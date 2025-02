https://www.caitlinjohnst.one/p/palestinian-hostage-released-with



Palästinensischer Gefangener mit offensichtlichen Folterspuren freigelassen; westliche Presse ignoriert ihn

Caitlin Johnstone

28. Februar 2025

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Palestinian Hostage Released With Obvious Torture Scars; Western Press Ignores Him A Palestinian man who was held captive by Israel for over a year has been released with horrific scarring all over his body. The man, Mohammed Abu Tawila, told local media that the marks came from his captors pouring acid and other chemicals onto his skin in order to torture him.

Ein Palästinenser, der über ein Jahr lang von Israel gefangen gehalten wurde, wurde freigelassen und hat schreckliche Narben am ganzen Körper. Der Mann, Mohammed Abu Tawila, erzählte den lokalen Medien, dass die Narben von seinen Entführern stammen, die Säure und andere Chemikalien auf seine Haut gegossen haben, um ihn zu foltern. Eines seiner Augen wurde Berichten zufolge durch brutale Schläge zerstört.

Man glaubt, das Schlimmste gesehen zu haben, was man in diesem sich ständig weiterentwickelnden Albtraum sehen kann, und dann sieht man etwas wie das hier.

https://x.com/MosabAbuToha/status/1894986101959598219

Und natürlich hat die westliche Presse nichts dazu zu sagen. Wenn eine israelische Geisel mit diesen Folterspuren zurückgebracht würde, würde die gesamte westliche politische Medienklasse verlangen, dass alle Menschen in Gaza mit Giftgas ausgerottet werden. Aber er ist Palästinenser, also ignorieren sie ihn.

❖

Es ist seltsam, wie Israels Unterstützer einfach so tun, als würden sie völligen Unsinn glauben, um die israelische Agenda voranzutreiben. Oh ja, die Hamas hat diese Rothaarigen mit bloßen Händen erwürgt! OMG, die Hamas hat Babys geköpft und sie in Öfen geröstet! Oh nein, Jeremy Corbyn ist ein Nazi! Wir glauben diese Dinge absolut!

Und was noch seltsamer ist, sie erwarten, dass man so tut, als würde man glauben, dass sie nicht so tun, als ob. Wenn man sich outet und etwas sagt wie: „Okay, aber niemand glaubt doch wirklich, dass sich die Hamas in jedem Krankenhaus in Gaza versteckt hat“, dann rasten sie aus. Wenn Sie darauf hinweisen, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass die Familie Bibas durch israelische Luftangriffe in einem Gebiet getötet wurde, in dem jeden Tag Frauen und Kinder durch israelische Luftangriffe getötet wurden, als dass die israelische Regierung die Wahrheit über etwas sagt, worüber sie ständig lügt, gerade wenn eine kritische Waffenstillstandsfrist näher rückt, werden Sie von Israel-Anhängern umschwärmt, die nicht nur vorgeben, absolut sicher zu sein, dass sie von der Hamas ermordet wurden, sondern auch verlangen, dass Sie so tun, als würden Sie sie ernst nehmen.

Das ist einfach so albern. Diese Freaks spielen diese lächerlichen Theaterstücke, in denen sie vorgeben, sich über falsche Gräueltaten-Propaganda zu empören oder sich wegen einer völlig erfundenen Antisemitismus-Krise „unsicher zu fühlen“, und jeder weiß, dass sie nur Scheiße im Kopf haben, aber wir sollen so tun, als wüssten wir das nicht, oder als wären wir die schlimmste Person im Universum.

Das ist ein Haufen erwachsener Menschen, die sich auf dem Boden wälzen und manipulative Wutanfälle wegen erfundenem Unsinn bekommen und dann Wutanfälle bei jedem bekommen, der ihre Wutanfälle nicht ernst nimmt. Es ist wie, komm schon. Hab ein bisschen Würde. Wo ist deine Selbstachtung? Ist es wirklich wert, sich so zu erniedrigen, um israelische Informationsinteressen zu fördern und ausländische Landnahmen zu erleichtern?

Das ist so ziemlich das Peinlichste, was ich je gesehen habe.

❖

Oh, und eine bescheidene Anmerkung: Wenn Menschen, die gegen Völkermord und ethnische Säuberungen protestieren, bei Ihnen „ein unsicheres Gefühl“ auslösen, dann sind Sie vielleicht das verdammte Problem.

❖

https://x.com/caitoz/status/1895228722191704559

❖

Jeff Bezos hat gerade bekannt gegeben, dass er umfassende Änderungen an den Meinungsseiten der Washington Post vornehmen wird. Er sagte: „Wir werden jeden Tag zur Unterstützung und Verteidigung von zwei Säulen schreiben: persönliche Freiheiten und freie Märkte.“

Mit anderen Worten: Er wird die Meinungsseiten seines Nachrichtenportals von Menschen dominieren lassen, die für einen ungezügelten Kapitalismus eintreten. Einer der reichsten Menschen der Welt hat eine der einflussreichsten Zeitungen der Welt gekauft, um sie in ein noch größeres kapitalistisches Propagandablatt zu verwandeln, als sie es ohnehin schon war.

❖

Nach vier Jahren und einem Monat Beobachtung des Verhaltens von Trump-Anhängern, während ihr Sektenführer an der Macht ist, kann ich mit Sicherheit sagen, dass sie alles rechtfertigen werden, was ihr Präsident tut. Buchstäblich alles. Sie haben eine ganze Reihe von Ausreden, die sie einfach durchgehen lassen, bis sie eine finden, die für sie Sinn ergibt. Um jede hässliche Tat ihres Präsidenten zu rechtfertigen, lauten die Ausreden wie folgt:

1. Was Trump getan hat, ist gut.

2. Wenn das, was Trump getan hat, nicht gut ist, dann war es eigentlich ein brillantes strategisches 4D-Schachmanöver, das darauf ausgelegt war, das Allgemeinwohl langfristig zu fördern.

3. Wenn langfristig kein erkennbarer Nutzen daraus entstehen kann, dann hat er nur provoziert.

4. Wenn er nicht nur provoziert hat, dann hat der Deep State ihn dazu gebracht. Man kann sich nicht einfach gegen den Deep State stellen, wissen Sie. Was für ein naiver Idiot sind Sie denn?

❖

Amnesty International hat australische Universitäten offiziell verurteilt, weil sie eine wahnwitzige und sprachhemmende Definition von Antisemitismus übernommen haben, um die ethnischen Säuberungspläne Israels zu unterstützen. Das ist zumindest etwas.

________________

Caitlins Newsletter ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Wenn Sie neue Beiträge erhalten und meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie sich für ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement entscheiden.

Meine Beiträge sind vollständig leserfinanziert. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, gibt es hier einige Möglichkeiten, auf die Sie etwas Geld auf mein Spendenkonto einzahlen können, wenn Sie möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Wenn Sie sich diese Artikel lieber anhören möchten, können Sie sie auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder YouTube abonnieren. Hier können Sie die Taschenbuchausgaben meiner monatlichen Beiträge kaufen. Alle meine Beiträge sind frei verfügbar und können auf jede Art und Weise verwendet werden: neu veröffentlichen, übersetzen, auf Merchandise-Artikeln verwenden – was auch immer Sie möchten. Am besten abonnieren Sie die Mailingliste auf Substack, um sicherzustellen, dass Sie meine Beiträge sehen. So erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung für alles, was ich veröffentliche. Alle Beiträge wurden in Zusammenarbeit mit meinem Ehemann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …