https://english.almayadeen.net/news/politics/trump-appoints-massad-boulos-as-senior-adviser-on-middle-eas



Trump ernennt Massad Boulos zum Chefberater für den Nahen Osten

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

1. Dezember 2024



Der Schwiegervater von Trumps Tochter Tiffany, Massoud Boulos, hat starke politische und geschäftliche Beziehungen im Libanon und in Nigeria.

DATEI – Massad Boulos besucht am Freitag, den 1. November 2024, das Great Commoner in Dearborn, Michigan (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den libanesisch-amerikanischen Geschäftsmann Massad Boulos zum leitenden Berater für arabische und nahöstliche Angelegenheiten ernannt, wie er am Sonntag über Truth Social mitteilte.

Boulos, der Schwiegervater von Trumps Tochter Tiffany, hat enge politische und geschäftliche Beziehungen im Libanon und in Nigeria.

Nach Angaben von Reuters spielte er eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung arabisch-amerikanischer und muslimischer Wähler während Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2024.

Eine strategische Ernennung

Boulos, dessen Vater und Großvater Schlüsselfiguren in der libanesischen Politik waren, ist im gesamten politischen Spektrum des Libanon gut vernetzt.

Reuters behauptet, dass Boulos Beziehungen zu Gruppen unterhält, die von der Hisbollah bis zu christlichen Gruppierungen reichen, die gegen die Hisbollah sind, was jedoch noch nicht bestätigt wurde.

Nach Angaben von NewsWeek hat Boulos seine Bekanntschaft mit Suleiman Frangieh, einem von der Hisbollah unterstützten libanesischen Präsidentschaftskandidaten, eingeräumt. Boulos hat jedoch erklärt, dass er „keiner Partei im Libanon angehört“ und „mit den meisten christlichen Führern im Libanon bekannt ist“.

Lesen Sie mehr: Muslime, die für Trump gestimmt haben, sind verärgert über seine israelfreundlichen Kabinettsentscheidungen

Beobachter sagen, dass seine Verbindungen ihn zu einer Schlüsselfigur bei der Gestaltung von Trumps Nahostpolitik machen könnten, insbesondere angesichts der aktuellen Herausforderungen in den amerikanisch-israelischen Beziehungen.

Die Ernennung von Boulos ist das zweite Mal in den letzten Tagen, dass Trump einen engen Familienangehörigen für eine wichtige Rolle in seiner Regierung ausgewählt hat.

Am Samstag gab Trump bekannt, dass Charles Kushner, der Vater seines Schwiegersohns Jared Kushner, US-Botschafter in Frankreich werden soll.

Mobilisierung arabisch-amerikanischer Unterstützung

Während des Wahlkampfs von Trump war Boulos federführend bei der Ansprache von arabisch-amerikanischen und muslimischen Wählern und konzentrierte sich dabei auf wichtige Swing States wie Michigan, Pennsylvania und Ohio.

Seine Bemühungen, einschließlich privater Treffen und öffentlicher Veranstaltungen, trugen dazu bei, dass Trump von muslimischen Führern und konservativen arabischen Gemeinschaften , die mit der Politik der Demokraten unzufrieden sind, unterstützt wurde.

Boulos betonte Trumps Engagement für eine Beendigung der US-Beteiligung an Konflikten im Nahen Osten – eine Botschaft, die viele Wähler ansprach, die von der Politik der Regierung Biden in Gaza und im Libanon frustriert waren.

„Boulos spielte eine große Rolle bei der Ansprache muslimischer Wähler“, sagte Rabiul Chowdhury, Mitbegründer von Muslims for Trump. Wahlkampfverantwortliche schreiben Boulos zu, dass er einen bedeutenden Teil der arabisch-amerikanischen Wählerschaft in Michigan auf seine Seite gezogen hat, ein Schlüsselfaktor für Trumps Sieg in diesem Bundesstaat.

Lesen Sie mehr: Trump siegt in Michigan, Harris ruft dazu auf, seine Niederlage einzugestehen

Politische Wurzeln und Ambitionen

Der im Libanon geborene und in Texas aufgewachsene Boulos stammt aus einer bekannten griechisch-orthodoxen Familie. Obwohl er 2018 einen kurzen Versuch unternahm, in die libanesische Politik einzutreten, hat er sich in erster Linie auf seine geschäftlichen Unternehmungen und seine Tätigkeit als Verbindungsmann für Trumps Kampagne konzentriert.

Obwohl Boulos den Libanon in den letzten Jahren nicht besucht hat, vermuten Beobachter, dass seine neue Rolle eine Gelegenheit bieten könnte, die Beziehungen zwischen den USA und dem Libanon zu beeinflussen und sich für eine Politik einzusetzen, die der Region zugutekommt.

Kritiker bemängeln jedoch, dass es ihm an einer klaren geopolitischen Vision mangelt, was Zweifel daran aufkommen lässt, wie effektiv er die Komplexität seiner neuen Position meistern wird.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …