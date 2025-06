https://thecradle.co/articles/perception-vs-reality-what-the-israel-iran-war-actually-reveals



Wahrnehmung vs. Realität: Was der Krieg zwischen Israel und Iran tatsächlich offenbart

Tel Aviv glaubte, dass die Islamische Republik mit einigen Militärschlägen, gezielten Attentaten und Autobomben zusammenbrechen würde. Stattdessen erleiden die Israelis eine historische Niederlage, da sich die Iraner vehement hinter ihre Regierung und ihre Streitkräfte stellen.

Shivan Mahendrarajah

21.

Mythenbildung als Strategie

Seit dem 13. Juni dominiert die „Operation Rising Lion“ die Schlagzeilen, begleitet von einer Flut westlicher Medienberichte, die den Iran als nur noch wenige Tage von der Fertigstellung einer Atombombe entfernt darstellen. Als Reaktion darauf hat Israel eine Welle von Luftangriffen auf iranisches Territorium gestartet, die sich gegen militärische, nukleare und zivile Infrastruktur richten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verglich dies mit der Bombardierung des irakischen Osirak-Reaktors im Jahr 1981 – ein notwendiger Schlag, um die Vernichtung zu verhindern.

Hinter den bekannten Floskeln der „präventiven Verteidigung“ verbirgt sich jedoch eine unverkennbare imperiale Kalkulation. Über 200 israelische Flugzeuge nahmen an den ersten Angriffen teil, die mit tiefen Eindringflügen und Cyberkrieg geführt wurden. Die iranische Luftabwehr und Radaranlagen gehörten zu den ersten Zielen. Der Mossad und verbündete Kräfte setzten Stellvertreter ein, um interne Sabotageakte zu zünden, darunter Drohnen- und Autobombenanschläge in Großstädten.

Dies war kein „chirurgischer Schlag”, um eine Bombe zu stoppen. Es war eine Kriegserklärung – ein Versuch, die Islamische Republik zu enthaupten.

Iran: Schwaches „Regime” oder widerstandsfähiger Staat?

Westliche Einschätzungen beharren darauf, dass der Iran ins Wanken geraten sei: Seine Wirtschaft sei durch Sanktionen ausgehöhlt, die Bevölkerung brodle, die Führung sei zersplittert. Aber das sind Fantasien. Was seit dem Angriff Israels am 13. Juni zutage getreten ist, ist kein zusammenbrechendes „Regime“, sondern ein Staat, der sich unter Beschuss anpasst – und um den sich die Mehrheit der Iraner, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit, geschart hat.

Entgegen der westlichen Darstellung haben die Angriffe, bei denen hochrangige Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) und Atomwissenschaftler getötet wurden, die strategische Position des Iran kaum beeinträchtigt. Innerhalb weniger Stunden bekräftigte der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, die Kontrolle der Artesh (konventionelle Streitkräfte) über die nationale Verteidigung, beförderte neue Kommandeure und aktivierte vorab geplante Angriffsprotokolle. Dies signalisierte eine Verlagerung der Initiative von vorsichtigen IRGC-Veteranen – viele von ihnen geprägt durch die Traumata des Krieges mit dem Irak von 1980 bis 1988 – auf eine eher hawkische Generation, die bereit ist, Israel direkt anzugreifen.

Die iranischen Vergeltungsschläge am 13., 14. und 15. Juni – die dritte Phase der Operation „True Promise“ – trafen Tel Aviv, Haifa und drei israelische Militärstützpunkte. Online-Beobachter bewunderten, wie schnell das iranische Militär trotz der Ermordung hochrangiger Offiziere in Kriegsbereitschaft versetzt werden konnte. Einer bemerkte:

„Ich glaube nicht, dass das amerikanische oder israelische Militär den Verlust so vieler hochrangiger Kommandeure hätte verkraften und dennoch zurückschlagen können.“

Hat Israel die Luftüberlegenheit errungen?

Ersten Berichten zufolge hatte Israel die Kontrolle über den iranischen Luftraum übernommen, was vor allem auf Aufnahmen von israelischen Jets beruhte, die den Gegenangriffen auswichen und Scheinziele angriffen. Nach einer zwölfstündigen „Stille“ griffen die iranischen Luftabwehrsysteme jedoch mit voller Kraft wieder an. Die Verzögerung wurde entweder als Folge von Cyberkrieg oder als bewusste „Rope-a-Dope“-Strategie interpretiert: Schwäche vortäuschen, den Feind locken, ihn übermütig machen, dann zum Gegenschlag ausholen.

Der Iran verlor Einrichtungen, deren Verlust zu erwarten war, wie die veralteten IR-1-Zentrifugen in Natanz. Unterirdische Anlagen mit IR-6-Zentrifugen [SM1] in Fordow blieben unversehrt. Mobile und stationäre Luftabwehrsysteme nahmen bei Einbruch der Dunkelheit ihren Betrieb wieder auf, und es gibt unbestätigte Berichte über israelische Flugzeuge, die bei späteren Versuchen, den iranischen Luftraum zu durchbrechen, abgeschossen wurden.

Israelische Medien verkündeten „Luftüberlegenheit”, aber die meisten bestätigten Angriffe richteten sich gegen Lockvögel. Wie der Militäranalyst Mike Mihajlovic erklärte, „sind mehr als drei Viertel der Videos, die im Umlauf sind, tatsächlich Treffer auf Lockvögel”.

Die von Tel Aviv verbreitete Illusion der Dominanz bröckelt.

Krieg durch Terror

Da Israel nicht in der Lage war, groß angelegte Luftangriffe aufrechtzuerhalten, änderte es seine Taktik. Die Raketenangriffe aus dem irakischen Luftraum ließen nach. Stattdessen starteten der Mossad und seine internen Kräfte FPV-Drohnenangriffe, Autobombenanschläge und Angriffe mit Panzerabwehrraketen. Allein am 15. Juni explodierten in Teheran fünf Autobomben. Zivilisten wurden getroffen – Krankenhäuser, Wohnheime und Wohnhäuser.

Das sind keine militärischen Operationen. Das sind Terrorakte. Dennoch wiederholt der Westen die Darstellung Tel Avivs. Die BBC und andere bezeichnen diese Vorfälle als „Angriffe”, was auf präzise Luftangriffe hindeutet, anstatt sie als Autobombenanschläge zu bezeichnen, die sie sind. Diese bewusste sprachliche Verschleierung entmenschlicht die Iraner und beschönigt die israelische Aggression. Doch das hat die Iraner mobilisiert und geeint.

Nationale Einheit neu geschmiedet

Ähnlich wie bei der Invasion des verstorbenen irakischen Präsidenten Saddam Hussein im Jahr 1980 hat Tel Aviv die inneren Widersprüche des Iran als Zeichen des Zusammenbruchs falsch interpretiert. Doch seit dem 13. Juni haben sich Iraner aus dem gesamten politischen Spektrum – darunter auch langjährige Dissidenten – hinter den Staat gestellt.

Der Politologe Sadegh Zibakalam fragte:

„Welcher Oppositionspolitiker hat sich so oft gegen dieses Regime geäußert und geschrieben wie ich? Aber wie kann ich mich in dieser Situation dem Feind anschließen? War es richtig, dass sich die MEK Saddam angeschlossen hat?“

Der ehemalige politische Gefangene Ali Gholizadeh fügte hinzu: „Trotz all meiner Kritik an der Regierung stehe ich voll und ganz hinter dem Oberbefehlshaber der iranischen Verteidigungskräfte und [Streitkräfte] bei der Verteidigung des Vaterlandes.“

Selbst reformistische Stimmen, die einst die iranische Atompolitik kritisierten, fordern nun eine Bombe. Der Journalist und Redakteur Ali Nazary sagt: „Der Iran muss so schnell wie möglich eine Atombombe erwerben. Die Durchführung eines Atomtests ist die größte Abschreckung.“

In den iranischen sozialen Medien verbreiten sich Bilder von Zivilisten, die bei israelischen Angriffen getötet wurden. Bis zum 15. Juni wurden 224 Iraner – 90 Prozent davon Zivilisten – getötet und über 1.200 verletzt.

Zerfallende Illusionen

Der Besatzungsstaat behauptet, 120 Raketenwerfer und 200 AD-Einheiten zerstört zu haben. Aber iranische Einheiten feuern weiterhin in sichtbaren Gruppen – was auf geringe Verluste und großes Selbstvertrauen hindeutet. Unabhängige Analysten verspotten die israelischen Behauptungen als Propaganda. Patarames, ein bekannter Militärobserver, schrieb:

„Die Raketenmannschaften der IRGC fühlen sich immer noch so sicher, dass sie ihre Raketen in Gruppen abfeuern. So viel zur Luftüberlegenheit Israels.“

In Wahrheit werden die israelischen Luftabwehrsysteme immer schwächer. Iranische Raketen treffen zunehmend ohne abgefangen zu werden. Der Mythos der allmächtigen israelischen Verteidigung bröckelt.

Unterdessen bereitet Teheran laut einer Erklärung des iranischen Außenministeriumssprechers Esmail Baghaei möglicherweise seinen Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) vor und will die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) aus dem Land weisen. Das Parlament beschließt in aller Eile entsprechende Gesetze. Menschenmengen fordern einen Atomtest. Die Doppelmoral des Westens gegenüber Israels Waffenarsenal und Teherans Recht auf Selbstverteidigung treibt einen Wandel in der nationalen Strategie voran.

Reaktionen weltweit: Heuchelei offenbart

Die Rhetorik Washingtons spiegelt die Doppelzüngigkeit der Vergangenheit wider. US-Präsident Donald Trump, der während seiner ersten Amtszeit einseitig aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) ausgestiegen ist, schrieb triumphierend auf X:

„Ich habe dem Iran 60 Tage Zeit gegeben, um ein Abkommen zu schließen. Israel hat am 61. Tag angegriffen.“

Die Regierungen der G7 murmeln etwas von Deeskalation, verurteilen aber die israelische Aggression nicht. Die sogenannte „regelbasierte Ordnung“ schweigt, während Zivilisten sterben.

Die Iraner sind nicht überrascht. Im Jahr 2001 verurteilten sie die Anschläge vom 11. September und unterstützten den sogenannten Krieg gegen den Terror der USA. Heute sehen sie, wie derselbe Westen den Terrorismus gegen sie rechtfertigt. Das Vertrauen ist verloren. Der Nationalismus wächst.

Israels strategisches Glücksspiel geht nach hinten los. Die Hamas bleibt in Gaza fest verankert und greift in größerer Zahl Besatzungssoldaten an. Die Hisbollah beobachtet die Lage genau. Die mit Ansarallah verbündeten Streitkräfte im Jemen koordinieren sich mit Teheran. Wenn die irakischen Widerstandsgruppen aktiv werden, könnten die US-Streitkräfte in den Konflikt hineingezogen werden.

Unterdessen ist die Bevölkerung Tel Avivs verunsichert. Social-Media-Beiträge von Israelis, die sich in Bunkern verstecken – „sie machen uns zu Gaza“ – spiegeln die wachsende Angst wider. Der von Iran geführte psychologische Krieg ist auf dem Weg zum Sieg.

Im gesamten globalen Süden liegt die Sympathie bei Teheran. Die australische Journalistin Caitlin Johnstone drückt es so aus:

„Stellen Sie sich vor, Sie sind so böse und verhasst, dass die Menschen es lieben, zuzusehen, wie Sie geschlagen werden.“

Ein Krieg der Narrative und der Zermürbung

Die „Operation Rising Lion“ sollte den Iran enthaupten, sein Atomprogramm zerstören und seine Moral zerschlagen. Stattdessen hat sie ein zersplittertes Staatswesen geeint, die westlichen Medien diskreditiert und die Hohlheit der israelischen Abschreckung offenbart.

Die iranische Führung ist hart geblieben. Das Volk ist trotzig. Die Feinde bemühen sich, die Deutungshoheit zu erlangen.

Dies ist nicht nur ein Krieg der Raketen. Es ist ein Krieg der Narrative, der Souveränität und der historischen Erinnerung. Die Achse des Widerstands versteht das. Tel Aviv offenbar nicht.

Der persische Löwe ist nicht gut gelaunt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von The Cradle wider.

