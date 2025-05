https://www.richardsilverstein.com/2025/05/28/olmert-israel-engaged-in-war-crimes/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Olmert: Israel begeht „Kriegsverbrechen“

Richard Silverstein



28. Mai 2025

Die IDF befindet sich in der Anfangsphase der dauerhaften Besetzung von 75 % des Gazastreifens, wie sie selbst behauptet.

Dies ist Israels „Endlösung für das Palästinenserproblem“ (so hofft es zumindest). Es wird 1,3 Millionen Einwohner aus dem Norden Gazas gewaltsam in drei kleine Enklaven im Süden vertreiben. In einer davon, al-Mawasi, werden 1 Million Palästinenser wie Vieh in einen engen Strandstreifen (siehe Karte) getrieben, wo es keine Infrastruktur wie Nahrung, Unterkünfte oder medizinische Versorgung gibt.

Mit einer Art magischem Denken behauptet die Armee, dass sie damit die Hamas endgültig und vollständig zerstören kann. Gleichzeitig behauptet sie, dass die Operation die militante Gruppe dazu zwingen wird, den Forderungen Israels nachzukommen, einschließlich der Freilassung aller verbleibenden Geiseln.

Nach Angaben der IDF soll die Evakuierung die Hamas in einen Zustand des Zusammenbruchs und einer internen Regierungskrise treiben und die Gruppe zwingen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um über die Freilassung der Geiseln zu verhandeln, und zwar zu Bedingungen, die Israel diktiert.

Es ist unklar, wie man die Hamas gleichzeitig eliminieren und an den Verhandlungstisch zwingen kann.

Außerdem wird sich die Hamas niemals einfach den Bedingungen Israels unterwerfen. Israel bekämpft den palästinensischen Widerstand seit 70 Jahren. Es hat nie von seinen Forderungen oder vom bewaffneten Widerstand abgerückt. Das wird es auch nie tun. Doch durch eine weitere magische Denkweise glaubt es, dass es diesmal anders sein wird.

Es kann sein militärisches Ziel nicht erreichen. Der israelische Militärgeheimdienst räumt ein, dass die Hamas derzeit über 40.000 Kämpfer verfügt, genauso viele wie am 7. Oktober. Einst prahlte die Armee, dass die Hamas aufgrund der Schwächung ihrer Kampfkraft zerschlagen sei und keine nachhaltigen, koordinierten Angriffe mehr durchführen könne. Nun hat sie ihre Meinung geändert:

Die aktuelle Einschätzung, dass die Hamas weiterhin über operative Fähigkeiten verfügt, stellt eine deutliche Abkehr von der bisherigen Position dar, wonach die meisten Brigaden der Hamas mit Ausnahme der zentralen Flüchtlingslagergebiete zerschlagen worden seien.

Die verlogenen Behauptungen der IDF, sie werde die Kriegsgesetze einhalten, sind absurd:

Die IDF betont, dass alle Operationen – etwa 2.900 Angriffe seit Wiederaufnahme der Kämpfe im März – unter strenger rechtlicher Aufsicht von Militärstaatsanwälten und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht durchgeführt worden seien.

Prognose der Economist zur Zahl der Todesopfer in Gaza

Das ist eine empörende Lüge. Ich weiß nicht, wem diese unaufrichtigen Aussagen nützen sollen. Sicherlich kann niemand, weder innerhalb noch außerhalb Israels, ihnen auch nur einen Funken Glaubwürdigkeit abgewinnen. Genau dieselben Rechtsinstanzen, die über diese Fragen entscheiden, haben bereits in mehreren Urteilen festgestellt, dass Israel grob gegen das Völkerrecht verstößt. Diese Behauptung ist nicht nur eine Beleidigung für alle, die sich um den Völkermord sorgen, sondern auch für die 53.000 bekannten Opfer.

Prognose der Todesopferzahlen der Universität Edinburgh

Anfang dieses Monats hat The Economist verschiedene Listen der Todesopfer in Gaza sorgfältig verglichen und festgestellt, dass die Zahl der Todesopfer doppelt so hoch ist wie die gemeldete Zahl: bis zu 107.000. Ich habe hier über separate Schätzungen berichtet, die bis zu 335.000 (Stand: Januar letzten Jahres) reichen und direkte und indirekte Todesfälle durch Militäroperationen, Krankheiten, Hunger usw. umfassen. In den fünf Monaten seitdem ist diese Zahl sicherlich noch deutlich gestiegen. Nach diesen Zahlen wurden 16 % der Gesamtbevölkerung Gazas ermordet.

Israelische Hilfswascherei

Die „humanitäre Hilfsaktion“ der USA und Israels ist eine Farce. Sie wurde von Israelis konzipiert, die keine Erfahrung auf diesem Gebiet haben. Die Regierung unterstützt sie und hat sie den Amerikanern präsentiert. Beide Seiten wussten, dass sie, um die etablierten internationalen Hilfsorganisationen, die in Gaza Beiträge leisten (UNRWA, Welternährungsprogramm, UNICEF usw.), zu umgehen, ihre Herkunft verschleiern mussten. Also gründeten sie eine zwielichtige ausländische „Stiftung“ mit undurchsichtigen Finanzen. Der ursprüngliche Direktor des Programms, ein ehemaliger CIA-Beamter, trat zurück und erklärte, die Ziele seien unerreichbar. Dazu gehörte unter anderem, innerhalb von zwei Wochen eine Million Menschen in Gaza zu ernähren.

Es wurden 60 Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern pro Tag geliefert, obwohl 600 das Minimum sind, das für die Aufrechterhaltung eines normalen Versorgungsniveaus mit Lebensmitteln, Medikamenten usw. erforderlich ist. Die Israelis, die diesen Plan ausgeheckt haben, und die Amerikaner, die sich darauf eingelassen haben, haben eine grausame Täuschung inszeniert, in der Hoffnung, dass die Welt glaubt, Israel kümmere sich um hungernde Kinder. Dieses Projekt ist, wie der Krieg selbst, ein kalkuliertes politisches Manöver, das nichts mit Hilfe oder Linderung von Leid zu tun hat. Das wahre Ziel Israels ist es, das Leid zu maximieren, um Netanjahu an der Macht und vor dem Gefängnis zu halten.

Die IDF selbst widerlegt falsche Medienberichte über einen Aufstand in Gaza gegen die Hamas. Zweifellos wurden sie von Netanjahu und seinen Speichelleckern gesteckt:

Die IDF sagt, es gebe keinen weit verbreiteten Aufstand gegen die Hamas. Geheimdienstberichte deuten darauf hin, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung Gazas weiterhin die Hamas unterstützt, ein weiteres Drittel sich mit der Fatah identifiziert und der Rest keiner Organisation angehört.

–Ehud Olmert

Ich bin skeptisch, dass ein Drittel der Gazaner die Fatah unterstützt, und vermute, dass die Zahl der Hamas-Anhänger wahrscheinlich höher ist. Aber unabhängig davon genießt die militante Gruppe trotz der Massaker nach wie vor enorme Unterstützung. Wie können Netanjahu und sein Armeekommando glauben, die Hamas eliminieren zu können? Was glauben sie, was passieren wird, wenn sie 100 % des Gazastreifens besetzen, es sei denn, sie eliminieren jeden einzelnen Bewohner aus der Enklave? Die Hamas wird nicht untergehen. Sie kann nicht ausgelöscht werden, weil sie den palästinensischen Widerstand gegen die Verbrechen Israels verkörpert. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die militärischen Ziele Israels überzogen, unrealistisch und unerreichbar sind. Die letzten, die dies zu erkennen scheinen, sind die Militärstrategen und ihre politischen Oberherren.

Olmerts Klage

Kein Geringerer als der ehemalige Premierminister Ehud Olmert hat Netanjahus Kriegsstrategie scharf kritisiert. Olmert war einst Mitglied des Likud und Nachfolger von Ariel Sharon. Dass Olmert zu einem radikalen Dissidenten geworden ist, der weit außerhalb des Mainstreams der einstigen Rechtspartei steht, ist ein deutliches Zeichen für die Radikalisierung und Nazifizierung der israelischen Politik:

Die israelische Regierung führt derzeit einen Krieg ohne Ziel … und ohne Aussicht auf Erfolg. Niemals zuvor hat der Staat Israel einen solchen Krieg geführt. Die kriminelle Bande unter der Führung von Benjamin Netanjahu hat einen Präzedenzfall geschaffen, der in der Geschichte Israels ohnegleichen ist … Dies ist nun ein privater politischer Krieg [im Namen Netanjahus] …

Was wir derzeit in Gaza tun, ist ein Vernichtungskrieg: wahllose, grenzenlose, grausame und kriminelle Tötung von Zivilisten … Das ist das Ergebnis der Politik der Regierung – bewusst, böswillig, heimtückisch und unverantwortlich diktiert. Ja, Israel begeht Kriegsverbrechen.

Ein Zeichen dafür, wie tief die Politik des Völkermords in die israelische Gesellschaft eingedrungen ist, ist, dass Olmerts Klagelied wie ein Stein in einen Brunnen fällt. Wen interessiert das schon? Wen hört schon zu? Es gibt keine tragfähige Opposition. Ausrottung ist an der Tagesordnung.

Übersetzt mit Deepl.com

