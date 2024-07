‚Horrifying‘ Israeli strike on girls‘ school in Gaza kills at least 30 Khadija Girls‘ School had a field hospital within the complex and was sheltering over 4,000 displaced Palestinians

Schrecklicher“ israelischer Angriff auf Mädchenschule in Gaza tötet mindestens 30 Menschen

Von Abubaker Abed und Mohammed al-Hajjar

in Deir al-Balah, besetztes Palästina

27. Juli 2024

Die Khadija-Mädchenschule verfügte über ein Feldlazarett und beherbergte über 4.000 vertriebene Palästinenser

Palästinenser reagieren nach einem tödlichen israelischen Angriff auf eine Schule in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, am 27. Juli 2024 (Mohammed al-Hajjar/MEE)

Bei israelischen Luftangriffen auf eine Mädchenschule in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, wurden am Samstag mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 100 verwundet, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte.

Die Khadija-Mädchenschule beherbergte nach Angaben des Zivilschutzes in der Enklave über 4.000 vertriebene Palästinenser. Innerhalb des Schulkomplexes war auch ein Feldlazarett in Betrieb.

„Ich bin so froh, dass ich überlebt habe“, sagte Fadel Keshko, ein 22-jähriger Mann, der mit seiner kranken Großmutter und seinem Neffen in der Schule untergebracht war, gegenüber Middle East Eye.

„Das Gebäude, in dem ich Schutz suchte, wurde direkt angegriffen. Der Abstand zwischen mir und der Rakete betrug nur einen Meter. Ich bin entsetzt und verängstigt.“

Keshko und seine Verwandten sind inzwischen nach Khan Younis geflohen, wo die israelische Armee derzeit Gebiete angreift, die zuvor als humanitäre Zonen ausgewiesen waren.

„Es gibt nichts, was ich tun kann“, sagte er. „Ich bin aus dem Norden des Gazastreifens vertrieben worden. Jetzt ist es eine weitere Runde der Vertreibung. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll.“

Israelische Kampfjets feuerten drei Raketen auf das Feldlazarett in der Schule ab, wie das Medienbüro der Regierung in Gaza in einer Erklärung mitteilte.

Die israelische Armee erklärte, sie habe ein in der Schule untergebrachtes „Kommando- und Kontrollzentrum“ der Hamas getroffen, ohne jedoch Beweise zu liefern.

Das Militär hat diese Behauptung regelmäßig benutzt, um Angriffe auf Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Infrastrukturen im Gazastreifen zu rechtfertigen. Es hat kaum Beweise vorgelegt.

Aufnahmen vom Ort des Geschehens am Samstag zeigten, dass der Boden der Schule mit Trümmern übersät war, während Rettungskräfte versuchten, Leichen zu bergen und verwundete Palästinenser zu transportieren.

Keshko beschrieb „Blut, das über den Boden spritzte, Mütter, die vor Schmerz und Panik weinten“.

„Niemand konnte sich vorstellen, dass so etwas passieren würde“, fügte er hinzu. „Es ist eine Schule, in der ursprünglich Kriegsverletzte und ihre Begleiter untergebracht waren. Ich kann nicht einmal atmen. Ich kann nicht sprechen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich am Leben bleiben werde.“

Ich dachte, ich träumte

Der Augenzeuge Mostafa al-Rafati sagte gegenüber MEE, er habe „Kinder, Frauen, Köpfe, Arme, Beine, eine Szene von Geistern“ gesehen.

Er beschrieb, wie die Person neben ihm in dem Moment, in dem die Angriffe einschlugen, plötzlich davonflog, was er als „eine schreckliche Szene“ bezeichnete.

„Ich dachte, ich würde träumen, und schlug auf mich ein, weil ich nicht glauben konnte, was passierte.

Umm Ahmad Fayed, eine vertriebene Frau, die mit ihrer Familie in der Schule Zuflucht gesucht hatte, sagte, sie habe ihre Tochter nach dem Angriff nicht mehr finden können.

Ich bin entsetzt und verängstigt

– Fadel Keshko, Augenzeuge

„Ich weiß nicht, wo meine Tochter ist“, sagte sie gegenüber MEE. „Ihre Kleidung, ihr Bett und alle ihre Sachen sind zerstört, aber ich weiß nicht, ob sie gerettet wurde, ob sie tot ist, ob sie lebt, ich weiß es nicht.“

„Ich suche sie [überall].“

Die Tochter von Umm Ahmad wohnte in einem Zimmer mit anderen vertriebenen Mädchen, das durch die Angriffe beschädigt wurde.

Zum Zeitpunkt des Angriffs kümmerte sich Umm Ahmad um ihren Mann, der kurz vor dem Angriff auf die Schule aus dem Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa in die Schule gebracht worden war.

„Er wurde vom al-Aqsa-Krankenhaus hierher gebracht, weil es angeblich sicher war, aber es gibt keinen sicheren Ort in Gaza.“

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens wurden seit dem 7. Oktober mehr als 39.000 Palästinenser durch israelische Angriffe auf den Gazastreifen getötet.

