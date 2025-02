https://redflag.org.au/article/how-not-to-fight-antisemitism



Wie man Antisemitismus nicht bekämpft

Joel Schneider

16. Februar 2025

Etwas Seltsames und Beunruhigendes geht vor sich. Es ist fast drei Monate her, dass die Adass-Israel-Synagoge in Melbourne mit Brandbomben angegriffen wurde. Shane Patton, der Polizeichef von Victoria (zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels), sagte, die Angelegenheit sei „die wichtigste Ermittlung im Bereich der Terrorismusbekämpfung“. Die Täter sind jedoch immer noch unbekannt und die Lage hat sich seitdem nur noch weiter zugespitzt.

Ende Januar gab die australische Bundespolizei bekannt, dass eine unbekannte Kraft offenbar Kryptowährungen einsetzt, um Kleinkriminelle anzuheuern, die jüdische Ziele in ganz Australien verwüsten und möglicherweise auch in die Luft jagen. Wie viele dieser antisemitischen Handlungen – von Graffiti bis hin zu Brandstiftung – wurden von diesem mutmaßlichen Netzwerk von per Kryptowährung angeheuerten Schlägern verübt?

Wer würde diese Operation leiten? Was haben sie davon? Religiös motivierte Terrornetzwerke heuern normalerweise keine lokalen Meth-Junkies und Junior-Rocker an, um rassistische Parolen auf die Türen geparkter Autos zu schreiben.

Die Kombination aus Gewalt, Verschwörung und jugendlicher Parolen scheint mit den Interessen der australischen Neonazis vereinbar zu sein – aber sie sind auch stolz darauf, ihre eigene Drecksarbeit zu erledigen, indem sie persönlich auftauchen, um ihre Opfer zu terrorisieren. Für ideologisch motivierte Ultra-Islamisten und Faschisten ist es in der Regel der springende Punkt, die Tat selbst zu begehen.

Die AFP vermutet, dass die Geldgeber im Ausland sitzen, was uns in den Sumpf von Spionage und organisierter Kriminalität führt. Es kann noch eine Weile dauern, bis wir wissen, wer diese Angriffe angeordnet hat und was sie sich davon erhofft haben.

Aber wir wissen mit Sicherheit, dass es in Australien antisemitische faschistische Gruppen gibt, die mit Gewalt an die Öffentlichkeit treten und die von ihnen verhassten Minderheiten terrorisieren wollen.

Das National Socialist Network hat die größte Bekanntheit erlangt. Einen Einblick in das Innenleben der Gruppe bieten Gerichtsdokumente, nachdem eines ihrer Mitglieder in Adelaide, Cameron Brodie-Hall, wegen des Besitzes extremistischer Literatur angeklagt wurde. Er lebte in einer Wohngemeinschaft mit anderen NSN-Mitgliedern, die 2021 von der Polizei durchsucht wurde. Auf einem Bücherschrank, der mit einer Nazi-Flagge drapiert war, fand die Polizei eine Ausgabe von David Myatts Practical Guide to the Strategy and Tactics of Revolution, in dem Neonazis empfohlen wird, „mehrere weiche Ziele anzuvisieren und zu töten“, weil „ein erfolgreiches Attentat die Organisation bekannt, respektiert und gefürchtet machen wird“.

Die Liste der Pflichtlektüre der NSN, die im Rahmen des Prozesses entdeckt und offengelegt wurde, umfasst Mein Kampf, die Hitlerjugend-Broschüre Glaube und Handeln und eine typisch schwachsinnige zeitgenössische Neonazi-Broschüre, „A Squire’s Trial“, die neben antisemitischer Propaganda Mussolinis Diktum über den inneren Wert von Gewalt zitiert: „Krieg ist für den Menschen, was Mutterschaft für die Frau ist“. In Textnachrichten lobten NSN-Mitglieder die Neonazi-Massenmörder Brenton Tarrant und Anders Behring Breivik.

Brodie-Hall wurde letztendlich freigesprochen, weil die Staatsanwaltschaft nicht beweisen konnte, wer von den Mitbewohnern Myatts Terrormanifest wirklich „besaß“ – ein seltener rechtlicher Vorteil des Zusammenlebens in einer Wohngemeinschaft. Die NSN hat weiterhin provoziert und aufgebaut; Brodie-Halls Zweigstelle in Adelaide veranstaltete im Januar mehrere maskierte Kundgebungen.

Wir wissen auch, dass die antisemitische Ideologie im radikalisierten, tabubrechenden, trumpfizierten rechten Internet einen Rekrutierungsboden findet. Holocaustleugnung, antijüdische Verschwörungstheorien und Aufrufe zum Völkermord sind auf X, Facebook und Instagram mittlerweile weit verbreitet. Elon Musk ist zu einem offenen und berüchtigten Förderer quasi-faschistischer politischer Strömungen geworden, insbesondere durch seine bevorzugte Methode, Nazi-nahe Accounts zu retweeten, wenn diese migrantenfeindliche Propaganda posten.

RFK Jr., Trumps neuer Gesundheitsminister, hat angedeutet, dass COVID-19 „ethnisch gezielt“ eingesetzt wurde, um Juden und Chinesen zu verschonen. Rechtsextreme Politik hat eine angeborene Tendenz zum Antisemitismus oder etwas Ähnlichem, weil sie die natürliche Folge eines extremen Nationalismus ist: die Suche nach einem nationalen Sündenbock. Diese Tendenz ist bemerkenswert beständig, selbst wenn die offizielle rechte Politik verpflichtet ist, den Staat Israel zu unterstützen und sich als entschieden gegen den Antisemitismus positioniert.

Wie dumm, wie unverantwortlich und beschämend sind dann erst jene rechtsgerichteten Pro-Israel-Persönlichkeiten und -Organisationen, die versucht haben, den rechten Antisemitismus herunterzuspielen, während sie gleichzeitig versuchten, friedliche, antirassistische Palästina-Solidaritätsaktivisten als die eigentliche Bedrohung für die Sicherheit der Juden zu verleumden?

Der Exekutivrat des australasiatischen Judentums behauptete 2023 selbstgefällig, dass „rechter Antisemitismus offen, aber marginalisiert ist; linker Antisemitismus ist heimtückisch, aber etabliert“. Mit linkem Antisemitismus meinte er natürlich palästinensische Solidaritätsaktivisten: Peter Wertheim vom ECAJ sagte, die Grünen seien „wie ein Lynchmob bei einem Pogrom“, wenn sie sagten, Israel sei ein Apartheidstaat. Schlimmer also als die echten Lynchmobs: faschistische Banden, die wirklich Juden töten wollen und sich organisieren und vorbereiten, um dies zu tun.

Warum sollte jemand, wenn es tatsächlich antisemitische Angriffe gibt, noch mehr Antisemitismus erfinden wollen? Genau das haben die Pro-Israel-Aktivisten in den australischen Medien jedoch getan. Der gescheiterte Versuch des Daily Telegraph, arabische Cafébesitzer zu einem Rassenkampf anzustacheln, ist nur das offensichtlichste Beispiel. Die Operation „Undercover Jew“ des Daily Telegraph macht seine politischen Prioritäten unmissverständlich: Je mehr Antisemitismus, desto besser, wenn es dabei hilft, Palästina-Unterstützer zu verleumden.

Das Gleiche gilt für den israelischen Influencer Max Zeifer, der seine Zeit damit verbringt, Anhänger der Palästinenser zu dummen Äußerungen zu provozieren. Seine stark bearbeiteten Beiträge sind auf seinem verwerflichen TikTok-Kanal zu sehen, wo er unbeeindruckten Teenagern aus Bangladesch Fragen wie „Warum verstecken sich die Terroristen hinter Kindern?“ stellt. Der Knüller seiner Karriere gelang ihm, als er zwei Krankenschwestern aus Bankstown dazu brachte, zu behaupten, sie würden israelische Patienten lieber töten als sie zu behandeln.

Die Medien haben den Vorfall so behandelt, als wären zwei antisemitische Serienmörder entlarvt worden. Vielleicht. Oder vielleicht haben diese Krankenschwestern erkannt, dass sie es mit einem Internet-Troll zu tun hatten, und haben die ultra-aggressive Haltung angenommen, die den Online-Diskurs kennzeichnet – Fakten und Konsequenzen hin oder her. Zeifers eigene Propaganda, die die sehr reale Bombardierung palästinensischer Kinder rechtfertigt, hat weniger Aufmerksamkeit erregt als die unwahrscheinlichen Behauptungen dieser beiden Krankenschwestern.

Die Verfolgung der Palästinenser durch Israel birgt in der Tat ein gewisses Risiko für antisemitische Reaktionen. In erster Linie sind die israelischen Machthaber und Befürworter dafür verantwortlich: Als imperialistische Besatzungsmacht kontrollieren sie die Dynamik des Konflikts grundlegend und versuchen so oft, ihren Völkermord als einen Zusammenstoß der Zivilisationen darzustellen, bei dem nur Rassenhass den Widerstand gegen Israel rechtfertigen könnte. Aber nicht nur sie. Es gibt religiös-sektiererische Kräfte, die sich die palästinensische Sache zu eigen machen und sie in diesem Licht darstellen. Sie sind marginal, aber sie existieren.

Das wirksamste Gegenmittel gegen diese Art von Sektierertum ist eine groß angelegte, internationalistische, antirassistische Solidaritätsbewegung – genau wie die Bewegung zur Unterstützung Palästinas. Wenn solche Bewegungen stark sind, wird Antirassismus für ihre Teilnehmer zur täglichen Realität. Dies war der Fall während des mehr als ein Jahr andauernden intensiven Pro-Palästina-Aktivismus. Bei einem der riesigen wöchentlichen Straßenmärsche, die seit Beginn des Gaza-Krieges stattgefunden haben, betraten nacheinander jüdische Redner die Bühne, um ihre Solidarität mit Palästina in den Kontext eines umfassenderen antirassistischen Engagements zu stellen.

Über ihre Teilnahme wurde in der Mainstream-Presse kaum berichtet, die die Pro-Palästina-Märsche oft als von Natur aus antisemitisch darstellte. Es gibt jedoch Aufzeichnungen der Reden, darunter die von Raphael Duffy, die in einer früheren Ausgabe der Red Flag abgedruckt wurde: „Wenn wir die Unmenschlichkeit beenden wollen, die den Holocaust verursacht hat, müssen wir das Ende der Belagerung des Gazastreifens fordern“, sagte er. Pro-jüdische Argumente, Slogans und Plakate sind bei Pro-Palästina-Kundgebungen weit verbreitet – oft wird die Pflicht der Demonstranten anerkannt, im Gedenken an die von den Nazis Getöteten weiterzukämpfen. Genau diese Proteste versuchen pro-israelische Institutionen einzuschränken und zu verbieten.

Es ist das Prinzip der globalen Solidarität, das den Antisemitismus im Laufe der Geschichte konfrontiert und herausgefordert hat. Dasselbe Prinzip stellt heute das Handeln Israels in Frage. Angesichts einer zunehmend fanatischen rechtsextremen Bewegung, die weltweit an Macht gewinnt, und so vieler dunkler und unbekannter Kräfte, die versuchen, Verwirrung und Hass zu säen, muss die Notwendigkeit verteidigt werden, im Einklang mit diesem Prinzip zu sprechen, sich zu organisieren und zu handeln.

