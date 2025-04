https://www.commondreams.org/news/trump-tariffs-beautiful-thing



Ein Händler leistet am 4. April 2025 auf dem Parkett der New Yorker Börse in New York City seinen Beitrag.

(Foto: Timothy A. Clary/AFP via Getty Images)

Trump bezeichnet den Zollwahnsinn als „schöne Sache“, während die globalen Märkte einbrechen

„Wenn der Rückgang von 4,8 % bei den S&P-500-Futures zum asiatischen Handelsbeginn nicht rückgängig gemacht wird, dann steuert er auf den schlimmsten dreitägigen Ausverkauf seit dem Börsencrash vom Schwarzen Montag im Oktober 1987 zu.“

Jake Johnson

7. April 2025

US-Präsident Donald Trump hat sich am späten Sonntag offen zu dem globalen Chaos bekannt, das durch seine umfassenden Zölle ausgelöst wurde, und ist kopfüber in einen potenziell katastrophalen Handelskrieg gestürzt, während die weltweiten Finanzmärkte einbrachen und amerikanische Rentner in Panik gerieten.

In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform erklärte Trump, dass seine Zölle „bereits in Kraft sind und eine schöne Sache sind, die man sich ansehen sollte“.

„Eines Tages werden die Menschen erkennen, dass Zölle für die Vereinigten Staaten von Amerika eine sehr schöne Sache sind!“, schrieb Trump, während kürzlich in Rente gegangene Personen und Personen, die kurz vor der Rente stehen, ihre Angst und ihr Erstaunen über den schnellen Schaden zum Ausdruck brachten, den die politischen Entscheidungen des Präsidenten ihren Investmentkonten zugefügt haben.

Eine Rentnerin, eine 68-jährige ehemalige Arbeitshygienikerin in New Jersey, sagte gegenüber NBC News, dass sie „einfach nur fassungslos ist und da so viel Geld auf dem Markt ist, müssen wir einfach hoffen, dass wir genug Zeit haben, um uns zu erholen.“

„Wir haben versucht, die Zeit zu genießen, die wir haben, aber man möchte, dass sie anhält“, sagte die Rentnerin, die als Paula identifiziert wurde, am Freitag. “Ich habe hier kein Vertrauen.“

Trumps Beitrag, in dem er sein Zollregime bekräftigte, kam, als die asiatischen Märkte einbrachen und die US-Aktien-Futures in leuchtendem Rot eröffneten, was signalisiert, dass der Montag einen weiteren breiten Ausverkauf von Aktien bringen wird. Einer der führenden Wirtschaftsberater von Trump behauptete in einem Interview am Sonntag, dass der Präsident den Aktienmarkt nicht absichtlich zum Absturz bringen wolle, auch wenn Trump – nach seiner Rückkehr von einem Golfausflug am Wochenende in Florida – die Zölle als „Medizin“ bezeichnete.

„Ich will nicht, dass irgendetwas abstürzt“, sagte der Präsident. ‚Aber manchmal muss man Medizin nehmen, um etwas zu reparieren.“

John Authers von Bloomberg schrieb am frühen Sonntag: ‘Wenn der Rückgang von 4,8 % bei den S&P-500-Futures zum asiatischen Handelsbeginn nicht rückgängig gemacht wird, dann ist der schlimmste dreitägige Ausverkauf seit dem Black-Monday-Crash im Oktober 1987 auf dem besten Weg.“

Obwohl Aktienmarkt und Wirtschaft nicht dasselbe sind, stellte der Ökonom Josh Bivens kürzlich fest, dass sie sich derzeit „spiegeln: Die Schwäche des Aktienmarktes spiegelt die allgemeine wirtschaftliche Schwäche wider.“

„Der Aktienmarkt ist zwar nicht die Wirtschaft, aber die Kursrückgänge an den Aktienmärkten, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, sind wirklich besorgniserregend“, schrieb Bivens, Chefökonom am Economic Policy Institute. “Sie sind ein Symptom für eine viel größere dysfunktionale makroökonomische Politik, die sich wahrscheinlich bald in höherer Arbeitslosigkeit und langsamerem Lohnwachstum für die große Mehrheit bemerkbar machen wird.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …