Eine verletzte Frau wird nach einem israelischen Angriff im Viertel Sabra in Gaza-Stadt am 3. Dezember 2024 inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas in den Palästinensergebieten evakuiert.

(Foto von Omar Al-Qattaa/AFP via Getty Images)

Wir dürfen die Qualen und das Leid der Menschen in Gaza nicht vergessen

Es ist immer schmerzhaft, menschliches Leid zu sehen. Aber es ist wichtig, dass wir es tun, besonders im Fall von Gaza, denn wir Amerikaner sind zum Teil dafür verantwortlich.

James Zogby

CommonDreams

09. Dezember 2024

Es ist beunruhigend, wie die US-Nachrichtenmedien von einer Geschichte zur nächsten eilen und anscheinend nicht in der Lage sind, die Aufmerksamkeit auf Ereignisse zu lenken, die sie erfordern. Der Alptraum von Gaza, der über ein Jahr lang ausführlich behandelt wurde, ist nun aus dem Blickfeld verschwunden und wird von anderen dramatischen Entwicklungen im arabischen Osten in den Schatten gestellt.

In den letzten Wochen wurden die Nachrichten aus dem Nahen Osten von Israels verheerenden Angriffen auf den Libanon und dem nun von Israel erzwungenen „Waffenstillstand“ beherrscht. In diesen Tagen dreht sich die Berichterstattung vor allem um den Al-Qaida-Ableger Hayat Tahrir al Sham, der auf dem Vormarsch ist und die syrischen Großstädte Aleppo und Hams erobert hat.

Diese Entwicklungen sind natürlich von großer Bedeutung, doch der anhaltende Krieg im Gazastreifen und seine noch immer bestehenden Wunden verdienen unsere Aufmerksamkeit.

Vor diesem Hintergrund war es bemerkenswert, dass die New York Times an einem einzigen Tag in dieser Woche drei wichtige Berichte über den anhaltenden Alptraum in Gaza brachte, die eine ganze Seite und eine halbe Seite füllten. Dazu gehörten ein Bericht über den neuen Bericht von Amnesty International, in dem Israel des Völkermords in Gaza beschuldigt wird, und ein weiterer über einen tödlichen israelischen Angriff inmitten einer der „humanitären Zonen“ in Gaza. Der größte der drei Berichte trug den Titel „ Für Behinderte war das Leben in Gaza immer ein Kampf. Jetzt ist es eine Qual .“ Die drei Berichte beschreiben die Schrecken der letzten 14 Monate in Gaza, die anhaltenden Bombardierungen der vertriebenen Palästinenser und die qualvolle Zukunft, die vor so vielen von ihnen liegt.

Nur weil es von den Titelseiten verschwunden ist, heißt das nicht, dass es nicht mehr passiert.

Der Bericht von Amnesty International war aus mehreren Gründen von Bedeutung. Immerhin handelt es sich um die weltweit führende Menschenrechtsorganisation. Während meiner vierjährigen Amtszeit als vom Präsidenten ernanntes Mitglied einer US-Kommission, die sich mit Fragen der Religionsfreiheit befasste, stützten sich unsere Jahresberichte und unsere eigenen Untersuchungen stark auf die Beiträge von Amnesty. Das Außenministerium tut dies ebenfalls. Ganz gleich, ob es sich um Länder in Afrika, Asien oder der arabischen Welt handelt, die Berichte von Amnesty werden aufmerksam verfolgt. Länder werden routinemäßig für ihr missbräuchliches Verhalten mit dem Vermerk „wie Amnesty International berichtet hat“ angeprangert – mit einer Ausnahme, und das ist natürlich Israel. Die Beiträge von Amnesty werden überall gelobt, aber wenn es um Israel geht, werden sie geschmäht.

Es ist daher nur folgerichtig, dass Amnesty diesen mutigen Schritt unternommen hat, um mit Nachdruck zu erklären, dass „Israel einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begangen hat und noch immer begeht“. Sie fahren fort: „Israels rechtswidriges Verhalten während seiner Militäroffensive führte zu beispiellosem Schaden für die Palästinenser im Gazastreifen, der sich in einem massiven Ausmaß von Tötungen und schweren Verletzungen innerhalb eines kurzen Zeitraums niederschlug.“

Als Reaktion auf diese Vorwürfe haben die Israelis das getan, was ihnen inzwischen vertraut ist. Sie „lügen, leugnen und vernebeln“. Und schließlich greifen sie darauf zurück, ihre Ankläger der Voreingenommenheit zu bezichtigen. Interessanterweise gab es bisher wenig oder gar keine Reaktion von offiziellen Stellen in Washington.

Das war im Jahr 2022 nicht der Fall, als Amnesty International und eine andere prominente Menschenrechtsorganisation, Human Rights Watch, Berichte veröffentlichten, in denen sie feststellten, dass Israel dem palästinensischen Volk unter seiner Kontrolle ein Apartheidsystem auferlegt hatte. Der Kongress und das Weiße Haus prangerten beide Menschenrechtsgruppen an, auf die sie sich bei Informationen über andere Länder so sehr verlassen.

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass weder die Washington Post noch die New York Times über die Apartheidvorwürfe berichteten. Der Bericht über den Völkermord hingegen wurde in beiden Zeitungen ausführlich behandelt.

Es bricht einem das Herz, wenn man die Gesichter dieser Kinder sieht, die in den Trümmern der zerstörten Stadtviertel sitzen. Sie sind unschuldig und haben keine Zukunft.

Die Geschichte des israelischen Luftangriffs in al Mawasi war sowohl grausam als auch tödlich. Grausam deshalb, weil es sich um eine humanitäre Schutzzone handelt, in der Palästinenser, die auf Befehl Israels aus anderen Gebieten evakuiert wurden, in Sicherheit sein sollten. Bombardierungen dieser Art sind an der Tagesordnung, werden aber nur selten berichtet, weil sie alltäglich geworden sind und weil die „großen“ Geschichten des Tages sich anderswo ereignen.

Die vielleicht beunruhigendste der drei Geschichten war der Beitrag über die Notlage der Behinderten in Gaza. Vor dem Krieg gab es in Gaza 56.000 Behinderte. Es liegen zwar keine neuen Daten vor, aber es ist sicher, dass die Zahl im letzten Jahr erheblich gestiegen ist. Die Times begleitete ihren Bericht mit Bildern von Kindern ohne Gliedmaßen, denen es an Rollstühlen, Rehabilitationseinrichtungen oder notwendigen Operationen fehlt. Die Geschichte beschreibt detailliert die Qualen eines behinderten Palästinensers in Gaza, der einfach nur auf die Toilette gehen muss, wo es keine gibt, die einen Rollstuhl aufnehmen kann.

Es bricht einem das Herz, wenn man die Gesichter dieser Kinder sieht, die in den Trümmern der zerstörten Stadtviertel sitzen. Sie sind unschuldig und haben keine Zukunft. Es ist schwer vorstellbar, mitten im Winter in einer überfüllten Zeltsiedlung oder in den Überresten eines zerstörten Gebäudes in einer zerbombten Straße zu leben. Aber das ist das Leben von Hunderttausenden von palästinensischen Kindern.

Es ist immer schmerzhaft, menschliches Leid zu sehen. Aber es ist wichtig, dass wir es tun, besonders im Fall von Gaza, denn wir Amerikaner sind zum Teil dafür verantwortlich.

Nur weil es aus den Schlagzeilen verschwunden ist, heißt das nicht, dass es nicht mehr passiert. Es geht weiter, und deshalb ist es wichtig, dass die New York Times es uns diese Woche einen Tag lang vor Augen geführt hat.

