Norman Finkelstein, Gegner der zionistischen Verbrechen gegen Palästinenser, hält Vortrag an der University of Michigan

Matthew Brennan

17. Februar 2025

Norman Finkelstein [Foto: Miguel de Icaza]

Am 8. Februar hielt der Politikwissenschaftler Norman Finkelstein, ein Gegner und Chronist der Verbrechen des Zionismus und des israelischen Staates, eine Rede an der University of Michigan (U-M) in Ann Arbor. Die Diskussion mit dem Titel „Free Gaza, Free Speech“ wurde von den U-M Law Students for Justice in Palestine gesponsert.

Die Veranstaltung zog relativ kurzfristig ein engagiertes Publikum von etwa 500 Menschen aus einem breiten Spektrum an, darunter Studenten, Arbeiter und Gemeindemitglieder, sowohl junge als auch ältere. Mehrfach jubelten die Anwesenden, als Finkelstein die Rolle der Demokratischen Partei und der Biden-Regierung anprangerte, die den Völkermord mit Bomben, Geld und politischer und diplomatischer Unterstützung voll und ganz unterstützten und die Niederschlagung der pro-palästinensischen Proteste auf dem Campus der Hochschulen, die gegen die Meinungsfreiheit gerichtet waren, überwachten.

Den größten Applaus erhielt Finkelstein für seine Bemerkung:

Präsident Biden hat den Weg für diesen Moment geebnet … 92 Prozent der Gebäude in Gaza sind zerstört oder schwer beschädigt, es gibt 50 Millionen Tonnen Schutt. Wer hat das verursacht? Ich verabscheue diesen Mann, aber war das Trump? Hat Biden jemals die akademische Freiheit verteidigt? Nein.

Finkelstein verurteilte auch die Verleumdung, dass die Unterstützung der Palästinenser und die Ablehnung von Völkermord ein Beweis für Antisemitismus sei, und sagte, dies sei ein betrügerischer Vorwand, um die Proteste anzugreifen.

Die Veranstaltung als Ganzes spiegelte die breite Wut und den tiefen Abscheu der Bevölkerung über die Normalisierung des Völkermords und die Rolle des gesamten politischen Systems und der Massenmedien bei dessen Förderung wider.

Finkelstein, der Sohn von Holocaust-Überlebenden, ist in den letzten zwei Jahrzehnten wegen seiner prinzipientreuen Opposition gegen die Verbrechen des israelischen Regimes und seiner imperialistischen Unterstützer gegen die Palästinenser und deren konsequenter Aufdeckung Zielscheibe rechter Angriffe geworden.

Letzten Monat haben Mitglieder von Betar, einer faschistischen zionistischen Tendenz, die ursprünglich von Ze’ev Jabotinsky gegründet wurde, aufgenommen, wie sie Finkelstein körperlich bedrohten, als er in New York City spazieren ging.

Finkelstein ist vor allem für sein Buch The Holocaust Industry aus dem Jahr 2000 bekannt, in dem er argumentiert, dass der Holocaust ausgenutzt wurde, um Israel und seine Rolle als Kampfhund des US-Imperialismus in der Region zu unterstützen. Er schrieb auch wertvolle Kritiken zu Daniel Goldhagens Buch Hitlers willige Vollstrecker, in dem argumentiert wird, dass die Ursache des Holocaust im inhärenten Antisemitismus des deutschen Volkes als Ganzes liege.

Im Jahr 2005 veröffentlichte er Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History, in dem er eine umfassende Kritik der Argumente vorbrachte, die die israelische Unterdrückung der Palästinenser rechtfertigen. Dies beinhaltete eine ausführliche Aufdeckung von Fälschungen, die in The Case for Israel des rechtsgerichteten zionistischen Anwalts Alan Dershowitz veröffentlicht wurden. Dershowitz wiederum führte eine schmutzige juristische Kampagne gegen Finkelstein, die eine Schlüsselrolle dabei spielte, dass die DePaul University ihm die Berufung zum Professor im September 2007 verweigerte.

Im Mai 2008 wurde Finkelstein auf dem Weg ins Westjordanland auf einem Flughafen in Tel Aviv festgehalten und verhört, was einen eklatanten Angriff auf demokratische Rechte darstellte. Er wurde abgeschoben und erhielt ein zehnjähriges Einreiseverbot für Israel.

Die meisten der 14 Bücher, die Finkelstein veröffentlicht hat, beinhalten eine sorgfältige Überprüfung der Menschenrechtsverletzungen, diplomatischen Vereinbarungen und internationalen Gesetze durch Israel und seine Unterstützer in den letzten drei Jahrzehnten. In seinem 2018 erschienenen Buch Gaza: An Inquest Into Its Martyrdom untersucht er drei gewalttätige und illegale israelische Militärangriffe auf Gaza zwischen 2008 und 2014 und ihren Zusammenhang mit der Schönfärberei israelischer Verbrechen und Verstöße.

An der U-M, einer ideologischen und politischen Hochburg der Demokratischen Partei, wurden Proteste vom Board of Regents, der Verwaltung und dem demokratischen Generalstaatsanwalt unerbittlich angegriffen und unterdrückt. Im Sommer 2024 überarbeitete die U-M-Verwaltung ihren Verhaltenskodex für Studierende, um praktisch jede Protestaktion auf dem Campus als „störendes“ Verhalten zu interpretieren. Dies ging einher mit dem ersten Verbot eines traditionsreichen Studentenclubs, der Students Allied for Freedom and Equality (SAFE), die mit Students for Justice in Palestine verbunden ist, sowie mit der Erhebung strafrechtlicher Anklagen gegen 14 protestierende Studenten durch die Generalstaatsanwältin von Michigan, Dana Nessel.

Im Verlauf seiner Ausführungen sagte Finkelstein über die Unterdrückung von Demonstranten gegen Völkermord an der U-M und an anderen Universitäten im ganzen Land: „Was im vergangenen Frühjahr geschah, war der größte Angriff auf die akademische Freiheit in der Geschichte der USA.“

Er kritisierte die Auswirkungen dessen, was er als ‚Woke Culture‘ bezeichnete – Kritikpunkte, die in seinem 2023 erschienenen Buch I’ll Burn That Bridge When I Get to It! Ketzerische Gedanken zu Identitätspolitik, Cancel Culture und akademischer Freiheit. Im Allgemeinen kritisierte Finkelstein den rechtsgerichteten Charakter der Identitätspolitik und die Art und Weise, wie ihre Befürworter außergesetzliche Anschuldigungen im Stil von „MeToo“ nutzen, um politische Ziele zu verfolgen. An einer Stelle bemerkte er: „Die Woke-Kultur hat mit der Demokratischen Partei zusammengearbeitet, um echte linke Politik anzugreifen … sie hat nichts mit linker Politik zu tun.“

„Die Angriffe auf die akademische Freiheit wurden durch die verzerrte Sprache der Linken verschleiert und später von der Rechten übernommen“, sagte er dem Publikum. Er fuhr fort:

Die ‚Woke Culture‘ hat in der akademischen Welt dazu geführt, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird … nach dem Kriterium: ‚Fühle ich mich durch diese Rede unsicher? Fühle ich mich dadurch unerwünscht? Fühle ich mich dadurch unwohl?‘ Wenn Sie diese Kriterien erfüllen, dürfen Sie die Rede einschränken.

Er fügte hinzu:

Wenn man also wie üblich anfängt, die Redefreiheit einzuschränken, dann nutzen die Reichen und Mächtigen dies zu ihrem Vorteil aus … Milliardenschwere jüdische Rassisten wie Bill Ackman in Harvard bringen einen Teil der jüdischen Studenten dazu, zu sagen, dass sie sich bei Protestparolen wie „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ „unsicher fühlen“ … und sie nutzten dies als Mittel, um die Proteste anzugreifen.

Er kommentierte die „McCarthy-ähnliche“ Atmosphäre der Kongressanhörungen, bei denen Universitätspräsidenten im Frühjahr 2024 vor rechtsextreme Kongressabgeordnete zitiert wurden, was letztlich zur Amtsenthebung der Präsidenten der University of Pennsylvania, von Harvard und Columbia führte.

„Keiner von ihnen„, sagte er, ‚hat auch nur das Wort ‘akademische Freiheit“ erwähnt, das historisch gesehen das erste Wort gewesen wäre, das Sie ins Feld geführt hätten.“ Er verbrachte einige Zeit damit, die Geschichte der akademischen Freiheit zu rekapitulieren und schrieb ihre Verteidigung den Bemühungen von ‚Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten und denjenigen in der Arbeiterbewegung in der Geschichte‘ zu.

An mehreren Stellen forderte er die Verteidigung von Einwanderern, die von der Trump-Regierung angegriffen werden. Er beendete das Treffen mit einem Aufruf zur erneuten Verteidigung der Meinungsfreiheit, verbunden mit der Verteidigung des palästinensischen Volkes.

Finkelsteins Aufdeckung der Verbrechen des Zionismus, seine Verteidigung demokratischer Rechte und seine Kritik an der Identitätspolitik der Linken sind mutig und prinzipientreu. Gleichzeitig offenbarte seine Präsentation die Grenzen seiner politischen Perspektive.

Im Wesentlichen bleibt seine Opposition im Rahmen der Protestpolitik der Mittelschicht. Er sieht die historischen Verbrechen gegen die Palästinenser nicht als Ausdruck eines globalen Zusammenbruchs des kapitalistischen Systems, in dem der US-Imperialismus versucht, seine eigene existenzielle Krise durch einen globalen Wirtschafts- und Militärkrieg sowie durch Diktatur und Faschismus im eigenen Land zu lösen.

Vor allem sieht er die Arbeiterklasse nicht als unabhängige Kraft, die in Massenkämpfe getrieben wird, die das Potenzial haben, Faschismus, Barbarei und Atomkrieg abzuwenden, wenn ein sozialistisches Programm und eine revolutionäre Führung vorhanden sind. Im Laufe seiner mehr als einstündigen Ausführungen ging er nicht wesentlich auf die Arbeiterklasse und den Massenwiderstand ein, den sie gegen Trumps Politik der Diktatur und Verarmung auf der einen Seite und des immer größeren Reichtums für die Oligarchen auf der anderen Seite leisten wird.

Dies macht Finkelstein anfällig für Illusionen in linke, demokratische Hochstapler wie Bernie Sanders, auf den er in mehreren Punkten als Verkörperung der „historischen echten Linken“ verwies.

Mitglieder und Unterstützer der Socialist Equality Party und der International Youth and Students for Social Equality an der University of Michigan sprachen mit Teilnehmern außerhalb der Veranstaltung und verteilten Artikel der World Socialist Web Site, in denen sie zur Verteidigung des palästinensischen Volkes, der Einwanderer und der protestierenden Studenten aufriefen, basierend auf einer Hinwendung zur Arbeiterklasse und dem Aufbau von Komitees in Betrieben, Schulen, Universitäten und Stadtvierteln zur Verteidigung demokratischer Rechte und dem Kampf für ein sozialistisches und internationalistisches Programm.

Übersetzt mit Deepl.com

