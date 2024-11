https://www.palestinechronicle.com/election-day-spotlight-where-harris-and-trump-stand-on-israel-gaza/



Wahlkampf im Fokus – Wie Harris und Trump zu Israel und Gaza stehen

5. November 2024

Die US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris. (Design: Palestine Chronicle)

Von Romana Rubeo

Sowohl Harris als auch Trump haben wiederholt die Bedeutung der Beziehungen zwischen den USA und Israel betont und die Sicherheit Israels als Priorität in der Region bezeichnet.

Die US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump haben immer ihre starke Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht, selbst während des 13-monatigen völkermörderischen Krieges gegen Gaza, der über 43.000 palästinensische Todesopfer und mehr als 102.000 Verletzte gefordert hat.

Beide US-Politiker haben wiederholt die Bedeutung der Beziehungen zwischen den USA und Israel betont und die Sicherheit Israels als Priorität in der Region bezeichnet.

Aber wie stehen Harris und Trump nach ihren jüngsten Äußerungen zu Israel und Gaza?

„Unerschütterliches Engagement“ – Harris

Kamala Harris hat sich stets für das Recht Israels auf Selbstverteidigung und die langjährige Allianz zwischen den USA und Israel ausgesprochen.

Obwohl sie die schweren humanitären Folgen für Gaza anerkannt hat, hat sie die aktuelle Situation konsequent als Folge der Al-Aqsa-Flutoperation dargestellt, die am 7. Oktober 2023 vom palästinensischen Widerstand durchgeführt wurde.

In ihrem ersten Interview als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten im vergangenen August erklärte Harris gegenüber CNN unmissverständlich, dass die US-Politik zur Bewaffnung Israels unverändert bleiben würde, wenn sie zur Präsidentin gewählt würde.

Während Harris rhetorisch die Bedeutung des Völkerrechts betonte, hat sie wiederholt angedeutet, dass von den USA kein nennenswerter Druck ausgehen wird, um Israel zu zwingen, seine rechtswidrigen Praktiken vor Ort zu ändern.

„Lassen Sie mich eines ganz deutlich sagen: Ich bin unmissverständlich und unerschütterlich in meinem Engagement für die Verteidigung Israels und seine Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, und das wird sich nicht ändern“, sagte sie gegenüber CNN.

Aufgrund der blinden und bedingungslosen Unterstützung der Biden-Regierung für Israel während des Krieges hat sich ein Teil der arabisch-amerikanischen Gemeinschaft von der Demokratischen Partei distanziert.

In dem Bemühen, mit den „Führern der arabisch-amerikanischen Gemeinschaft“ in Kontakt zu treten, reiste Harris nach Michigan, einem wichtigen Swing-State, in dem mehr als 200.000 arabisch-amerikanische Wähler leben.

Dort versprach sie, „alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Krieg zu beenden“. Sie erkannte zwar das „Leid in Gaza“ an, bekräftigte aber erneut, dass sie „die Sicherheit Israels gewährleisten“ müsse.

„Get Your Victory“ – Trump

Trotz Harris‘ Zusicherungen deuten jüngste Umfragen darauf hin, dass die Israelis Trump als US-Präsident weitgehend bevorzugen würden.

Laut einer Umfrage, die im vergangenen September von Langer Research Associates und PORI (Public Opinion Research Israel) durchgeführt wurde, glauben 58 Prozent der Israelis, dass Trump besser für die Sicherheit Israels wäre.

Tatsächlich hat Trump „Sicherheitsbedenken“ stets Vorrang vor humanitären Überlegungen eingeräumt und die Biden-Regierung dafür kritisiert, dass sie nicht genug für den Schutz der Interessen Israels unternehme.

Diese Behauptung steht im Widerspruch zu einem Bericht des „Costs of War Project“ der Brown University, der im ersten Kriegsjahr Militärhilfe in Rekordhöhe von 17,9 Milliarden US-Dollar für Israel aufzeigte.

In seinen Äußerungen hat Trump wiederholt seine Skepsis gegenüber der Zweistaatenlösung zum Ausdruck gebracht und angedeutet, dass es unter diesen Rahmenbedingungen schwierig sein könnte, Frieden zu erreichen.

„Es gab eine Zeit, in der ich dachte, dass zwei Staaten funktionieren könnten. Jetzt denke ich, dass zwei Staaten sehr, sehr schwierig sein werden“, sagte er im vergangenen Mai.

Trump hat auch wiederholt bekräftigt, dass Israel einen schnellen Sieg anstreben sollte.

„Ich habe ihn (den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu) ermutigt, das hinter sich zu bringen. Man will es schnell hinter sich bringen. Erringt den Sieg, erringt euren Sieg und bringt es hinter euch. Es muss aufhören, das Töten muss aufhören“, soll Trump im vergangenen August gesagt haben.

Laut einem Bericht der Times of Israel vom 30. Oktober soll Trump jedoch kürzlich zu Netanjahu gesagt haben, dass er ‚möchte, dass Israel den Krieg in Gaza beendet, wenn er ins Amt zurückkehrt, falls er die Wahl gewinnt‘.

(The Palestine Chronicle)

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und leitende Redakteurin von The Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in vielen Online-Zeitungen und akademischen Zeitschriften. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf audiovisuelle und journalistische Übersetzungen spezialisiert.

