Israelische Soldaten stehen neben einem Panzer an der israelischen Grenze zum Libanon im Norden [Lisi Niesner/Reuters].

Die Hamas entführte Israelis und Ausländer während des Mehrfachangriffs der Gruppe auf das Land am 7. Oktober.

Mindestens 199 Menschen werden nach israelischen Angaben von der Hamas gefangen gehalten

16 Okt 2023

Das israelische Militär hat die Zahl der Menschen, die nach eigenen Angaben von der Hamas im Gazastreifen gefangen gehalten werden, auf 199 erhöht.

„Wir haben die Familien von 199 Geiseln auf den neuesten Stand gebracht“, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Montag bei einem Medienbriefing.

„Die Bemühungen um die Geiseln haben höchste nationale Priorität. Die Armee und Israel arbeiten rund um die Uhr daran, sie zurückzubringen.“

Israelische Beamte hatten zuvor geschätzt, dass 155 Menschen von der bewaffneten Palästinensergruppe gefangen gehalten werden.

Die Hamas hat während ihrer Angriffe auf Israel am 7. Oktober, den tödlichsten Angriffen auf das Land seit Jahrzehnten, Israelis und Ausländer in den Gazastreifen entführt.

Bei dem vielseitigen Angriff, der als Operation Al-Aqsa-Flut bezeichnet wurde, wurden nach israelischen Angaben mehr als 1.400 Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten, und etwa 3.500 weitere verletzt.

Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen auf den Gazastreifen, machte einst dicht besiedelte Stadtteile dem Erdboden gleich und verhängte eine totale Blockade über die Enklave.

Nach Angaben palästinensischer Behörden wurden in der belagerten Enklave und im besetzten Westjordanland etwa 2 800 Menschen getötet und mehr als 10 000 verletzt. Man geht davon aus, dass weitere 1.000 Menschen unter den Trümmern der zerstörten Gebäude gefangen sind.

Die Hamas erklärte am Sonntag, dass in den vergangenen 24 Stunden neun Gefangene durch israelische Bombardements getötet worden seien, womit sich die Zahl der angeblich getöteten Gefangenen auf 22 erhöht habe.

Einen Tag zuvor hatte die Gruppe erklärt, 13 Gefangene seien durch israelische Angriffe getötet worden, was von israelischer Seite jedoch bestritten wurde.

Die jüngste Zahl der Opfer konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Israel verstärkt Luftangriffe auf Gaza vor der erwarteten Bodeninvasion

Am Montag zitierte die Nachrichtenagentur Reuters zwei ungenannte ägyptische Sicherheitsquellen mit der Aussage, es sei eine Einigung über die Öffnung des Grenzübergangs Rafah erzielt worden, um dringend benötigte Hilfsgüter in die Enklave zu bringen.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu dementierte jedoch, dass eine Waffenruhe erreicht worden sei.

„Es gibt derzeit keinen Waffenstillstand und keine humanitäre Hilfe im Gazastreifen als Gegenleistung für den Abzug von Ausländern“, hieß es in einer Erklärung.

US-Präsident Joe Biden hat in Gesprächen mit Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die Notwendigkeit humanitärer Hilfe für die Palästinenser betont.

Washington bemüht sich ebenfalls um die Evakuierung seiner Bürger und hat die Menschen aufgefordert, sich dem Grenzübergang zu nähern, damit sie ihn verlassen können.

Schätzungen der US-Regierung zufolge halten sich in Gaza 500-600 palästinensisch-amerikanische Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft auf.

Rettungskräfte suchen nach Verletzten in Gaza

Rettungskräfte suchen nach Verletzten in einem von israelischen Angriffen zerstörten Haus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen [Mohammed Salem/Reuters].

Biden forderte Israel außerdem auf, sich bei seiner Reaktion auf die Hamas-Angriffe an die Regeln des Krieges zu halten, während er in früheren Erklärungen Israels Recht auf Vergeltung unterstützt hatte.

„Die überwältigende Mehrheit der Palästinenser hatte nichts mit den schrecklichen Angriffen der Hamas zu tun und leidet darunter“, sagte Biden am Sonntag.

Der Gazastreifen war am Montag den fünften Tag in Folge ohne Strom, so dass lebenswichtige Dienste wie Gesundheitsversorgung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung an den Rand des Zusammenbruchs gedrängt wurden.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen Übersetzt mit Deepl.com



