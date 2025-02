https://www.middleeasteye.net/opinion/netanyahu-only-ever-saw-hostages-his-path-back-genocide



Netanjahu sah in den Geiseln immer nur den Weg zurück zum Völkermord

Jonathan Cook

26. Februar 2025

Westliche Politiker und Medien tragen dazu bei, eine Propagandanarrative über die Geiseln zu stützen, die die Wiederaufnahme des israelischen Massakers so gut wie unvermeidlich macht

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erscheint am 12. Februar 2025 vor dem Bezirksgericht in Tel Aviv, Israel, zu seinem Prozess wegen Korruptionsvorwürfen (Reuters)

Israel konnte die Unterstützung des Westens für sein Gemetzel in Gaza nur durch eine intensive Kampagne von Lügen 15 Monate lang aufrechterhalten.

Es erfand besonders abscheuliche Kriegsverbrechen der Hamas, wie Baby-Enthauptungen und Massenvergewaltigungen, für die nie Beweise vorgelegt wurden. Umgekehrt hat sie ihre eigenen, noch schwerwiegenderen Kriegsverbrechen als Reaktion auf den Angriff der Hamas auf Israel heruntergespielt.

Da die Verbrechen der Hamas vom Oktober 2023 immer weiter in der Vergangenheit liegen und die israelischen Verbrechen in der vollständigen Zerstörung Gazas immer noch allzu deutlich sichtbar sind – laut dem Internationalen Gerichtshof (IGH) handelt es sich um einen „plausiblen“ Völkermord – versuchen die israelischen Führer verzweifelt, die Aufmerksamkeit auf ein neues Schlachtfeld der Narrative zu lenken.

Sie brauchen eine neue Lügengeschichte, um die Wiederaufnahme des Gemetzels zu rechtfertigen. Und wie immer leisten die westlichen Mainstream-Medien dabei aktive Unterstützung.

Sowohl die Hamas als auch Israel spielen ein vorhersehbares Propagandaspiel und nutzen den regelmäßigen Austausch israelischer und palästinensischer Geiseln in der ersten Phase der Waffenruhe, um sich moralisch überlegen zu fühlen.

Israel hat dank der felsenfesten Unterstützung des Westens wieder einmal alle Trümpfe in der Hand, und doch gelingt es ihm erneut nicht, den PR-Krieg zu gewinnen.

Das erklärt, warum der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Wochenende einen weiteren seiner Wutanfälle bekam und diesmal die Hamas dafür verantwortlich machte, dass die Freilassung der Israelis in einer von ihm als „erniedrigend“ und „demütigend“ bezeichneten Zeremonie inszeniert wurde.

Israel und seine Unterstützer waren offenbar besonders empört über einen der Gefangenen, der am Samstag freigelassen wurde und auf der Bühne strahlte, als er zwei seiner Entführer herzlich auf die Stirn küsste.

Auf dem Weg zur Übergabe mit Mitarbeitern des Roten Kreuzes legte er seinen Arm um die Schulter eines der Entführer, was einen weiteren Moment der scheinbaren Zuneigung darstellte.

Zwei weitere Israelis, die in der nächsten Runde freigelassen werden sollten, wurden gefilmt, wie sie aus einem nahegelegenen Auto zusahen, aufgeregt über die Aussicht auf Freiheit und mit der Bitte an Netanyahu, ihre Freilassung nicht zu sabotieren.

Waffenstillstand sprengen

Wie vorauszusehen war, wiederholten westliche Medien, darunter die BBC, die Behauptung Israels, dass es sich hierbei um weitaus schwerwiegendere Verstöße handelte als die Tötung von über 130 Palästinensern durch Israel seit dem 19. Januar, als der Waffenstillstand begann, bei Hunderten von Angriffen auf Gaza.

Die Medien haben auch über Israels neue Welle der Zerstörung, diesmal im besetzten Westjordanland, nur kurz berichtet. Tausende Häuser wurden zerstört, wodurch ganze Gemeinden ethnisch gesäubert wurden.

Westliche Medien haben es versäumt, darauf hinzuweisen, dass diese Kriegsverbrechen auch grobe Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen darstellen.

Jetzt hat Netanjahu die offensichtlich guten Beziehungen zwischen einigen der israelischen Gefangenen und der Hamas als Vorwand genutzt, um den Waffenstillstand zu sprengen, bevor nächste Woche die zweite Phase beginnen kann. Dann wird erwartet, dass Israel sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzieht und den Wiederaufbau zulässt.

Busse, die Hunderte von palästinensischen Geiseln beförderten, die am Samstag freigelassen werden sollten, mussten umkehren und die Geiseln in ihre Gefängnisse zurückbringen. Selbst nach Israels eigenen Einschätzungen war die überwiegende Mehrheit dieser Palästinenser nicht „in Kampfhandlungen verwickelt“.

Viele, darunter auch medizinisches Personal, wurden nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober auf den Straßen von Gaza festgenommen. Sie wurden ohne Anklage festgehalten, gefoltert und barbarischen Bedingungen ausgesetzt, die israelische Menschenrechtsgruppen mit der „Hölle“ verglichen haben.

Völkermörderische Parolen

Es wäre schön, sich vorzustellen, dass Israel und seine Unterstützer ernsthaft besorgt darüber waren, dass die Hamas durch das Zurschaustellen ihrer Gefangenen in der Öffentlichkeit deren Rechte auf Würde nach dem humanitären Völkerrecht verletzt hat. Aber lassen Sie sich nicht täuschen – oder täuschen Sie sich nicht selbst.

Schon bevor Israel den Gefangenenaustausch platzen ließ, hatte es versprochen, dass Palästinenser ihrer eigenen Form der erniedrigenden Behandlung ausgesetzt würden. Sie würden gezwungen werden, T-Shirts zu tragen, auf denen Slogans prangen, die Israels völkermörderische Aktionen gegen die Menschen in Gaza unterstützen.

Israels eigene Geiseln hatten für Netanjahu von Anfang an eine niedrige Priorität. Wenn Israel sich wirklich so sehr um sie sorgen würde, hätte es Gaza nicht 15 Monate lang mit Flächenbombardements überzogen.

Und Israels Anhänger schienen sich nicht allzu sehr um die Befindlichkeiten der 600 palästinensischen Geiseln zu sorgen, die am Samstag freigelassen werden sollten und deren Busse sie in ihre Folterlager in Israel zurückbrachten, gerade als sie die Freiheit riechen konnten.

Aber in jedem Fall hatten Israels eigene Geiseln für Netanjahu von Anfang an eine niedrige Priorität.

Wenn Israel sich wirklich so sehr um sie sorgen würde, hätte es Gaza nicht 15 Monate lang mit Teppichbomben angegriffen.

Stattdessen hätte es die Chance für einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch nicht erst letzten Monat genutzt – als es unter dem starken Druck des neuen US-Präsidenten Donald Trump gezwungen war, dies zu tun –, sondern bereits im vergangenen Mai, als ihm ein Deal zu genau den gleichen Bedingungen angeboten wurde.

Wenn Israel sich so sehr um die Gefangenen sorgen würde, hätte es keine von den USA gelieferten 2.000-Pfund-Bunker-Buster-Bomben eingesetzt, die nicht nur wahllos riesige Teile des Gazastreifens zerstörten, sondern auch die Tunnel, in denen viele der Israelis festgehalten wurden, mit giftigen Gasen fluteten.

Ein kürzlich freigelassener israelischer Geiselnehmer, Omer Shem Tov, küsst den Kopf eines Hamas-Kämpfers kurz nach seiner Freilassung in Nuseirat im mittleren Gazastreifen am 22. Februar 2025 (Hamas-Pressebüro/AFP)

Wenn Israel sich so sehr um die Gefangenen sorgen würde, hätte es keine nicht deklarierten „Tötungszonen“ im gesamten Gazastreifen eingerichtet, in denen israelische Soldaten auf alles und jeden schossen, was sich bewegte.

Drei Israelis ohne Oberbekleidung, die weiße Kapitulationsfahnen schwenkten, wurden im Dezember 2023 von israelischen Truppen unter genau solchen Umständen erschossen.

Macht, was sie will

Die israelischen Gefangenen sind für Netanjahu und seine schleimigen Verteidiger nur insofern nützlich, als sie dazu beitragen, eine Darstellung zu stützen, die Völkermord rechtfertigt.

Der israelische Premierminister, der von Trump in die Enge getrieben wurde, hatte kalkuliert, dass die Sicherstellung der Rückkehr zumindest einiger von ihnen der Preis war, den er zahlen musste – um den neuen Präsidenten der USA und einen Großteil seiner eigenen Öffentlichkeit zu beschwichtigen –, bevor er den Massenmord an den Kindern des Gazastreifens wieder aufnehmen konnte.

Er hat wiederholt klargestellt, dass er nicht die Absicht hat, nach Phase eins, dem Austausch der Hauptgefangenen, auf einen dauerhaften Waffenstillstand hinzuarbeiten.

Für Netanjahu sind die israelischen Gefangenen nur deshalb von Bedeutung, weil sie ihm den Weg zurück zum Völkermord ebnen.

Die Hamas hingegen hat allen Grund, das kleine Zeitfenster, das sich durch die Freilassung der Gefangenen bietet, zu nutzen, um zu zeigen, dass sie nicht das Feindbild eines von Israel eingefädelten und vom Westen durchgesetzten Dogmas ist.

Sie hofft, dass ihre sorgfältig durchgeführten Freilassungen zeigen, wie viel Macht sie trotz Israels zerstörerischem Wüten noch über Gaza hat.

Und die Hamas hat Grund, vernünftige Beziehungen zu den israelischen Gefangenen zu pflegen – nicht zuletzt, um ihr Image in der ausländischen Öffentlichkeit zu verbessern und es Netanjahu zu erschweren, zum Völkermord zurückzukehren.

Israel hat natürlich keinen solchen gegenseitigen Anreiz. Als die weitaus stärkere Partei – eine Partei, die bereits vor dem 7. Oktober 2023 die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens durch eine 17-jährige Belagerung der Enklave als Geiseln gehalten hat – kann sie tun, was sie will, in der Gewissheit, dass ihre Behauptungen niemals einer ordnungsgemäßen Prüfung durch die westlichen Medien unterzogen werden.

Befreite palästinensische Gefangene, die von ihrer Folterung, sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen berichteten – was von internationalen Menschenrechtsbeobachtern bestätigt wurde – wurden einfach ignoriert.

„Stockholm-Syndrom“

Obwohl die Chancen zugunsten Israels stehen, sind die unterschiedlichen Realitäten so krass, dass Israel den Propagandakrieg dennoch verliert. Deshalb hat Netanjahu kein Interesse daran, den Gefangenenaustausch auch nur einen Tag länger fortzusetzen, als er muss.

Das Problem ist, dass die von der Hamas freigelassenen Gefangenen seiner Sache größtenteils nicht helfen. Sie behindern sie.

Indem Israel die Hamas einfach auf Monster reduziert, verfolgt es das Ziel, die gesamte Bevölkerung von Gaza zu entmenschlichen – um seine völkermörderischen Verbrechen zu rechtfertigen

Es gab eine kurze Erleichterung bei den israelischen Völkermord-Apologeten – lautstark widerholt von den westlichen Medien –, dass eine Gruppe israelischer Geiseln, die Anfang dieses Monats freigelassen wurde, fast genauso blass und abgemagert aussah wie die Hunderte von palästinensischen Geiseln, die von Israel freigelassen wurden.

Es gab allenthalben Empörung über den Zustand dieser kleinen Gruppe von Israelis, während man dem noch erbärmlicheren Zustand der befreiten Palästinenser völlig gleichgültig gegenüberstand.

In den meisten Fällen sahen die freigelassenen Israelis jedoch einigermaßen gesund aus, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Israel 15 Monate lang die Einfuhr von Nahrungsmitteln und Wasser nach Gaza verweigert hat und die meisten Gefangenen tief unter der Erde festgehalten werden mussten, um sie vor den israelischen Bombenangriffen zu schützen, die fast ganz Gaza dem Erdboden gleichgemacht haben.

Noch besorgniserregender für Israel ist jedoch, dass die Gefangenen im Vergleich zu ihren Entführern größtenteils entspannt wirkten.

Israels Unterstützer, die sich in der Defensive befinden, haben diese Szenen als für die Kameras inszeniert abgetan oder argumentiert, dass die Gefangenen unter einem schweren „Stockholm-Syndrom“ leiden – einem psychologischen Zustand, bei dem sich Geiseln angeblich mit ihren Entführern identifizieren.

Auch wenn dies möglich ist, ist es schwierig, nicht darüber nachzudenken, warum wir keine palästinensischen Gefangenen gesehen haben, die ihren israelischen Gefängniswärtern gegenüber ähnlich liebevoll aussehen oder sich ähnlich liebevoll anhören.

„Nur noch wenig Zeit“

Wie auch immer die westliche Öffentlichkeit die Beweise vor ihren Augen gewichtet, sie bieten wenig Trost für Israel.

Diese Szenen zwischen der Hamas und den Gefangenen lassen sich nur schwer mit der immer noch vorherrschenden und beweislosen Darstellung Israels in Einklang bringen, die von westlichen Einrichtungen übernommen wurde, wonach die Hamas Barbaren sind, die Babys enthaupten und Massenvergewaltigungen begehen.

Indem Israel die Hamas auf Monster reduziert, verfolgt es das Ziel, die gesamte Bevölkerung von Gaza zu entmenschlichen – um seine völkermörderischen Verbrechen zu rechtfertigen.

Und doch erschweren die Szenen, in denen die Gefangenen eine menschliche Verbindung zu ihren Hamas-Entführern zeigen, die Aufrechterhaltung dieser Idee.

Was sollen wir von Israels Anspruch auf die moralische Überlegenheit halten, wenn seine Führer ausdrücklich ihre völkermörderische Absicht gegenüber den Kindern von Gaza erklärt haben

Wenn die Hamas vielleicht nicht ganz so böse ist, wie die westliche Öffentlichkeit glauben gemacht wurde – wenn das Verhalten ihrer Mitglieder nicht schlimmer oder sogar besser ist als das der israelischen Soldaten und Gefängniswärter – was sagt das dann über die Zuverlässigkeit der westlichen Medienberichterstattung über den Völkermord der letzten 15 Monate aus?

Und noch wichtiger: Was sagt es über unsere eigene westliche Barbarei aus, dass unsere gewählten Politiker die Ermordung von vielen Zehntausenden – und möglicherweise Hunderttausenden – palästinensischer Zivilisten in Gaza als vermeintliche Vergeltung für den Angriff der Hamas im Jahr 2023 so beiläufig hingenommen haben?

Was sollen wir von Israels Anspruch auf moralische Überlegenheit halten, wenn seine Führer ausdrücklich ihre völkermörderische Absicht gegenüber den Kindern Gazas erklären und uns sagen, dass die gesamte Bevölkerung in den Angriff der Hamas verwickelt und daher ein legitimes Ziel sei?

Welche moralische Überlegenheit kann Israel für sich beanspruchen, wenn es selbst während eines angeblichen Waffenstillstands mehr als 250 Mal gegen die Bedingungen des Abkommens verstoßen und sich geweigert hat, den Waffenstillstand tatsächlich einzuhalten?

Auf welcher moralischen Überlegenheit beruht Israels Position, wenn es wie letzte Woche Flugblätter über Gaza abwirft, in denen es seine völkermörderischen Absichten bekräftigt, falls sich die Palästinenser dort nicht Trumps Plan zur ethnischen Säuberung der gesamten Bevölkerung unterwerfen?

In dem vom „Israelischen Sicherheitsdienst“ herausgegebenen Flugblatt wird gewarnt: „Wenn alle Menschen in Gaza aufhören zu existieren … wird niemand Mitgefühl für euch haben und niemand wird nach euch fragen … Es bleibt nur noch wenig Zeit – das Spiel ist fast vorbei.“

Am Ende werden die Palästinenser zur Zusammenarbeit aufgefordert: “Wer sich retten will, bevor es zu spät ist, wir sind hier und bleiben bis ans Ende der Zeit.“

Rassistische Berechnung

In ähnlicher Weise versucht Israel, die starken Emotionen über den Tod der Familie Bibas in Gaza – einer israelischen Mutter und ihrer beiden kleinen Kinder, die am 7. Oktober als Geiseln genommen wurden – durch umfassende Desinformation auszunutzen.

Nachdem ihre Leichen am Wochenende zurückgebracht worden waren, behauptete Israel sofort, dass sie von ihren Entführern getötet worden seien – in ihrem Fall nicht von der Hamas, sondern von einer kriminellen Bande, die als „Lords of the Desert“ bekannt ist und die Familie entführt hatte, nachdem es ihr ebenfalls gelungen war, im Oktober 2023 aus Gaza auszubrechen.

Palästinensische Familien reagieren, nachdem Israel die Freilassung palästinensischer Gefangener in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland am frühen Morgen des 23. Februar 2025 verzögert hat (AFP)

Nehmen wir für einen Moment an, dass Israels Darstellung der „kaltblütigen“ Ermordung der Familie sachlich korrekt ist.

Es mag zwar verständlich sein – wenn auch ein ungeheuerlicher Nationalismus –, dass Israelis sich mehr um diese drei Toten sorgen als um das Abschlachten und Verstümmeln von Zehntausenden palästinensischen Kindern in Gaza durch das israelische Militär. Aber warum übernehmen westliche Politiker und Medien dieselbe rassistische Denkweise?

Warum ist der Tod von drei israelischen Unschuldigen so viel bedeutender, so viel berichtenswerter, so viel schmerzhafter als der Tod von Zehntausenden palästinensischen Unschuldigen?

Warum ist der Tod von drei israelischen Unschuldigen so viel bedeutender, so viel berichtenswerter, so viel schmerzhafter als der Tod von Zehntausenden palästinensischen Unschuldigen?

Tatsächlich gibt es jedoch sehr gute Gründe für die Annahme, dass Israel wieder einmal lügt und dass dies nur eine Neuauflage seiner „enthaupteten Babys“-Fiktion ist, die ursprünglich die Stimmung für den Völkermord anheizte.

Es wurde weithin berichtet, dass die Familie Bibas im November 2023, zu Beginn des israelischen Völkermords, durch israelische Flächenbombardements getötet wurde.

Die Hamas bot an, ihre Leichen – zusammen mit dem noch lebenden Vater – kurz nach ihrem Tod zurückzugeben. Wie der palästinensische Analyst Muhammad Shehada betonte, wies Israel das Angebot völlig zynisch zurück, um „absichtlich so zu tun, als wären sie noch am Leben, und aus der Erzählung von palästinensischen ‚Monstern‘, die ein Baby als Geisel halten, Kapital zu schlagen“.

Jetzt wird das Leid der Familie Bibas von Israel und seinen Unterstützern – mit Hilfe der Medien – ausgenutzt, um Unterstützung für eine Rückkehr zur kaltblütigen Ermordung palästinensischer Babys zu mobilisieren.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Familie Bibas, wie viele tausend palästinensische Familien, durch von den USA gelieferte Bomben auseinandergerissen wurde. Das könnte die anfängliche Verwechslung der Leichenteile erklären, die dazu führte, dass eine palästinensische Frau und nicht Shiri Bibas, die Mutter, nach Israel zurückgebracht wurde, bevor die Hamas den Fehler korrigieren konnte.

Ein Zeichen dafür, wie wenig glaubwürdig israelische Beamte in dieser Angelegenheit sind, ist, dass die überlebenden Mitglieder der Familie Bibas die Teilnahme von Regierungsministern an den für Dienstag geplanten Beerdigungen verhinderten.

Eine Flut von Beschwerden

Die Komplizenschaft der westlichen Medien bei diesen allzu offensichtlichen Manipulationen wurde einmal mehr deutlich.

Eine Untersuchung von Declassified UK in der vergangenen Woche ergab, dass Mitarbeiter von BBC, Sky News, ITN, The Guardian und Times alle aussagten, dass die israelische Propaganda in ihren Medien „absolut vorherrschend“ sei.

Verärgerte Mitarbeiter des Guardian hatten eine Tabelle mit einer „Fülle von Beispielen“ erstellt, in denen die Zeitung „unangefochtene israelische Propaganda verstärkt … oder eindeutig falsche Aussagen israelischer Sprecher als glaubwürdig behandelt“.

Ein Sky-Journalist sagte, der Sender habe eine ganze Reihe ungeschriebener Regeln aufgestellt, die ausschließlich für die Berichterstattung über Israel gelten: „Es ist ein ständiger Kampf, die Wahrheit zu berichten.“ Jedes Mal, wenn Palästinenser vermenschlicht oder israelische Sprecher genauer unter die Lupe genommen wurden, sah sich der Sender einer „Lawine von Anrufen und Beschwerden“ gegenüber.

Drohungen, Sky den Zugang zu hochrangigen israelischen Beamten zu entziehen oder die Korrespondenten des Senders aus der Region auszuschließen, hatten den gewünschten Effekt und wirkten sich darauf aus, „was in der Sendung gesagt wurde und was nicht“.

Die BBC-Mitarbeiter sprachen erneut von einer Kultur beim staatlichen Sender, in der Palästinenser routinemäßig entmenschlicht würden, was in krassem Gegensatz zur Behandlung von Israelis stehe.

Einer der Journalisten merkte an, dass „die Verwendung des Wortes Völkermord praktisch verboten ist und jeder Beitragende, der dieses Wort verwendet, sofort zum Schweigen gebracht wird“.

Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung der BBC vom Wochenende zu verstehen, eine Dokumentation über Gaza aus ihrem Streaming-Dienst iPlayer zu entfernen, die kurzzeitig verfügbar war.

Gaza: How to Survive a War Zone, eine Dokumentation, die die Zerstörung des Gazastreifens weitgehend aus der Sicht von Kindern zeigt, war der erste Versuch des staatlichen Senders, die Palästinenser angemessen zu vermenschlichen – ganze 16 Monate nachdem Israel mit seinem „plausiblen“ Völkermord begonnen hatte.

Feige Medien

Pro-Israel-Gruppen, die das Abschlachten der Kinder in Gaza bei jedem Schritt auf grausame Weise rationalisiert haben, mussten unweigerlich einen Wutanfall bekommen. Und die BBC musste, ebenso vorhersehbar, beim geringsten Druck nachgeben.

Aber selbst nach den düsteren Maßstäben der Feigheit der etablierten Medien war dies ein Tiefpunkt.

Pro-Israel-Lobbyisten warfen der BBC vor, den Terrorismus zu unterstützen und Desinformation zu verbreiten, weil der Hauptsprecher des Films, der 14-jährige Abdullah, der Sohn eines stellvertretenden Ministers der Hamas-Regierung ist.

Ayman al-Yazouri wird in einer offiziellen Beschwerde von 45 jüdischen Journalisten und Medienmanagern an die BBC als „Terroristenführer“ bezeichnet.

Die Einwände der Lobby sind jedoch die eigentliche Desinformation – sie stützen sich auf die zentrale Prämisse der von Israel inspirierten, drakonischen britischen Gesetzgebung, die jegliche Beziehung zur Hamas, der Regierung des Gazastreifens, mit Terrorismus gleichsetzt.

Israel hat hunderte medizinische Mitarbeiter in Gaza gefangen genommen und sie gefoltert, und zwar genau aus dem Grund, dass sie mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden, weil sie in öffentlichen Krankenhäusern arbeiten, die von der Hamas-Regierung beaufsichtigt werden.

Ähnlich erging es al-Yazouri, der an einer britischen Universität in Umweltchemie promovierte und anschließend im Bildungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate an der Ausarbeitung des naturwissenschaftlichen Lehrplans mitwirkte. Nach seiner Rückkehr nach Gaza wurde er für das Bildungs- und das Landwirtschaftsministerium rekrutiert. Dies geschah aufgrund seiner Fachkenntnisse und nicht, weil er Mitglied der Hamas ist.

Sein Sohn Abdullah, der an der einzigen englischsprachigen Schule in Gaza unterrichtet wurde, wurde vermutlich aus keinem unheilvolleren Grund ausgewählt, als dass er eines der wenigen Kinder in Gaza war, das dem BBC-Publikum in seiner Muttersprache flüssig erzählen konnte.

Auf jeden Fall ist Abdullahs Erzählung völlig unauffällig: Sie stellt einfach die Charaktere vor, die sich durch eine von Israel verursachte humanitäre Katastrophe kämpfen, die das Publikum auf dem Bildschirm selbst sehen kann.

Außergewöhnlicher Druck

Die Kinder, deren Geschichten erzählt werden – und die nun gelöscht wurden – wurden aus eindeutig journalistischen Gründen ausgewählt: weil sie unter außergewöhnlichem Druck Überzeugendes leisten, von der Entwicklung zum Superstar-Koch auf Tiktok trotz einer von Israel verhängten Lebensmittelblockade bis hin zur Freiwilligenarbeit in einem Krankenhaus, um die bei israelischen Angriffen Verstümmelten von den Krankenwagen zu den wartenden Ärzten zu bringen.

Der Dokumentarfilm stellt keine Gefahr für Israel dar, nicht wegen seiner politischen Haltung, sondern weil er die Kinder von Gaza vermenschlicht, die in so großer Zahl abgeschlachtet wurden

Ansonsten ist der Dokumentarfilm durchweg israelfreundlich: Die Hamas wird von der leidenden Bevölkerung mehr verflucht als Israel; was das höchste Gericht der Welt als Völkermord in Gaza vermutet, wird einfach als „Krieg“ bezeichnet; und die von der Hamas gefangen genommenen Israelis, sogar Soldaten, werden einheitlich als „Geiseln“ bezeichnet.

Die Dokumentation stellt keine Gefahr für Israel dar, nicht wegen ihrer politischen Haltung, sondern weil sie die Kinder von Gaza vermenschlicht, die in so großer Zahl abgeschlachtet wurden.

Was pro-israelische Lobbygruppen fürchten – abgesehen von einem letzten Abschnitt, in dem ein Rettungsteam von israelischen Apache-Hubschraubern angegriffen wird – ist jedes Porträt von Palästinensern, das der israelischen Propaganda widerspricht: dass jede Person in Gaza, sogar die Kinder, Terroristen sind, die Tod und Zerstörung über sich selbst gebracht haben.

Dieses Argument sollte nur bei Psychopathen Anklang finden. Und doch akzeptieren unsere Sender es ohne zu hinterfragen, ebenso wie die Regierung des britischen Premierministers Keir Starmer.

Und es ist ein Argument, das Völkermord rechtfertigt. Westliche Staats- und Regierungschefs und Medien sollten unbedingt dazu beitragen, dies zu verhindern. Stattdessen helfen sie dabei, eine Propagandaerzählung zu schaffen, die die Wiederaufnahme des Völkermords so gut wie unvermeidlich macht.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog finden Sie unter www.jonathan-cook.net

