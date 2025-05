https://consortiumnews.com/2025/05/28/patrick-lawrence-the-white-house-as-playpen/?eType=EmailBlastContent&eId=a6647bdb-a658-457e-87b9-29dc4f8a3840



PATRICK LAWRENCE: Das Weiße Haus als Irrenhaus

28. Mai 2025

Es ist schlicht und einfach an der Zeit, die Hoffnung aufzugeben, dass in den nächsten dreieinhalb Jahren unter Trump noch etwas Gutes herauskommt.

US-Präsident Donald Trump bei der Vorstellung des Raketenabwehrsystems „Golden Dome“ letzte Woche im Oval Office. (Weißes Haus /Joyce N. Boghosian)

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

O.K., der Golf von Mexiko wird seinen Namen behalten, und das Government Publishing Office in der North Capitol Street in Washington kann sich zurückziehen: Die Idee eines „Golfs von Amerika“ ist nicht mehr wirklich aktuell.

Ebenso wird Grönland dänischer Besitz bleiben. Kanada wird weiterhin Kanada heißen, und die Kanadier können sich weiterhin für freundlicher und höflicher halten als die Nation der Rowdys an ihrer südlichen Grenze.

Noch vor wenigen Wochen gab es unter uns einige, die den Untergang der Nordatlantikvertragsorganisation im Laufe dieses Frühjahrs vorausgesagt haben. Nein, die Zukunft der NATO ist gesichert; ihr großartiger Hauptsitz in Brüssel wird nicht in ein Krankenhaus umgewandelt werden, wie einige Leute, die von der alten „irrationalen Überschwänglichkeit“ besessen sind, in den Anfängen der Trump-Regierung prophezeit haben.

Das Gleiche gilt für die Europäische Union: Wenn überhaupt, werden die Technokraten in Brüssel und die Zentralbanker in Frankfurt an Macht gewinnen, während der Kontinent in seine Version des neoliberalen Autoritarismus abdriftet.

Und der Deep State: Dieser weitläufige, unsichtbare, undemokratische Machtapparat wird nirgendwo hingehen. Das Hauptquartier des Federal Bureau of Investigation, nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt an der Pennsylvania Avenue: Auch hier werden Trumps Leute es nicht in eine Ausstellungshalle für institutionelle Korruption verwandeln.

Das Weiße Haus unter Trump äußert sich derzeit nicht viel zu solchen Dingen. Es war alles sehr unterhaltsam, aber unterhaltsame Dinge verlieren ihren Reiz, wenn sie wie Aufziehspielzeuge nicht mehr funktionieren, weil die Federn schlaff werden.

Zugegeben, Radio Free Europe/Radio Liberty, die Propagandafront der CIA, die die New York Times beharrlich als Produzentin „unabhängigen Journalismus“ bezeichnet – meine Güte, im Ernst –, könnte nun, da Trump ihr die Mittel streicht, auf dem Weg ins Museum für Artefakte des Kalten Krieges sein. Aber ich warte erst einmal ab.

Wenn Ablenkungsmanöver nicht mehr funktionieren, muss es neue geben. Das ist die Vorgehensweise der Trump-Regierung.

Wir lesen jetzt über Trumps Plan für ein hochtechnologisiertes Raketenabwehrsystem, das er „Golden Dome“ nennt. Dabei geht es um Hunderte von Satelliten im Weltraum und hochentwickelte Raketen, die aktiviert werden, wenn feindliche Geschosse entdeckt werden.

„Wenn Ablenkungsmanöver nicht mehr funktionieren, muss es neue geben.“

Trumps Leute beziffern die Kosten für den Golden Dome auf 175 Milliarden Dollar, was bedeutet, dass die tatsächlichen Kosten ein Vielfaches davon betragen werden. Das Congressional Budget Office schätzt die Kosten eher auf 500 Milliarden Dollar. Trump verspricht, das Projekt in drei Jahren fertigzustellen. Verteidigungstechniker sagen, dass die Entwicklung solcher Systeme zwei Jahrzehnte dauern wird.

Ich denke dabei an die alte Strategic Defense Initiative, das „Star Wars“-Debakel aus den Reagan-Jahren. Mich interessiert nur, wie lange es dauern wird, bis sich Golden Dome als weitere unverantwortliche Fantasie herausstellt, und wie viel Geld bis dahin verschwendet wird.

Seine zweite Amtszeit bisher

Trump, Vizepräsident J.D. Vance und Verteidigungsminister Pete Hegseth während einer Gedenkfeier am Montag im Arlington National Cemetery. (Weißes Haus / Daniel Torok)

Wie sollen wir Donald John Trump jetzt einschätzen, nachdem er seit einigen Monaten im Amt ist und sich die Lage klarer abzeichnet? Wer ist er? Was treibt ihn an, wie es so schön heißt?

Die Tendenz unter denen, die Amerika am Laufen halten und alles mitmachen, solange es profitabel ist, geht dahin, dass man Trump diesmal nicht leugnen, ablehnen oder untergraben kann. Man muss sich an den Mann ranmachen – mit Abendessen in Mar-a-Lago, Sitzungen im Oval Office und so weiter –, um die nächsten vier Jahre zu überstehen.

Diese Kehrtwende im Denken ist seit der Wahlkampfsaison 2024 offensichtlich. Erinnern Sie sich noch, als Mark Zuckerberg zu einem Abendessen mit Trump nach Mar-a-Lago fuhr und alle Liberalen nach Luft schnappten? Der Chef von Meta war lediglich der Erste, der sich vor dem Palast verbeugte.

Man kann sich im Allgemeinen darauf verlassen, dass die liberalen Cliquen, insbesondere die Korporatisten aus dem Silicon Valley, alles falsch machen. Während seiner ersten Amtszeit haben sie alles getan, was ihnen einfiel, um Trump zu untergraben. Diejenigen, die einst versuchten, sein Schiff zu versenken, klettern jetzt auf das Deck der ersten Klasse.

Das ist völlig auf den Kopf gestellt. Trump hatte bei seinem ersten Versuch, Präsident zu werden, einige gute Ideen – die Auflösung der NATO, die Beendigung der endlosen Kriege, eine neue Entspannungspolitik mit Russland. Jetzt handelt er mit Idiotien und kann die einzige gute Idee, die aus seiner ersten Amtszeit übrig geblieben ist – bessere Beziehungen zu Russland –, nicht umsetzen.

Ein paar Monate nach Beginn seiner zweiten Amtszeit erweist sich Trump in jeder Hinsicht als gefährliche Figur – gefährlich dumm, gefährlich inkompetent, gefährlich unberechenbar, gefährlich abgelenkt – und muss daher mit allen Mitteln Schadensbegrenzung betreiben.

„Jetzt handelt er mit Idiotien und kann die einzige gute Idee – bessere Beziehungen zu Russland –, die aus seiner ersten Amtszeit übrig geblieben ist, nicht umsetzen.“

Die Gerichte haben sich bereits als entscheidend für diese Notwendigkeit erwiesen. Eine kohärente „Bewegung“ im Sinne der 1960er Jahre scheint ausgeschlossen – die Amerikaner scheinen zu zersplittert, privatisiert und entfremdet, als dass so etwas zustande kommen könnte –, aber vergessen wir nicht, dass die 1960er Jahre in den 1950er Jahren unvorstellbar waren.

Es ist nicht abzusehen, was Trump am Dienstag sagen oder tun wird, wenn man sich an seinen Äußerungen und Handlungen vom Montag orientiert. Einst wollte er Amerika aus seinen Abenteuerkriegen herausholen und sich aus den Angelegenheiten anderer Nationen zurückziehen. Jetzt prahlt er damit, dass ein Budget von 1 Billion Dollar für den militärisch-industriellen Komplex auf den Weg gebracht wird.

Es ist schlicht und einfach an der Zeit, die Hoffnung aufzugeben, dass in den nächsten dreieinhalb Jahren noch etwas Gutes herauskommen könnte.

Ich bin zu drei verschiedenen Ansätzen gekommen, um besser zu verstehen, wer der Bewohner des Weißen Hauses wirklich ist, damit die Erwartungen an unseren 47. Präsidenten bis zum 20. Januar 2029 realistisch bleiben.

Man kann 78 Jahre alt sein und trotzdem noch als hyperaktives Kind gelten. Trump beweist dies jedenfalls meiner Meinung nach.

Denken Sie an ein Kind am Weihnachtsmorgen, das von einem Spielzeug zum nächsten huscht und vielleicht sogar kurz von den Verpackungen fasziniert ist. Innerhalb kürzester Zeit ist alles durcheinander.

Denken Sie nun an Trumps Bilanz der letzten vier Monate – Grönland, der Golf von Amerika, „Ich hatte gerade ein ausgezeichnetes Telefonat mit Wladimir Putin“, „Putin ist völlig verrückt“ usw. – und fragen Sie sich, wie groß der Unterschied zwischen den beiden ist.

Es stellt sich die Frage nach einer demokratischen Gesellschaft, auch wenn diese schon lange vor Trumps Amtsantritt am Zusammenbrechen war.

„Man kann anhand dessen, was Trump am Montag sagt oder tut, nicht wissen, was er am Dienstag sagen oder tun wird.“

Wenn ich Trump sehe, muss ich unweigerlich an einen Korrespondenten aus dem Zweiten Weltkrieg namens Mark Gayn denken, so unwahrscheinlich das auch erscheinen mag. Gayn berichtete nach der Kapitulation aus Tokio und beschrieb in seinem Buch „Japan Diary“ (William Sloane, 1948) seine Erlebnisse während der Besatzungszeit.

Abgesehen von einem kurzen Experiment zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die Japaner keine Erfahrung mit Demokratie – keine Erfahrung, kein Verständnis dafür, keine Ahnung, wie sie funktioniert. Im Herbst 1945 beobachtete Gayn scharfsinnig, dass viele Japaner daher dachten, Demokratie bedeute, „man kann tun, was man will“, wie er es ausdrückte. In den ersten Monaten der Besatzung kam es zu einem gewissen sozialen und politischen Chaos.

Auch das ist Trump. Er tritt die Verfassung mit Füßen, die er wohl kaum gelesen hat, er ignoriert oder missachtet – oder beides – Prinzipien wie die Gewaltenteilung, und er erlässt eine Flut von Executive Orders, die genauso gut mit „Ich will …“ beginnen könnten.

Dies ist ein Mann, der offenbar keine Vorstellung von den Grenzen hat, denen der Präsident ebenso wie wir alle unterliegen. „Ich kann tun, was ich will“ scheint sein Leitprinzip zu sein.

Verachtung für Fachwissen

Kristi Noem, Ministerin für Innere Sicherheit, während einer Anhörung im Senat am 20. Mai. (C-SPAN-Clip)

Wenn man sich Trumps Kabinett ansieht – Pete Hegseth, Kristi Noem und Pam Bondi gehören zu den offensichtlichsten Unfähigen –, muss man zu dem Schluss kommen, dass Trump Experten und das Konzept der Fachkompetenz fast vollständig verachtet.

Das gilt natürlich auch für Trump selbst: Er, der einen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden kann, er, der die Produktion zurück in die Vereinigten Staaten holen kann – er, der Amerika insgesamt wieder groß machen kann.

Zugegeben, Experten verdienen einen Großteil, wenn nicht sogar den größten Teil der Boshaftigkeit und des Misstrauens, das Trump im Namen vieler, vieler Menschen zum Ausdruck bringt. Das liegt daran, dass ein großer Teil von ihnen, nachdem sie jegliche Unparteilichkeit über Bord geworfen haben, ihre Fähigkeit, Politik und Ereignisse zu beeinflussen, seit langem zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil anderer missbrauchen.

Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der Eliten und jede Art von Elitismus sowie Experten und Fachwissen – man kann es ruhig so sagen – weitgehend diskreditiert sind. Das ist ein Problem. Trump und seine furchtbare Ansammlung von Inkompetenten sind nicht die Lösung.

Vor kurzem fragte Maggie Hassan, eine demokratische Senatorin aus dem großartigen Bundesstaat New Hampshire, Kristi Noem: „Was ist Habeas Corpus?“ Man muss sich vorstellen, dass Hassan die Ministerin für Innere Sicherheit als das sah, was sie ist und was sie nicht ist.

‚Nun‘, antwortete Noem – und das in einer Anhörung im Senat, wohlgemerkt –, „Habeas Corpus ist ein verfassungsmäßiges Recht, das dem Präsidenten die Möglichkeit gibt, Menschen aus diesem Land auszuweisen und ihre Rechte auszusetzen …“

An diesem Punkt unterbrach Hassan sie, da sie ihren Standpunkt klar gemacht hatte. Ich teile ihre Meinung: Angesichts dessen, was viele von ihnen mit ihrer Ausbildung und ihren hohen Positionen angerichtet haben, ist es gut, Experten zu misstrauen. Aber es reicht nicht aus, so zu tun, als könne eine gesunde Gesellschaft ohne sie gut funktionieren.

Hassan unterbricht Noem während der Anhörung im Senat am 20. Mai. (C-SPAN-Clip)

Kurz gesagt, die Trump-Regierung konfrontiert uns mit einer Wahrheit, die über viele Jahre hinweg in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Kein Staatswesen kann ohne qualifizierte Experten gut funktionieren. Es braucht Experten, die über die Prinzipien und moralischen Skrupel verfügen, ihre Qualifikationen und ihr Wissen zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen.

Trump hat mit seiner Verachtung ein Problem, das man auch anders ausdrücken könnte: Er schüttet das Kind mit dem Bade aus.

Das Gleiche gilt, wie ich hinzufügen möchte, für Eliten. „Elitismus“ mag für viele Menschen ein Vorwurf sein, aber nicht dort, wo ich lebe. Bitte zwingen Sie mich nicht, mir vorzustellen, wie das Leben in einer Gesellschaft ohne Eliten aussehen würde. Dieser Gedanke riecht nach dem, was wir früher als „ultralinken Abenteuerlust“ bezeichnet haben.

Ich beziehe mich hier auf eine Elite, die wie Experten ihre Verantwortung versteht, die sie aufgrund ihrer Privilegien und ihrer Positionen trägt. Und ich meine ihre Positionen in der Gesellschaft, nicht an ihrer Spitze.

Es ist die falsche Art von Experten, die Donald Trump uns in den nächsten drei Jahren liefern wird. Er kann so viel er will über die Fähigkeit des Durchschnittsbürgers reden, komplexe Dinge zu erledigen. Aber solche Darstellungen werden Amerika nicht demokratischer machen.

Meiner Meinung nach werden all diese leeren Gesten letztlich nur den Einfluss genau der Experten bestätigen, die Trump und seine Leute angeblich ablehnen – nicht zuletzt diejenigen im Pentagon und anderen für das Imperium wichtigen Institutionen.

Ich wünschte, ich könnte diesen Artikel mit etwas wie „Gute Nacht und viel Glück“ beenden, aber niemand kann Ed Murrow das Wasser reichen, wenn es darum geht, einen Satz mit Bedeutung zu versehen, und dieser Satz gehört ohnehin ihm. „Bon courage“ war für kurze Zeit der Abschiedsgruß von Dan Rather, ein Versuch, Würde zu vermitteln, der jedoch wegen seiner Überheblichkeit schnell aus dem Programm genommen wurde.

„M.I.C., wir sehen uns bald wieder“ ist das Beste, was mir einfällt.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, stehen vor einer Zeit, die schwierig und vielversprechend zugleich ist. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien immer mehr Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Geschäftsmodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird immer steiler, und deshalb brauche ich Ihre Hilfe. Das wird jetzt immer dringlicher. In Anerkennung des Engagements für den unabhängigen Journalismus abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

