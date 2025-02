Danke Albrecht Müller! Evelyn Hecht-Galinski

https://www.nachdenkseiten.de/?p=129381



Wir brauchen das BSW. Dringend. Ein Artikel von: Albrecht Müller



4,97 Prozent sind kein Grund, in Sack und Asche zu gehen, wie das sich jetzt andeutet und wie es vor allem auch von Medien den Verantwortlichen beim BSW eingeredet wird. Okay, es ist bitter und für die weitere Arbeit ungünstig, im Deutschen Bundestag nicht vertreten zu sein. Damit muss die BSW-Führung fertig werden. Und ihre Unterstützer sollten an Bord bleiben. Wegen der Dringlichkeit. Albrecht Müller.



Dringlich ist die Arbeit vor allem wegen des wichtigsten anstehenden Problems: alles zu unternehmen, um eine Ausweitung des Krieges in Europa zu verhindern und ihn zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Das BSW ist bisher die einzige politische Kraft, die das hinreichend erkannt hat. Weiterlesen in den nachdenkseiten

