings 2011 hat gezeigt, dass es das Potenzial für Massenaufstände gibt, die die gesamte Region erfassen können. Beim nächsten Mal müssen die Revolten viel weiter gehen und nicht nur Diktatoren wie Mubarak in Ägypten stürzen, sondern die Arbeiter müssen die Macht direkt in die eigenen Hände nehmen. Das bedeutet, dass eine kämpferische revolutionäre Linke wiederaufgebaut werden muss, die bereit ist, den Kampf bis zum Ende zu führen.

Übersetzt mit Deepl.com

