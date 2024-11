Was wirklich mit israelischen Hooligans in Amsterdam passiert ist – Video-Erklärung

https://www.palestinechronicle.com/what-really-happened-in-amsterdam-video-explainer/



8. November 2024

Der Chefredakteur von Palestine Chronicle spricht über die jüngsten Zusammenstöße in Amsterdam. (Miniaturansicht: Palestine Chronicle)

On Thursday night, supporters of the Israeli team Maccabi Tel Aviv caused significant unrest in the Dutch capital. What really happened in Amsterdam? And why is mainstream media only telling part of the story?