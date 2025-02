Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Netanjahu will alle Geiseln in einem einzigen Schritt freilassen, aber die Hamas wird dem wahrscheinlich nicht zustimmen

Netanjahu hofft, dass die Hamas unter dem Druck der USA alle verbliebenen Geiseln im Austausch gegen Gefangene freilassen wird. Die Organisation beabsichtigt jedoch, die israelischen Soldaten so lange festzuhalten, bis Israel der Freilassung der palästinensischen Schwerverbrecher zustimmt

Netanjahu hält ein Bild der getöteten Geiseln Shiri Bibas und ihrer Kinder Kfir und Ariel in der Hand, während er am Sonntag bei einer militärischen Zeremonie in Zentralisrael spricht. Bildnachweis: Tomer Appelbaum

Chaim Levinson

24. Februar 2025, 6:04 Uhr IST

Nach der Rückkehr aller lebenden Geiseln, die in der ersten Phase des Abkommens mit der Hamas vorgesehen war, äußerte sich Premierminister Benjamin Netanjahu viel direkter über die zweite Phase. Tatsächlich gibt es für Netanjahu keine zweite Phase.

Der Minister für strategische Angelegenheiten und Netanjahus persönlicher Vertreter in den Vereinigten Staaten, Ron Dermer, traf sich zweimal in Florida mit Steve Witkoff, dem Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump für den Nahen Osten, und überbrachte folgende Botschaft: Israel ist nicht an den Drei-Stufen-Plan der Biden-Regierung gebunden, auch wenn es ihn unterzeichnet hat.

Netanjahus Plan, wie ihn Dermer Witkoff vorstellte, sieht wie folgt aus: Freilassung aller verbleibenden Geiseln in einem einzigen großen Schritt. Im Gegenzug wird die Hamas Gefangene erhalten.

Netanjahus Plan B ist eine Version des sogenannten „Generalplans“: Israel wird zu intensiven Kriegshandlungen zurückkehren, Schutzzonen für Zivilisten einrichten und die Verteilung von Lebensmitteln durch internationale Organisationen ausschließlich in diesen Gebieten erlauben. Weiterlesen in haaretz.com

