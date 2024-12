Ich hatte das große Glück, schon 2012 zusammen mit Haidar Eid, auf einer gemeinsamen Palästina, „Einstaat Konferenz“ aufzutreten. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.palestinechronicle.com/palestinian-you-are-on-your-own-ghassan-kanafani-edward-said-and-gaza/



Palästinenser, ihr seid auf euch allein gestellt – Ghassan Kanafani, Edward Said und Gaza

Von Haidar Eid

1. Dezember 2024

Kommentar

Die palästinensischen Intellektuellen Ghassan Kanafani und Edward Said. (Entwurf: Palestina Chronicle)

Was hätten sie über den 7. Oktober und den anschließenden Völkermord gesagt? Wie hätten sie diesen besonderen historischen Moment in der Welt der „Repräsentation und historischen Erzählung“ positioniert?

Ghassan Kanafani und Edward Said sind nach wie vor zwei der einflussreichsten palästinensischen Intellektuellen unserer Zeit. Ein Großteil ihres Rufs beruht auf ihrer Kritik am Zionismus, am Kolonialismus in seinen verschiedenen Formen, am arabischen Despotismus und an der Oligarchie. Die Frage ist, was hätten sie zu den aktuellen Ereignissen in Palästina gesagt?

Sowohl Kanafani als auch Said hätten damit begonnen, uns daran zu erinnern, dass das siedlungskoloniale Israel auf den Ruinen der indigenen Bevölkerung Palästinas errichtet wurde, deren Lebensgrundlagen, Häuser, Kultur und Land schon lange vor dem 7. Oktober systematisch zerstört worden waren. (Men in the Sun, The Land of Sad Oranges, The Question of Palestine und The Politics of Dispossession sind nur einige ihrer visionären Schriften in dieser Hinsicht).

Said hätte unmissverständlich klargestellt, dass es für die internationale Gemeinschaft an der Zeit ist zu verstehen, dass der Preis, den Israel dafür verlangte, den Palästinensern eine Form von begrenzter administrativer Autonomie, d.h. weniger als ein Bantustan, anzubieten, die völlige Aufgabe jeglichen nationalen Kampfes oder einer nationalen Agenda war. (Wie er es in „The Morning After“ tat)

Und Kanafani hätte uns daran erinnert, dass die Leugnung des Völkermords in Israel und im kolonialen Westen durch die allgemeine Negierung der Palästinenser als Volk unterstützt wird. Kanafani hätte behauptet, dass in Gaza ein Völkermord verübt wird, der sowohl vom Apartheidstaat Israel als auch von den Vereinigten Staaten geleugnet wird.

Da der Mechanismus der Leugnung im völkermordenden Israel und bei seinen Unterstützern im kolonialen Westen so stark ist, ist es für das palästinensische Volk und die Völker des globalen Südens von größter Bedeutung, „an die Wände des Panzers zu schlagen“, damit sie von den Menschen draußen gehört werden können.

Die beiden großen Intellektuellen hätten die Welt daran erinnert, wie es die Politik des Apartheidstaates Israel war, die Unterscheidung zwischen zivilen und nicht-zivilen Zielen durch sinnlose Massentötungen zu verwischen, die den gesamten Gazastreifen und jetzt auch den Libanon zu einem einzigen „legitimen“ militärischen Ziel gemacht haben.

Die Eskalation der militärischen Mittel durch den Einsatz aller möglichen Tötungsmaschinen, über die die israelischen Besatzungstruppen verfügen. Die Eskalation zeigt sich in der Zahl der Opfer: Mit jeder so genannten Militäroperation (oder besser gesagt, mit jeder Beschleunigung des vorsätzlichen und geplanten Völkermords) wird eine viel größere Zahl von Menschen getötet und verwundet, insbesondere Kinder und Frauen. Die „Militäroperationen“ sind zu einer eigenen Strategie geworden, um „das Gaza-Problem“ zu lösen.

Said hätte Oberst Gabby Siboni zitiert, der 2009 auf einer akademischen Konferenz am Institut für Nationale Sicherheit der Universität Tel Aviv erklärte, dass die Dahiyya-Doktrin (ein israelischer Euphemismus für die hemmungslose Zerstörung der palästinensischen Infrastruktur und oft auch von Menschenleben) auf den Gazastreifen anwendbar sei und dass „(sie) dazu bestimmt ist, Schäden zu verursachen, von denen man sich nur langsam erholt“.

Aber weil, um Said zu zitieren, „[w]enn es um Grausamkeit und Ungerechtigkeit geht, ist Hoffnungslosigkeit Unterwerfung, [und deshalb] … unmoralisch.“ Deshalb muss der Widerstand zur Regel werden. Kanafanis literarische Texte sind, wie mir die meisten meiner Studenten aus Gaza gesagt haben, unsere „lebendige Realität“. Gaza IST das „Land der traurigen Orangen“, in dem, in den Worten eines vertriebenen Studenten aus Gaza-Stadt, die Rückkehr nach Haifa verordnet wird und alles, was bleibt, ist unser Wille zum Widerstand/zur Existenz.

Aus diesem Grund hat Said wortgewandt argumentiert, dass „die Macht zu erzählen oder andere Narrative an der Entstehung zu hindern, für Kultur und Imperialismus sehr wichtig ist und eine der Hauptverbindungen zwischen ihnen darstellt“. Ist das der Grund, warum wir unsere Geschichten schreiben? Und warum tötet das völkermordende Israel vorsätzlich palästinensische Akademiker, Intellektuelle und Journalisten?

Zweifellos hätten beide Schriftsteller öffentlich „peinliche Fragen aufgeworfen, … Orthodoxie und Dogmen konfrontiert (anstatt sie zu produzieren), wären nicht so leicht von Regierungen oder Unternehmen vereinnahmt worden und deren Daseinsberechtigung wäre es gewesen, all jene Menschen und Themen zu vertreten, die routinemäßig vergessen oder unter den Teppich gekehrt werden“, nämlich vergessene, abgeschlachtete Gazaner, wie Said in Representations of the Intellectual schrieb.

Aber keiner von ihnen wäre in Piers Morgans Genozid-Waschsendung aufgetreten, um seine müden, rassistischen Klischeefragen zu beantworten.

Lassen Sie mich mit einem Zitat eines anderen palästinensischen intellektuellen Giganten, Mahmoud Darwish, schließen. Es handelt sich um einen Vers, der meiner Meinung nach das Beste aus Kanafanis und Saids visionärem Beitrag in sich vereint:

„Mein Gefängniswärter sieht mir in die Augen / Ich kann seine Angst sehen / Wie ich weiß er, dass / der Wärter von heute bereits der Gefangene von morgen ist“.

– Haidar Eid ist außerordentlicher Professor an der Fakultät für englische Literatur an der Al-Aqsa-Universität im Gazastreifen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Asienstudien in Afrika an der Universität von Pretoria. Er hat diesen Artikel für die Palestina Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

