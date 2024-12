https://english.almayadeen.net/news/politics/palestine-entering-new-year-amid-silence-over-gaza–church-a



Palästina beginnt das neue Jahr mit Schweigen über Gaza: Kirchliche Angelegenheiten

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Das Oberste Präsidialkomitee für kirchliche Angelegenheiten in Palästina

31. Dezember 2024



Das Oberste Präsidialkomitee für kirchliche Angelegenheiten in Palästina fordert die Welt auf, „entschlossen zu handeln, um das palästinensische Volk von Israels Tyrannei zu befreien“.

Die griechisch-orthodoxe Kirche des Heiligen Porphyrius in Gaza-Stadt, beschädigt durch israelischen Beschuss, am 19. Oktober 2023 (AFP via Getty Images)

Das Oberste Präsidialkomitee für kirchliche Angelegenheiten in Palästina erklärte, dass das palästinensische Volk, insbesondere im Gazastreifen, das neue Jahr inmitten von zunehmendem Leid, Vertreibung, Hunger, Tötung, Zerstörung, ethnischer Säuberung und Zwangsumsiedlung beginnt, als Ergebnis der israelischen Brutalität in mehr als 14 Monaten Völkermord, der in einem „ohrenbetäubenden globalen Schweigen und Komplizenschaft“ stattfindet.

In einer Erklärung seines Präsidenten, Dr. Ramzi Khoury, Mitglied des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), anlässlich des neuen gregorianischen Jahres veröffentlichte, erklärte das Komitee, dass die israelische Besatzung einen offenen Völkermord an der Existenz des palästinensischen Volkes – seinen Frauen, Kindern, älteren Menschen, Männern, seinem Land und seinen heiligen Stätten – begehe, verbunden mit der Zerstörung lebenswichtiger Infrastrukturen, einschließlich des Gesundheitswesens, wie die Zerstörung und das Niederbrennen von Krankenhäusern wie dem Kamal Adwan, dem Indonesian, al-Wafa, dem Baptisten, al-Awda und anderen zeige.

Der Ausschuss wies darauf hin, dass die Besatzung einen Krieg gegen Krankenhäuser, die Leben retten, führt, der in seiner Art wahrscheinlich einmalig in der Geschichte ist.

Das Komitee hob hervor, dass fast 1.068 Angehörige des medizinischen Personals getötet wurden, Hunderte von ihnen durch Verhaftungen gedemütigt wurden, 34 Krankenhäuser funktionsunfähig gemacht wurden, 242 Gesundheitszentren und -einrichtungen zerstört oder angegriffen wurden, 136 Krankenwagen zerstört wurden und der Zugang zu Medikamenten, medizinischer Versorgung und medizinischer Grundversorgung behindert wurde.

Die Besatzung hat den Gazastreifen in einen „lebenden Albtraum“ verwandelt, nachdem sie seine Infrastruktur und Einrichtungen zerstört hat, so der Ausschuss.

Der Erklärung zufolge haben die israelischen Besatzungstruppen rund 10.000 brutale Massaker verübt, die zum Märtyrertod und zum Verschwinden von 57.000 Menschen führten, 1.413 Familien aus dem Melderegister gestrichen, 108.000 Menschen verletzt, 90 % der Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben und sie auf 20 % der Fläche des Gazastreifens in harte Bedingungen gezwungen.

Das Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen und in den übrigen palästinensischen Gebieten sei ein gefährlicher Präzedenzfall, der das Völkerrecht untergrabe und eine Welt der brutalen Gewalt einläute.

„Nationen, die Einfluss auf globale Entscheidungen haben, tragen eine direkte Verantwortung dafür, dass ein faschistischer Staat einen Völkermord an einem ganzen Volk begehen kann“, betonte der Ausschuss.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …