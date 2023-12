Meta’s Nick Clegg assures EU that Palestinians are being censored Former British politician has conveniently forgotten his call to stop arming Israel.

Nick Clegg hat vor langer Zeit gelernt, dass es für eine erfolgreiche Karriere in der Politik oder in der Wirtschaft unerlässlich ist, Israel zu gefallen. (UK National Archives/Wikimedia Commons)

Nick Clegg von Meta versichert der EU, dass die Palästinenser zensiert werden

Von David Cronin

Rights and Accountability

27. Dezember 2023

Das Argument, warum man Politikern niemals trauen sollte, lässt sich in zwei Worten zusammenfassen: Nick Clegg.

Diese Woche vor fünfzehn Jahren startete Israel die Operation Gegossenes Blei – den ersten einer Reihe von Großangriffen auf Gaza.

Nick Clegg war zu dieser Zeit Vorsitzender der Liberaldemokraten, einer britischen politischen Partei. Er reagierte auf den Angriff, indem er ein Verbot von Waffenexporten nach Israel forderte.

Von 2010 bis 2015 war Clegg in der Lage, auf ein solches Verbot zu drängen. Er war [stellvertretender Premierminister] (https://www.gov.uk/government/people/nick-clegg) in einer Koalitionsregierung mit den Konservativen.

Diese Regierung war weit davon entfernt, Waffenexporte nach Israel zu verbieten, sondern genehmigte sie weiterhin.

Großbritannien erteilte in den sechs Monaten vor dem Gaza-Krieg 2014 Genehmigungen im Wert von Millionen von Dollar für die Lieferung von Waffen und deren Komponenten an Israel. Die Liberaldemokraten waren in innenpolitischen Fragen ähnlich verräterisch und brachen bekanntlich ein Versprechen, die Studiengebühren nicht zu erhöhen.

Heute ist Nick Clegg eine hochrangige Persönlichkeit bei Meta, dem Unternehmen, dem Facebook und Instagram gehören.

Beide Social-Media-Plattformen haben die Palästinenser aktiv zensiert. Clegg ist direkt daran beteiligt, den Behörden zu versichern, dass die Zensur weitreichend ist.

Zensur auf dem Vormarsch

Im Oktober führte er zu diesem Thema Gespräche mit der Europäischen Kommission (der Exekutive der Europäischen Union).

Ein Protokoll dieses Treffens, das über einen Antrag auf Informationsfreiheit in Erfahrung gebracht werden konnte, fasst die wichtigsten Aussagen Cleggs zusammen. Dem Bericht zufolge wies Clegg darauf hin, dass die Administratoren von Meta über ein „robustes Verfahren“ für die Entfernung von Beiträgen verfügen und „keine Probleme“ bei der Umsetzung der EU-Vorschriften für „terroristische Inhalte“ haben.

Diese Regeln sind extrem weit gefasst.

Sie verlangen die schnelle Zensur von Material, das „terroristische Straftaten“ entweder „direkt oder indirekt“ befürwortet. Befürwortung kann die „Verherrlichung des Terrorismus“ beinhalten.

Material, das mit den Palästinensern und ihrem Recht, sich der Brutalität Israels zu widersetzen, sympathisiert, wird aufgrund dieser Regeln von den Websites der sozialen Medien entfernt.

Die Zensur von Meta begann lange vor dem 7. Oktober.

Im Jahr 2020 berief Facebook Eli Palmor in sein Aufsichtsgremium, das die endgültige Entscheidung über die Unterdrückung von Beiträgen trifft. Palmor hatte zuvor die israelischen Bemühungen zur Zensur der Palästinenser geleitet.

Die Zensur hat angesichts des aktuellen völkermörderischen Krieges Israels gegen den Gazastreifen zweifelsohne zugenommen.

Anfang dieses Monats erklärte Meta, dass es „jegliches Bildmaterial, das von einer gefährlichen Organisation oder Einzelperson produziert wurde, entfernt, es sei denn, es ist klar, dass der Nutzer es in einem Kontext der Berichterstattung oder Verurteilung teilt“.

Das Konzept der „gefährlichen Organisationen“ beschränkt sich hauptsächlich auf so genannte „nichtstaatliche Akteure“.

Unterstützer von Israels staatlich genehmigtem Völkermord werden von Meta nicht als gefährlich angesehen. Sie dürfen weiterhin nach Herzenslust Hass verbreiten.

Der Zionismus – die Ideologie, die dem Völkermord im Gazastreifen und anderen Verbrechen gegen die Palästinenser zugrunde liegt – ist nicht in Metas Liste der schädlichen Ideologien enthalten.

Vor fast 15 Jahren machte Nick Clegg den Palästina-Solidaritätskämpfern etwas Hoffnung, als er ein Waffenverbot gegen Israel forderte.

Wie so viele andere Politiker hat auch er bald gelernt, dass man Israel lieben muss, wenn man in der Regierung oder in der Wirtschaft aufsteigen will.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …