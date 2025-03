https://thegrayzone.com/2025/03/10/usaid-ukraine-vp-vance-russia-propagandist/



Von USAID finanzierte Gruppe in der Ukraine, die Vizepräsident Vance als pro-russischen „Propagandisten“ verleumdete

Wyatt Reed·

10. März 2025

US-Präsident Donald Trump hat USAID wegen absurder Auslandsausgaben scharf kritisiert. Aber Trump hat die vielleicht skandalöseste Operation ausgelassen: In der Ukraine finanzierten die USA Gruppen, die den US-Vizepräsidenten, Mitglieder des Kongresses und US-Journalisten als „ausländische Propagandisten“ diffamierten und gleichzeitig Ukrainer in „PSYOP“-Taktiken ausbildeten.

Die US-Regierung finanzierte ein ukrainisches Militärgeheimdienstunternehmen, das den US-Vizepräsidenten JD Vance, den US-Direktor für Terrorismusbekämpfung Joe Kent und den Abgeordneten Thomas Massie als „ausländische Propagandisten der Russischen Föderation“ verleumdete.

Bis heute führt die von der von USAID finanzierten ukrainischen Gruppe Molfar veröffentlichte Online-Schwarze Liste Vance, Massie und Kent als „ausländische Propagandisten“, die mit der russischen Regierung verbündet sind, und fordert ihre „Entfernung aus öffentlichen Ämtern, die Einführung von Sanktionen und Ermittlungen wegen persönlicher Beteiligung an Verbrechen“.

„Diese Personen stellen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit von Ländern dar, die die terroristische Politik der Russischen Föderation nicht unterstützen“, erklärt Molfar.

Auf Molfars Website wird Vance dafür verurteilt, dass er „die ukrainische Demokratie mit Afghanistan verglichen“ und erklärt hat, dass er „weiterhin dagegen ist, diesen Krieg weiter zu finanzieren“. Am schlimmsten war in den Augen der ukrainischen Informationskrieger vielleicht seine Haltung zu den NATO-Bestrebungen der Ukraine: „Er erklärte, dass die Ukraine der NATO nicht beitreten sollte, weil dies angeblich bedeuten würde, ‚die amerikanische Nation zum Krieg einzuladen‘.

Im Jahr 2022 wurde ein Vertreter von Molfar in CNN zitiert, der Präsident Trump „des absolut kremlfreundlichen“ Verhaltens „beschuldigte“, weil „Trump sagte, dass die Krim russisch ist, weil die Menschen Russisch sprechen“.

Molfar, ein ukrainischer Begriff für einen Zauberer oder Hexenmeister, beschreibt sich selbst als Open-Source-Geheimdienst, der „Listen ukrainischer Feinde sammelt, um Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen“. Auf seiner Website wurden früher sowohl USAID als auch der US-amerikanische Civil Research and Development Fund (CRDF) als „Partner“ genannt. Die Rechtmäßigkeit, mit der US-Behörden ausländische Gruppen sponsern, um Amerikaner zu verleumden und sich in die amerikanische Politik einzumischen, ist bestenfalls fragwürdig.

Ein Bericht mit dem Logo von USAID, der ein Jahr nach der Invasion Russlands vom National Coordination Cybersecurity Center (NCSCC) der Ukraine veröffentlicht wurde, stellte fest, dass Molfar Tausende von Regierungsmitarbeitern in Verleumdungstaktiken geschult hatte und mit direkter Unterstützung der US-Regierung Angestellte des öffentlichen Dienstes in Cyberkriegsführung – einschließlich PSYOP-Techniken – unterrichtete.

„Das NCSCC veranstaltete mit Unterstützung des U.S. Civil Research and Development Fund (CRDF Global) und des U.S. Department of State die dreitägige Online-Schulung „OSINT – Intelligence using open sources“, heißt es in dem Bericht.

„Zusammen mit führenden Praktikern des ukrainischen Unternehmens Molfar“ führten über 2.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes “praktische Aufgaben zu folgenden Themen durch: Open-Source-Suche, Kontaktsuche, Verwendung von Telegrammbots, PSYOP und deren Einsatz als Methode des Informationskriegs, Bildanalyse und Human Intelligence (HUMINT) oder Social Engineering.“

Insgesamt „sagte USAID, dass es 60 Millionen US-Dollar bereitstellen wird“, um „die Cybersicherheit der Ukraine zu stärken“, schrieben die Autoren des Berichts.

Während Molfar die politischen Führer der USA verunglimpft, hat er es auf zahlreiche amerikanische Journalisten abgesehen, darunter den Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, den er in einer Nachricht an Hunderte von Medienkontakten als russischen Agenten entlarven wollte. In einer Massen-E-Mail, die von Molfars Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit, Daria Verbytska, verschickt wurde, wurde Blumenthal fälschlicherweise beschuldigt, sich „nach einer magischen Einkommenssteigerung an russische Narrative angepasst zu haben“, während gleichzeitig versprochen wurde, einen Bericht über Blumenthals „ungefähres Einkommen, seine Quellen, gefälschte Lebenslaufinformationen, die Zusammenarbeit mit anderen Propagandisten, Beweise, negative, Verbindungen zu Menschen weltweit, Familie, Kontakte, Eigentum und zusätzliche Informationen“ zu liefern.

Molfars Bericht bestand aus einer kaum zusammenhängenden Sammlung falscher, grenzwertig verleumderischer Behauptungen, in denen er Blumenthal „Fake News“ vorwarf, weil dieser objektiv wahre Aussagen wie „Die USA und die NATO sponsern den Krieg in der Ukraine“ gemacht hatte. Das Dossier enthielt jedoch seine Privatadresse, die Adressen von Familienmitgliedern und sogar die ihrer Kollegen. USAID hatte also eine Doxxing-Operation finanziert, die amerikanische Bürger in Gefahr brachte, weil sie die ukrainische Regierung kritisierten – und die andere nur wegen ihrer Verbindung zu Blumenthals Familie ins Visier nahm.

In einem Bericht für das britische Morningstar Online dokumentierte der Journalist Steve Sweeney, wie Molfar „durch die Veröffentlichung einer ‚Verräter‘-Liste mit persönlichen Daten, Fotos und sogar Familienangaben von vermeintlichen russischen Kollaborateuren – einschließlich Kindern – rücksichtslos Leben gefährdet“.

Zu den weiteren Opfern von Molfar gehören der Tech-Mogul Elon Musk, die Journalisten Glenn Greenwald, Tucker Carlson und Aaron Maté von The Grayzone sowie der Wirtschaftswissenschaftler und geopolitische Kommentator Jeffrey Sachs.

Erschreckenderweise war Molfar nicht die einzige Gruppe, die von der US-Regierung Mittel für die Erstellung einer schwarzen Liste erhielt, auf der Amerikaner vermeintlicher Gedankenverbrechen beschuldigt werden.

Vox populi, VoxUkraine

Von The Grayzone überprüfte Informationen deuten darauf hin, dass mindestens zwei weitere ukrainische Gruppen, die prominente Journalisten und hochrangige Trump-Beamte angriffen und verleumdeten, direkt von US-Steuerzahlern subventioniert wurden: VoxUkraine, ein bekannter ukrainischer Think Tank und „Faktenprüfer“, und das Center for Countering Disinformation, ein offizielles Anhängsel des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine.

Wer die „History“-Seite von VoxUkraine besucht, wird mit der folgenden Frage begrüßt: „Wie hat sich VoxUkraine von einem Blog, der von ein paar Enthusiasten betrieben wurde, zu einem Thinktank entwickelt, der Millionen von Ukrainern beeinflusst?“ Die Antwort lautet, wie sich herausstellt, mit Millionen von Dollar von amerikanischen Steuerzahlern.

VoxUkraine wurde im Zuge des von den USA unterstützten Staatsstreichs in der Ukraine im Jahr 2014 gegründet und behauptet, dass es mit einer Gruppe von „vier ukrainischen Ökonomen“ begann, die einfach nur „das Niveau des wirtschaftlichen Diskurses in der Ukraine anheben“ wollten. Beeindruckenderweise gelang es ihnen, unmittelbar nach ihrer offiziellen Gründung im Jahr 2015 fast 2 Millionen US-Dollar einzunehmen. Im Jahresbericht der Gruppe wurde festgestellt, dass ganze „42 % der Einnahmen von VoxUkraine“ in diesem Jahr von nur einem einzigen Spender stammten: dem National Endowment for Democracy (NED).

Seitdem hat VoxUkraine mit Unterstützung des von den USA finanzierten NED und USAID eine massive Expansion erlebt. Heute wird auf ihrer Website ihre selbsternannte „Faktenprüfungs“-Operation VoxCheck als ihr „prominentestes Projekt“ bezeichnet.

Als offizielles Mitglied des sogenannten „International Fact-Checking Network“, dessen Muttergesellschaft Poynter erhebliche Mittel vom NED erhält, hat VoxCheck in der Berichterstattung der Mainstream-Medien über angebliche russische Propaganda eine herausragende Rolle gespielt. Die Website von VoxCheck, auf der 23 Mitarbeiter aufgeführt sind, verrät, dass die Organisation Gelder vom NED, der US-Botschaft und auch von Facebook erhalten hat, das die Gruppe 2020 als offiziellen Partner für die Faktenprüfung von Meta beauftragte. Aus den Jahresberichten geht hervor, dass sie im Jahr 2021 fast ausschließlich auf Gelder von Facebook angewiesen waren, die 61 % ihrer Einnahmen ausmachten. Mit Beginn des Krieges im Jahr 2022 sank diese Zahl auf nur 6 %, und es flossen erneut Gelder von USAID und NED, die zusammen 28 % des Budgets von VoxUkraine bereitstellten.

Neben der Annahme von Steuergeldern und der Zensur von Social-Media-Beiträgen von Amerikanern leistete VoxCheck auch einen Beitrag zur Erstellung einer weiteren schwarzen Liste durch das ukrainische Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation, die darauf abzielte, US-Bürger als Agenten Russlands zu verunglimpfen. Im Februar 2024 gaben VoxUkraine und CCD gemeinsam bekannt, dass sie die Veröffentlichungen und Reden von „26 westlichen ‚Experten‘ analysiert“ und festgestellt hätten, dass ihre Aktivitäten Anzeichen für ein Netzwerk aufwiesen.

Zu dem angeblichen „Netzwerk“ gehörten unter anderem amerikanische Journalisten, darunter der Autor, Max Blumenthal von The Grayzone, Richter Andrew Napolitano, Tucker Carlson, Glenn Greenwald, Jimmy Dore, Clayton Morris, Brian Berletic, Douglas Macgregor und die führenden akademischen Experten Jeffrey Sachs, John Mearsheimer und Richard Sakwa.

USAID sponsert kritische ukrainische Informationskampagne

Dem offiziellen Informationskrieg von VoxUkraine in Kiew schließt sich das offizielle ukrainische Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation (CCD) an. Das CCD wurde 2021 unter Zelensky gegründet und unter der Schirmherrschaft des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine betrieben. Es präsentiert sich als eine von der Regierung unterstützte Initiative zur Verhinderung der Verbreitung „destruktiver Desinformation“ und der „Manipulation der öffentlichen Meinung“.

Bereits ein Jahr nach seiner Gründung leistete es einen wichtigen Beitrag zur Verleumdung der heutigen Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, als „auf der Gehaltsliste des Kremls“. In einem im April 2022 veröffentlichten Telegram-Post über Gabbard erklärte das CCD, dass „der Feind [Russland] weiterhin Desinformation über angeworbene amerikanische Politiker verbreitet“.

Im Juli desselben Jahres verteufelte die offizielle ukrainische Gruppe erneut US-Beamte als Grenzgänger zu ausländischen Agenten und veröffentlichte eine schwarze Liste mit Gabbard und Senator Rand Paul unter dem Titel „Sprecher, die Narrative fördern, die mit russischer Propaganda übereinstimmen“. Obwohl sich die CCD weigerte, Anfragen von amerikanischen Medienorganisationen zu beantworten, die darauf drängten, löschte sie die Liste Mitte August stillschweigend.

Eine Woche nach der Wahl von Trump im November 2024 löschte das CCD seinen ursprünglichen Beitrag über Gabbard. Nicht lange danach versuchte die Gruppe, einen Rückzieher zu machen, indem sie einen nicht näher bezeichneten CCD-Mitarbeiter dafür verantwortlich machte, dass die Website einen inzwischen hochrangigen US-Beamten über zwei Jahre lang verleumdet hatte, und behauptete, die verantwortliche Person entlassen zu haben. „Die Veröffentlichungen über Tulsi Gabbard entsprachen nicht den Standards des Zentrums, da sie ohne angemessene Überprüfung der Informationen veröffentlicht wurden … Da die Veröffentlichungen im Jahr 2022 veröffentlicht wurden und die für ihre Veröffentlichung verantwortlichen Personen im Jahr 2023 – Januar 2024 – entlassen wurden, hat das Zentrum keine Möglichkeit, die Personen zur Rechenschaft zu ziehen.“

Die ukrainischen Gruppen, die öffentliche Gelder der USA zur Diffamierung von US-Politikern verwenden, überlappten sich häufig in ihren Beiträgen und koordinierten sich gelegentlich auch formell. Im Oktober 2024 gab das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation bekannt, dass es ein „Memorandum of Cooperation“ mit VoxUkraine unterzeichnet hatte, nur acht Monate nachdem es bekannt gegeben hatte, dass es die gleiche Vereinbarung mit Molfar getroffen hatte, um „den Kampf gegen Desinformation zu verstärken“.

Molfar zielt auf Russen vor Ort ab und verschlimmert die menschliche Bilanz

Während Molfar im Westen dafür bekannt ist, Gegner eines Krieges mit Russland zu verunglimpfen, hat er in der Ukraine einen anderen Ruf. Dort erlangte er Anerkennung dafür, dass er Fotos von russischen Truppen aufspürte und ihre Positionen geolokalisierte. Unter der Leitung eines CEO, der am neoliberalen Aspen Institute ausgebildet wurde, und eines weiteren leitenden Angestellten, der offizieller IT-Ehrenbotschafter der Ukraine ist, entwickelte sich Molfar schnell zu einem der ersten privaten Militärdienstleister im digitalen Bereich, der auf dem Zug des Stellvertreterkriegs mitfuhr, als der ukrainische Geheimdienst ihn beauftragte, die sozialen Medien nach Hinweisen auf den Aufenthaltsort russischer Soldaten zu durchsuchen.

In einem schmeichelhaften Profil in Foreign Policy, das 2023 veröffentlicht wurde und in dem Molfar als Pionier für neue Wege zur Nutzung von Open-Source-Informationen zur „proaktiven Tötung feindlicher Streitkräfte und Zerstörung feindlicher Hardware auf dem Schlachtfeld selbst“ gewürdigt wurde, wurde festgestellt, dass der CEO von Molfar „vor dem Krieg erstmals Kontakt zum ukrainischen Geheimdienst aufnahm“, und zwar auf einer nicht genannten Sicherheitskonferenz, auf der Molfar „eingeladen wurde, neue SBU-Rekruten (Sicherheitsdienst der Ukraine) in OSINT-Techniken auszubilden“.

„Sie erzählten mir, dass sie zwei Wochen nach unserem Seminar bereits in der Lage waren, den Standort des russischen Militärs zu ermitteln und es zu treffen“, prahlte Starosiek.

Im Sommer 2022 leistete Molfar einen Beitrag zu diesem Vorhaben, indem es dem ukrainischen Militär die genauen Koordinaten einer angeblichen Gruppe tschetschenischer Soldaten in der Stadt Rubizhnoye übermittelte. Nach Angaben des Unternehmens wurden diese Informationen anschließend für einen HIMARS-Angriff verwendet.

Häufig hat dies schreckliche menschliche Folgen. Ende 2022 sprach der Journalist mit einer älteren Überlebenden in Rubizhnoye, deren Wohnung in den Wochen nach Molfars Hinweis durch einen HIMARS-Angriff zerstört wurde. Ein riesiger Krater vor ihrem Fenster im zweiten Stock zeugte von dem Gemetzel, während das Innere ihres Hauses mit einer dicken Staubschicht und Glassplittern bedeckt war. Durch die Räume, in denen sich früher Fenster befunden hatten, fegten eisige Oktoberwinde. Sie sei durch den Krieg von ihren Kindern getrennt und weine jede Nacht um sie, sagte sie. Die ältere Frau verurteilte die ukrainischen „Faschisten“ und sagte, die Amerikaner, die die HIMARS-Rakete geliefert hätten, die alles zerstört habe, „müssen keine Menschen sein“.

Es war nicht das erste Mal, dass dieser Journalist mit im Westen hergestellten Waffen in Berührung kam. Innerhalb von zwei Stunden nach seiner Ankunft im Donbass Palace, einem Hotel in Donezk, das eine Woche zuvor zum Wahrzeichen geworden war, geriet das Gebäude unter Beschuss der ukrainischen Armee. Könnten Informationen von Molfar oder einer ähnlichen von den USA unterstützten Agentur eine Rolle dabei gespielt haben, auch einen amerikanischen Journalisten ins Visier zu nehmen?

Von der US-Regierung finanzierte ukrainische Gruppen überwachen die Zensur von Antikriegsstimmen

Nach dem Ausbruch des Stellvertreterkrieges im Februar 2022, Wochen nachdem der ehemalige Außenminister Antony Blinken die russischen Vorschläge zur Begrenzung der NATO-Erweiterung rundheraus abgelehnt hatte, schlossen sich die Mainstream-Medien der Biden-Regierung und den EU-Führern an und feuerten die tapferen Ukrainer an.

Doch die vollständige Beherrschung des heimischen Informationsraums reichte den westlichen Staats- und Regierungschefs offenbar nicht aus. Sie waren entschlossen, alle potenziellen Vektoren der russischen Berichterstattung auszumerzen, angefangen bei den staatlich unterstützten Medien. Nachdem die Führung von RT sanktioniert worden war, wurde der Sender aus den US-amerikanischen Äther verbannt und Leser in Europa vom Zugriff auf seine Website ganz ausgeschlossen. Daraufhin schritten Big-Tech-Unternehmen ein, um alle verbleibenden Perspektiven zu beseitigen, die nicht mit den Zielen des Stellvertreterkriegs übereinstimmten. Kommentatoren, die der Kritik am NATO-Expansionismus zustimmten, stellten fest, dass ihre Beiträge von Facebook und Twitter (jetzt X) algorithmisch gedrosselt wurden, während Suchmaschinen versprachen, Videos und Artikel, die nicht mit den Positionen der ukrainischen Regierung übereinstimmten, weniger zu verbreiten.

In vielen Fällen scheint es, dass die CCD hinter diesen Bemühungen stand. In zwei nahezu identischen Pressemitteilungen, die die CCD nach Treffen mit Vertretern von Google in den Jahren 2023 und 2024 herausgab, dankt sie dem Technologieriesen dafür, dass er „das Niveau der Medienbildung von Staatsbediensteten erhöht, feindliche YouTube-Kanäle, die von Russland finanziert wurden und Desinformationen in der Ukraine und im Ausland verbreiteten, identifiziert und blockiert, [und] Faktenprüfungsorganisationen in der Ukraine unterstützt usw.“ Gemeinsam verpflichteten sich CCD und Google, „neue innovative Lösungen im Bereich der Bekämpfung von Desinformation umzusetzen sowie den Beitrag zur Steigerung der Medienkompetenz und der Widerstandsfähigkeit von Regierungsmitarbeitern und der Öffentlichkeit gegen Desinformation zu erhöhen“.

Im September 2024 sponserte Google eine ukrainische Konferenz zur Faktenprüfung, auf der Redner aller drei Gruppen – Molfar, CCD und VoxUkraine – auftraten und schwarze Listen von Amerikanern mit US-Geldern erstellten.

Ein Panel auf einer von Google gesponserten „Fact-Checking“-Konferenz im September 2024, an dem Molfar, das CCD und VoxUkraine teilnahmen

Trotz der überwältigenden digitalen Zensur haben eine Handvoll unabhängiger Journalisten weiterhin aus Russland online für ein westliches Publikum gesendet. Und mit Unterstützung der US-Regierung haben ukrainische Gruppen wie Molfar versucht, sie dafür zu bestrafen.

Molfar verteidigt Neonazi-Einheit gegen US-Journalisten und arbeitet dann mit ihr zusammen

Einer der wenigen Journalisten, die dem englischsprachigen Publikum einen Einblick in das Leben in den Gebieten von Donbas gaben, die mit von den USA gelieferten Waffen bombardiert wurden, war der unabhängige amerikanische Journalist Patrick Lancaster.

Lancaster war ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der US-Marine, der im Februar 2022 in der Nähe der Frontlinie lebte und somit in einer einzigartigen Position war, um über den Konflikt zu berichten. Einen Monat später nahm der Journalist auf einem verlassenen ukrainischen Militärstützpunkt in Mariupol einige der verstörendsten Aufnahmen auf, die seit Ausbruch des Krieges zu sehen waren – die Leiche einer Frau, die offenbar von ukrainischen nationalistischen Truppen vergewaltigt worden war und in deren Bauch ein Hakenkreuz eingebrannt war.

Bilder dieser Gräueltat, die wahrscheinlich vom notorisch pro-nazistischen Asow-Bataillon begangen wurde, das vor seiner Eroberung durch Russland seinen Hauptsitz in Mariupol hatte, verbreiteten sich in den sozialen Medien. In der Zwischenzeit brachten westliche Medien stattdessen die Geschichte eines berüchtigt lügnerischen ukrainischen Abgeordneten, der Dutzenden leichtgläubigen Reportern Lancasters Filmmaterial als Beitrag der Russen verkaufte. Zu diesem Zeitpunkt trat das Netzwerk der von den USA finanzierten ukrainischen „Faktenprüfer“ in Aktion.

Innerhalb weniger Tage erschien auf dem von den USA finanzierten VoxUkraine ein Artikel mit der Überschrift „FALSCH: Ein Foto eines Mädchens mit einem Hakenkreuz in Mariupol beweist die Verbrechen von Asow“. Der Beitrag, in dem in großer Schrift darauf hingewiesen wird, dass VoxUkraine im Rahmen des „Meta’s Third-Party Fact-Checking Program“ „Verifizierungen“ durchführt, widerlegt die Behauptung, dass die Ukraine dafür verantwortlich ist, in keiner Weise. Stattdessen wird lediglich behauptet, dass Lancasters „Videomaterial häufig auf russischen [sic] Propagandakanälen erscheint“ und dass „Lancaster häufig russische [sic] Propagandanarrative wiederholt“.

Wochen später schien ein bösartiger Artikel in Vice News, dem Soros Fund Management gehörenden ehemaligen Hipster-Magazin, zu bestätigen, dass das Ziel nicht mehr darin bestand, die Behauptung zu widerlegen, sondern Lancaster ins Visier zu nehmen. Der Autor, der selbsternannte „Desinformations“-Reporter David Gilbert, eröffnete den Artikel mit der Behauptung, dass „es Hinweise darauf gibt, dass die Soldaten, die das Hakenkreuz auf den Körper der Frau gemalt haben, aus Russland kamen“ – Beweise dafür lieferte er jedoch nicht. Da er seine Behauptung nicht belegen konnte, konzentrierte er sich auf das Privatleben von Lancaster, das bescheiden und relativ normal schien. Diese Details wurden durch die Überwachung von Lancasters sozialen Medien und denen seiner Familie gesammelt. Laut Vice kam hier Molfar ins Spiel.

„Von Molfar überprüfte Social-Media-Beiträge zeigen, dass Lancasters Frau sich bei Ausbruch des Krieges zunächst weigerte, Donezk zu verlassen, aber am 14. März mit ihren beiden Söhnen nach Russland zog. Lancaster besuchte sie dort im April, wie ein Foto auf den Social-Media-Konten seiner Frau zeigt.“ In einem separaten Beitrag auf Molfars Seite schrieben sie, dass Lancasters Veröffentlichungen ‚die Position der russischen [sic] Propaganda widerspiegeln‘.

Molfars Bewunderung für Asow scheint ungebrochen. Monate nachdem er Lancaster dafür angegriffen hatte, dass er die furchtbaren Verbrechen in Mariupol den faschistischen Kämpfern zugeschrieben hatte, veröffentlichte Molfar einen Artikel mit dem Titel „Warum Asow Helden und keine Terroristen sind: 3 Erklärungen, die selbst Russen verstehen werden“. In dem Artikel lobte Molfar die bekennenden Neonazis als „hochmotivierte Patrioten“, die er als „die wahren Helden der Ukraine“ bezeichnete. In Mariupol, wo die Gruppe gut dokumentierte Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verübte, behaupten sie, Asow habe „nur verteidigt und sich zurückgezogen“.

Im Jahr 2024, als ukrainische Beamte beschlossen, den Nationalismus in ukrainischen Klassenzimmern zu fördern, leitete das Ministerium für digitale Transformation eine formelle Partnerschaft zwischen Molfar und Asow.

Unter Berufung auf den Leiter des Ministeriums für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, schrieb eine ukrainische Zeitung: „Ihm zufolge hat das Ministerium für Bildung und Wissenschaft das Programm für [Lehrer-]Ausbilder gemeinsam mit dem Militär und zivilgesellschaftlichen Organisationen entwickelt – insbesondere mit dem Militär von Asow [und] der größten OSINT-Agentur in der Ukraine, Molfar.“

Trotz der Partnerschaft von Molfar mit einer Neonazi-Einheit des ukrainischen Militärs, die einst vom US-Kongress verboten worden war, subventionierte USAID weiterhin die Aktivitäten der Gruppe. Im August 2024, als USAID einen „Hackathon“ in der Ukraine sponserte, wandte man sich an den CEO von Molfar, Artem Starorsiek, um den Wettbewerb zu beurteilen.

Über zwei Jahre lang sponserte USAID in Kiew ansässige Organisationen wie Molfar, CCD und VoxUkraine, die versuchten, den Ruf von US-Politikern zu zerstören. Ist es da verwunderlich, dass diese Beamten, die nun Schlüsselpositionen in der nationalen Sicherheit der Trump-Administration sowie das Amt des Vizepräsidenten innehaben, entschlossen sind, den Informationskriegsapparat auszuschalten, der sie als ausländische Agenten diffamierte?

Wyatt Reed

Wyatt Reed ist leitender Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er über Geschichten aus über einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

Übersetzt mit Deepl.com

