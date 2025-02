https://english.almayadeen.net/news/politics/trump-s-gaza-video-is–morally-repugnant—the-daily-mirror



Trumps Gaza-Video ist „moralisch abstoßend“: The Daily Mirror

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Daily Mirror

26. Februar 2025

Der KI-generierte Clip enthält surreale Darstellungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und des Tech-Milliardärs Elon Musk, die Freizeitaktivitäten nachgehen, darunter Musk beim Fondue und Netanjahu beim Faulenzen am Pool.

he Boulevardzeitung The Daily Mirror berichtete am Mittwoch, dass US-Präsident Donald Trump für Empörung gesorgt hat, nachdem er auf seiner Plattform Truth Social ein KI-generiertes Video geteilt hat, das eine höchst umstrittene Vision von Gaza zeigt.

Das Video stellt sich die Region, die gerade einen Völkermord erlitten hat, als verschwenderische Metropole vor, die als „Trump Gaza“ gebrandmarkt ist, und löscht damit effektiv die harte Realität aus, mit der die Palästinenser unter der Besatzung konfrontiert sind.

Das 33 Sekunden lange Video mit dem Titel „Gaza 2025… What’s Next?“ beginnt mit Szenen der Zerstörung und Verzweiflung in Gaza, mit maskierten Bewaffneten und Kindern inmitten der Ruinen. Dann geht es abrupt über zu einer auffälligen, amerikanisierten Version der Region, in der hoch aufragende Wolkenkratzer, Luxusyachten und goldene Statuen von Trump zu sehen sind. Ein fröhlicher Jingle verkündet: „Donald Trump wird euch befreien … Trump Gaza ist endlich da“, und beschönigt damit die humanitäre Katastrophe, die sich in Gaza weiterhin abspielt.

Der KI-generierte Clip enthält surreale Darstellungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und des Tech-Milliardärs Elon Musk, die Freizeitaktivitäten nachgehen, darunter Musk beim Fondue und Netanjahu beim Faulenzen am Pool.

Die Boulevardzeitung bezeichnete das Video als „moralisch abstoßend“ und beschuldigte Trump, den Krieg gegen Gaza auf eine oberflächliche Markenbildung zu reduzieren, während er die Realität von Besatzung, Blockaden und systemischer Unterdrückung ignoriere.

Das Video wurde im Zusammenhang mit Trumps kürzlich angekündigtem Plan zur „Übernahme“ des Gazastreifens veröffentlicht, der vorsieht, das Gebiet in die „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu Anfang Februar schlug Trump vor, die etwa 2 Millionen Palästinenser des Gazastreifens in die Nachbarländer umzusiedeln, um den Weg für diese extravagante Entwicklung zu ebnen.

Er schloss nicht aus, US-Truppen einzusetzen, um diese Vision zu verwirklichen, ein Schritt, der von internationalen Menschenrechtsorganisationen und arabischen Nachbarländern auf breite Ablehnung stieß.

Ägypten und Jordanien, wichtige Nachbarländer, haben die Idee einer Umsiedlung vertriebener Palästinenser innerhalb ihrer Grenzen entschieden abgelehnt und Bedenken hinsichtlich der regionalen Stabilität und der nationalen Sicherheit geäußert. Ägyptische Beamte wiesen darauf hin, dass ein solcher Schritt die palästinensische Sache untergraben und die Region möglicherweise destabilisieren würde.

Der Vorschlag wurde als Billigung ethnischer Säuberungen und als grobe Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser verurteilt. Vertreter der Vereinten Nationen bezeichneten ihn als „ethnische Säuberung“ im Sinne des Völkerrechts.

Lesen Sie mehr: Gaza gehört den Palästinensern: Sanchez nennt Trumps Gaza-Plan „unmoralisch“

