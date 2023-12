Palästinenser mit verbundenen Augen und bis auf die Unterwäsche entkleidet von Israel in Gaza festgenommen

Palestinians detained by Israel in Gaza blindfolded, stripped to underwear Hamas slams treatment of about 100 detainees as act of revenge and crime against defenceless civilians.

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

8. Dezember 2023

Mindestens 100 palästinensische Männer, die von israelischen Streitkräften festgenommen wurden, wurden bis auf die Unterwäsche entkleidet, mit verbundenen Augen auf einer Straße im nördlichen Gazastreifen auf die Knie gezwungen. Dies geht aus Bildern und Videos hervor, die in den sozialen Medien verbreitet und von der israelischen Armee bestätigt wurden.

Die Männer waren mit gesenktem Kopf zu sehen, während sie von israelischen Truppen bewacht wurden. Das undatierte Video, das am Donnerstag erstmals auftauchte, wurde verurteilt.

Alan Fisher von Al Jazeera, der aus dem besetzten Ost-Jerusalem berichtet, sagte am Freitag, die Bilder spiegelten die Geschichte der Region wider, in der entkleidete Männer an unbekannte Orte gebracht werden.

Viele der Verhafteten wurden von Gemeindemitgliedern und Familienangehörigen erkannt.

„Einige sagten, dass einer ein Student war, einer den örtlichen Laden betrieb und ein anderer keine Verbindung zum ‚Terrorismus‘ hatte, da er in einem Wohnblock lebte. … Einige Leute haben einen bekannten Lokaljournalisten unter den Verhafteten identifiziert“, so Fisher, der hinzufügte, dass ein Mann mit seinen beiden Kindern unterwegs war und alle drei verhaftet wurden.

Shawan Jabarin, Direktor der Menschenrechtsorganisation Al-Haq, sagte, er sei „schockiert“, als er Bilder sah, die ihn an die Behandlung von Gefangenen und Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg erinnerten.

„Das ist unmenschlich, es kommt Folter gleich und ist ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

Israelische Medien berichteten, dass einige der Bilder mutmaßliche Hamas-Kämpfer zu zeigen schienen, die sich den israelischen Streitkräften ergeben hatten.

Imran Khan von Al Jazeera, der aus Tel Aviv berichtete, sagte später am Freitag, dass einige der bei dem Vorfall festgenommenen Palästinenser wieder freigelassen worden seien.

Nach Angaben von Familienmitgliedern sei einer der freigelassenen Gefangenen ein Ladenbesitzer gewesen, der keine Verbindungen zur Hamas gehabt habe, sagte er.

Zu den israelischen Reaktionen auf die Bilder sagte Khan, die Erklärung der Armee sei unentschuldbar.

„Das ist einfach eine Taktik, die sie anwenden werden. Sie scheren sich nicht um die Kritik der internationalen Gemeinschaft oder der Menschenrechtsgruppen“, fügte er hinzu.

Daniel Hagari, der Sprecher der israelischen Armee, sagte zuvor: „Während dieser Kämpfe, die in dem Gebiet bleiben, die aus den Tunneln und einige aus den Häusern kommen, untersuchen und überprüfen wir, wer mit der Hamas verbunden ist und wer nicht, wir verhaften und verhören alle von ihnen.“

Er äußerte sich nicht direkt zu den Bildern, sagte aber, dass bisher Hunderte von Verdächtigen verhört worden seien und dass sich viele in den letzten 24 Stunden ergeben hätten.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Euro-Mediterranean Human Rights Monitor wurden die Männer im nördlichen Gazastreifen willkürlich verhaftet“, nachdem israelische Streitkräfte zwei Unterkünfte in der Stadt Beit Lahiya tagelang umstellt hatten.

Sie wurden aus den Schulen Khalifa bin Zayed und New Aleppo entführt, die beide dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) angehören, so die Menschenrechtsgruppe in einer Erklärung.

Ahmed Bedier, Präsident der Bürgerrechtsorganisation United Voices for America, bezeichnete die Bilder als „entsetzlich“.

„Dies ist eine Art der Demütigung, eine psychologische Kriegsführung, die darauf abzielt, das palästinensische Volk zu brechen und ihm zu sagen, dass es nirgendwo sicher ist, auch nicht in den Unterkünften“, erklärte er gegenüber Al Jazeera.

Die Nachrichtenagentur Al-Araby Al-Jadeed, auch bekannt als The New Arab, berichtete, dass ihr Korrespondent Diaa al-Kahlout unter den Festgenommenen war und an einen unbekannten Ort gebracht wurde.

Er, seine Brüder und andere Verwandte gehörten zu den Dutzenden von Männern, die festgenommen worden seien, so The New Arab in einer Erklärung auf ihrer Website und fügte hinzu, dass die Festgenommenen gezwungen worden seien, sich zu entkleiden und durchsucht worden seien, bevor sie an einen unbekannten Ort gebracht worden seien.

Das Blatt rief „die internationale Gemeinschaft, die Verteidiger der Rechte von Journalisten und Menschenrechtsorganisationen dazu auf, die seit dem [7. Oktober] andauernden Übergriffe der israelischen Besatzungsarmee auf Journalisten zu verurteilen und sich dafür einzusetzen, dass sie aus der Haft entlassen und geschützt werden“.

Verstoß gegen das Völkerrecht

Am Freitag verurteilte die bewaffnete Palästinensergruppe Hamas die Entkleidung der Männer und forderte internationale Menschenrechtsgruppen auf, den Vorfall zu untersuchen.

„Sie auf erniedrigende Weise zu entkleiden, ist ein eklatantes zionistisches Verbrechen, um sich an unseren wehrlosen Zivilisten für die Schläge zu rächen, die ihre Soldaten und Offiziere durch palästinensische Widerstandskämpfer erlitten haben“, sagte Izzat al-Risheq, ein Hamas-Funktionär, in einer Erklärung.

„Wir machen die Besatzung für ihr Leben und ihre Sicherheit verantwortlich und rufen alle Menschenrechts- und humanitären Institutionen und Organisationen auf, einzugreifen“, hieß es in der Erklärung.

Fischer sagte: „Natürlich wäre es ein Verstoß gegen das Völkerrecht, wenn Kriegsgefangene auf diese Weise behandelt und Bilder von ihnen gemacht und dann veröffentlicht würden.“

Er fügte hinzu, dass es für internationale Hilfsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen noch besorgniserregender sei, dass „völlig unklar ist, wohin diese Männer gebracht wurden oder was mit ihnen geschehen könnte“.

Die Bilder und Videos wurden aus der Sicht der israelischen Truppen aufgenommen, und ein Clip zeigt Dutzende von Männern, die in Dreier- und Viererreihen mit gesenktem Kopf in der Mitte einer breiten Straße im Schneidersitz sitzen.

Ein Foto zeigt Soldaten mit Sturmgewehren, die Dutzende von Männern bewachen, die in einer Reihe an der Wand eines Gebäudes knien. Ein anderes Foto zeigt Gefangene, die auf einem leeren Feld aufgereiht sind.

Auf dem letzten Video sind offenbar Gefangene zu sehen, die auf den Rücksitzen von fahrenden Armeelastwagen zusammengepfercht sind.

Israel hat nach eigenen Angaben seit den Anschlägen der Hamas vom 7. Oktober im Süden Israels Hunderte von Palästinensern im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland festgenommen und verhört.

Nach diesen Angriffen begann Israel eine massive Luft- und Bodenoffensive gegen die Enklave.

Nach Angaben der Behörden in der Enklave wurden seit dem 7. Oktober mehr als 17.100 Palästinenser im Gazastreifen getötet.

Israel gab an, dass die Zahl der Toten bei etwa 1.150 liegt.

